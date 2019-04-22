Таксист из Ижевска возит знаменитостей и бизнесменов в Москве

32-летний Евгений Лагонда работает в такси уже 6 лет. Освоить новую для себя профессию ижевчанину пришлось после того как из-за болезни он лишился работы. Последние полгода мужчина трудится в Москве, в транспортной компании, обслуживающей топ-менеджеров банков и клиентов отеля бизнес-класса.

ЭКЗАМЕН ДЛЯ ВОДИТЕЛЕЙ

Чтобы стать водителем «бизнеса» Евгению пришлось не только сменить «Гранту» на черный Mercedes-Benz E*-класса, но и сдать экзамен. Он состоял их трех частей: проверка знания географии Москвы, стандартов качества и собеседование, на котором проверяют реакцию водителя в разных ситуацих - например, если пассажир захочет закурить в салоне.

Mercedes-Benz E*-класса Евгений арендует в автопарке - так поступают 95-98% водителей «бизнеса». Фото: личный архив героя

Работа в «бизнесе» отличается от обычной работы водителя такси. Например, таксист обязательно должен встречать пассажира и открывать ему дверь. Кроме того, водитель практически не может отказаться от заказа, даже если клиент пьян – это грозит блокировкой.

Впрочем, в целом работа «бизнеса» спокойнее, чем работа «эконома» - в основном таким образом передвигаются топ-менеджеры, аналитики программ на федеральных телеканалах и даже звезды. Например, однажды Евгений подвозил Децла и одного из исполнителей песни «Розовое вино» Федора Инсарова (Feduk).

3 000 РУБЛЕЙ В ДЕНЬ

Доход водителя такси зависит от числа выполненных поездок и грамотного построения рабочего дня. Например, если заказов нет, Евгений ищет их сам - включив статус «Свободен», начинает двигаться по городу около гостиниц, театров и ресторанов. В этих местах вероятность заказа очень высока.

Однажды Евгений подвозил Децла. Фото: личный архив героя

За рулем водитель проводит около 12 часов в сутки.

– При удачном раскладе можно заработать и 10 000 рублей чистой прибыли. В среднем – 3 000 рублей в день, я к этому стремлюсь. Пока самой дешевой моей поездкой была в Ижевске - 40 рублей. А самой дорогой - поездка на 7000 рублей.

Мужчина предпочитает брать дневные заказы.

– По ночам работать приятно: пробок, машин нет, ты просто спокойно передвигаешься от места к месту, тратишь меньше топлива и больше зарабатываешь. Но долго в ночном режиме не протянешь. Лично я себя плохо чувствую через месяц ночных смен. Сейчас если я работаю ночью, то максимум 1-2 ночи, потом возвращаюсь в обычный режим, – говорит ижевчанин.

*Мерседес-Бенц Е-класса