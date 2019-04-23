Токарь-татуировщик из Ижевска: «Раньше доводил до совершенства сталь, теперь – тело человека»

Происхождение татуировки в России имеет сомнительное прошлое. Нательные рисунки запрещали, считали чем-то постыдным, прятали. 26-летний ижевчанин Михаил Барабанов уже 5 лет доказывает: татуировка – это настоящее искусство.

«Первую машинку пытался собрать в 14»

- В детстве я очень любил рисовать, хотя никогда этому не учился. Интерес к этому у меня от мамы - она художник, работает фотографом. В 14 лет захотел поэкспериментировать с тату. Но на покупку машинки денег не было, да и опыта не хватало. Оно и к лучшему, а то бы до сих пор перебивал свои ошибки, - смеется Михаил, - Несмотря на интерес, профессию выбрал не творческую, «хлебную»: отучился в колледже и устроился на завод токарем, обрабатывал дерево и металл.

«Не люблю маленькие татуировки. Это как крошечный рисунок в углу большой картины», - говорит Михаил. Фото: Сергей Грачев

Вскоре Михаил понял: в работе ему не хватает творчества и решил вернуться к идее рисунков на теле. На заработанные деньги купил себе китайскую машинку, как учебный материал использовал друга.

- Первое тату я набил 4 года назад. За эту «дебютную» работу было так стыдно, что вскоре мы ее перекрыли другим рисунком, - смеется парень. – Но на обучающие курсы принципиально не шел – в интернете можно узнать намного больше. Главное в умении набивать тату – совершенствовать свой навык рисования, а это приходит только с опытом и с количеством работ.

Фото: личный архив

«Когда бросил завод – мама поддержала»

Пара коллег, тройка друзей – и «холсты» для учебы закончились. Тогда Михаил взялся за свое тело. Только на одной его ноге десяток мелких татуировок. На второй - уже крупный рисунок, а еще полностью забиты руки, грудь, частично живот, но это уже при помощи других мастеров.

Раз от раза тату становились интереснее, ярче, Михаил сменил китайскую тату-машинку на передовое оборудование. По средним расценкам цена хорошего аппарата от 10 000 до 70 000 рублей, а еще понадобится не одна упаковка игл за 2 000-2 500 рублей, несколько оттенков краски – примерно 20 000 рублей, блок питания и не только.

- Так и жил – работал на заводе, а вечерами бил тату. Однажды друг из Ижевска, зная о моем увлечении, позвал поработать в свою студию. Я думал недолго – через две недели уволился и переехал в столицу. Уже 2 года татуировки - мой основной заработок, я полностью поглощен тем, что нравится. Мама поддержала – художественные гены все-таки взяли свое, - улыбается Михаил.

Татуировка на предплечье занимает у мастера от 4 до 8 часов работы. На подготовку эскиза тоже уходит в среднем 4 часа. Фото: Сергей Грачев

«Не копирую чужие рисунки»

- У татуировщиков есть внутренние правила работы: мы не работаем с людьми нетрезвыми и несовершеннолетними. Скорее всего развернем подумать человека, который не уверен в своем решении набить тату. А еще стараемся не копировать чужие рисунки. Когда клиент приносит фотографию из интернета, я стараюсь предложить ему что-то другое, обязательно вношу что-то свое. Чтобы на человеке остался индивидуальный и символичный для него знак. Люди не всегда хотят делать что-то разнообразное. Как-то за один месяц я набил 5 львов.

Сначала Михаил рисует эскиз на бумаге. Сложности могут возникнуть уже на этом этапе. Однажды перерисовывал лису 7 раз! Уже хотел вернуть деньги, но на 8-ой раз девушка одобрила результат. С бумаги эскиз переводится на кожу, а если картина большая – перерисовывается маркером. Важно, чтобы тату легла анатомично, то есть учитывала все мышцы и изгибы тела.

Фото: личный архив

Самые частые вопросы о татуировках: