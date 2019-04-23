Раскрашенные мусоровозы и очищенный сквер: в Ижевске стартовала акция «ЧистоПоУдмуртски»

Всемирный эко-челлендж #trashtag добрался и до нас – в республике стартовала акция «ЧистоПоУдмуртски». Первой точкой, на которой убрались жители, стал сквер на улице Оружейника Драгунова. 20 апреля здесь прошел городской субботник. За два часа жители собрали 225 мешков мусора – 2 полных мусоровоза!

УБИРАТЬСЯ – С УДОВОЛЬСТВИЕМ

Хотя это мероприятие ну никак было нельзя отнести к развлекательным – все-таки глобальная цель у субботника была серьезной и действительно важной – оно прошло весело и ярко. Очистить один из самых запущенных городских скверов пришли и взрослые, и дети – всего около 80 человек.

Так сквер на улице Оружейника Драгунова выглядел до и после уборкиФото: Ильяс Бекмансуров

В их числе были председатель правительства региона Ярослав Семенов, руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов и председатель общественной палаты Ижевска Анастасия Власова.

- Я впервые в этом сквере. Здесь невероятно красиво. Но я в шоке, сколько здесь мусора. Пока прибирались мысль была одна: как мы так живем, почему мы все это позволяем себе делать? - отметила она. – С помощью акции #ЧистоПоУдмуртски мы обращаемся ко всем: давайте перестанем мусорить! Если у нас в итоге получится хотя бы немного изменить сознание людей и сделать так, чтобы они не выкидывали мусор там, где отдыхают, где просто проходят мимо, наш город станет чище и комфортнее.

В рамках акции ижевчане раскрасили несколько мусоровозов – на них появились мотивирующие картинки. Увидеть эти мусоровозы можно будет на улицах города ФОТО: Ольга Чураева

Кстати, работы по благоустройству этого сквера продолжатся – в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» будут сделаны спортивная и детская площадки.

- Все эти территории будут приведены в порядок для того, чтобы отдых можно было вести цивилизовало. Важно не оставлять за собой кучу мусора и не допускать таких вот нехороших историй, потому что чисто не там, где метут, а там, где не сорят, - отметил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

На уборку сквера пришли почти 80 человекФото: Ильяс Бекмансуров

БРОСЬ ВЫЗОВ МУСОРУ

Акция #ЧистоПоУдмуртски, которую организовали регоператор, Общественная палата Ижевска и городские власти, продолжится. Чтобы принять в ней участие, нужно выбрать любой неухоженный участок, сделать фото «до» уборки, прибраться и с того же ракурса сделать фото «после».

Коллаж из двух снимков нужно разместить «ВКонтакте», Facebook, «Одноклассниках», Instagram.В посте под фото обязательно указать следующие хештеги: #trashtag #чистопоудмуртски #чылкыт, а также точный адрес, где была сделана уборка.

В рамках акции, региональный оператор разыграет 100 сертификатов на установку контейнеров для раздельного сбора отходов среди многоквартирных домов Ижевска.

Победителей определят по пяти номинациям: самая креативная фотография, самая массовая фотография, субботник с раздельным сбором отходов, субботник вместе с детьми и чисто по-соседски. Фотографии с субботников будут принимать до 8 мая.

До конца 2019 года в сквере появятся спортивная и детская площадкиФото: Ильяс Бекмансуров

Уже сейчас интерес к акции проявили жители всех районов Удмуртии.

- Не только город убирается, но и села тоже. Все откликнулись, мы раздаем мешки и хотим, чтобы коллажи из двух фото, как было и как стало, выкладывались в соцсетях. Именно благодаря им акция быстро распространяется, - рассказал руководитель регоператора по обращению с ТКО Иван Маринин.

Кстати, администрация главы и правительства Удмуртии пообещала поддержать районы, которые активно включатся в акцию. Об этом рассказал руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

- Вот мы сейчас бутылки убираем, они же не сами по себе здесь появились, а потому что жители их и кидали. Поэтому надо всем вместе в себе чувство ответственности воспитывать и почаще выходить вот так на улицу, убираться. Такие акции стимулируют людей делать это искренне, с улыбкой, - отметил он.

Выложить фото убранной территории и принять участие в акции «ЧистоПоУдмуртски» жители смогут до 8 маяФото: Ильяс Бекмансуров

- Мы очень надеемся, что та международная акция, к которой мы присоединились, позволит нам активизировать наших горожан, которые уже истосковались по чистому Ижевску, чтобы он был красивым и аккуратным, - прокомментировал в свою очередь глава Ижевска Олег Бекмеметьев.