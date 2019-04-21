Погода в Ижевске: неделя будет теплой, но дождливой

Ближайшая неделя, по прогнозу Гидрометцентра Удмуртии, обещает быть достаточно теплой. Самые высокие температуры ожидаются в пятницу и субботу, во вторник и воскресение будет чуть прохладнее.

Ночные температуры установятся выше 0°С – впервые в этом году.

Также на неделе пройдут дожди.

В понедельник, 22 апреля, дневная температура поднимется до +15°С. Ожидается переменная облачность и западный ветер скоростью 3 м/с. Ночью столбик термометра опустится до +2°С, возможен дождь со снегом, скорость и направление ветра сохранится.

23 апреля, во вторник, ожидается +11°С и пройдут дожди. Направление ветра северо-западное, скорость 4 м/с. Ночью +1°С и снег с дождем, ветер немного утихнет.

В среду, 24 апреля, днем +13°С и дождь. Ветер западный, 3 м/с. Ночью начнет проясняться. Температура ожидается около +4°С, ветер северо-западный, 3 м/с.

В четверг 25 апреля продолжится потепление – до +15°С. Днем переменная облачность. Ветер северный, 4 м/с. Ночью температура установится около +2°С, северо-западный ветер подует со скоростью 2 м/с.

Самым теплым днем станет пятница, 26 апреля. Ожидается температура +17°С и переменная облачность. Погода будет почти безветренной. Ночная температура +7°С, ветер северный, 3 м/с.

27 апреля, в субботу, днем +16°С, возможен дождь. Ветер по-прежнему очень слабый. Ночь также будет дождливой, около +5°С, ветер северный 6 м/с.

В воскресенье 28 апреля ожидается ясная погода, +11°С. Ветер северный, 4 м/с. К ночи температура опустится до +5°С, направление и скорость ветра не изменятся.

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