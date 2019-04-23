2019-04-23T17:15:46+03:00
Общество

В чем смысл жизни, Илья? Группа «Пилот» отыграла в Ижевске уникальный концерт

Выступление посвятили 15-летию альбома «Рыба, Крот и Свинья»
Эльмира Миргалимова
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Фото: Игорь ТюлькинФото: Игорь Тюлькин
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19 апреля в Ижевск с концертом приехала легендарная питерская группа «Пилот» (16+). В этот день вместе с поклонниками группы музыканты воссоздали «хорошо забытое старое».

Фото: Игорь Тюлькин

Фото: Игорь Тюлькин

Шапка-невредимка

Илья перед концертом успел поделиться своей энергетикой и добродушием со слушателями в прямом эфире «НАШЕ радио-Ижевск» (12+). Фронтмен рассказал о новом альбоме, который назвал смесью «Любэ» и Гражданской обороны», и о своем учебнике для молодых музыкантов и рок-групп «Что надо сделать, чтобы стать звездой».

У группы «Пилот» за плечами не только солидный стаж, но и много забавных историй. Перед каждой песней звучала своя история создания.

Фото: Игорь Тюлькин

Фото: Игорь Тюлькин

— Как-то встретился с одним начинающим монахом. «Илья», — говорит он мне. — «В жизни будет очень много боев и я тебе дарю шапку-невридимку». И подарил мне зимнюю смешную шапку со словами, что пока эта шапка будет на мне, ничто в жизни из ада меня не тронет. Прошло уже 20 лет, а я до сих пор хожу в этой шапке, — поделился с ижевчанами Черт. — И я спросил у него, мол, а почему же мы не любим друг друга? На что он мне ответил: «Кали Юга, дружок, Кали Юга»

Поклонница подарила картину

В зале уже к семи часам вечера не было свободного места. Нотку шаманства добавлял запах благовоний.

Фото: Игорь Тюлькин

Фото: Игорь Тюлькин

Вскоре зал начал скандировать: «Пилот, Пилот!», и музыканты не заставили себя долго ждать. И вот с первыми аккордами песни «Рок» движение началось!

Музыканты исполнили всеми любимые хиты: неформальный гимн поколения – «Шнурок», фаворит фестивалей и чартов – «Рок», пронзительный трек-исповедь – «Неродина» и многие другие.

— Уже не сплю четвертые сутки, тахикардия начинается, когда их вижу, одышка, когда пою их песни, головокружение, когда играю на гитаре их медиатором, в голове лишь их музыка, по ночам снятся их концерты, на звонок поставила их рингтон. Что со мной творится? Наверное, вирус где-то подхватила, — поделилась впечатлениями одна из поклонниц.

А ижевчанка Вера самостоятельно вышила картину для группы.

Фото: Игорь Тюлькин

Фото: Игорь Тюлькин

— Мы доедем до дома, разместим картину на репетиционной точке и покажем. Картина отличная, вы большая молодец! — поблагодарили участники группы.

Кстати, на концерте собрались ижевчане разных возрастов: пришли молодые пары, люди зрелого возраста и даже семьи с детьми.

Фото: Игорь Тюлькин

Фото: Игорь Тюлькин

По словам лидера коллектива Ильи Черта, именно для подрастающего поколения и решили исполнить песни с легендарной пластинки.

Это еще не конец

Фото: Игорь Тюлькин

Фото: Игорь Тюлькин

Зрители не хотели отпускать любимую группу со сцены. Песню «Сибирь» они спели на бис в необычном формате: барабанщик взял в руки микрофон, Илья взял палочки и пошел за барабанную установку, а гитаристы поменялись инструментами.

СПРАВКА

Пластинка «Рыба, крот и свинья» увидела свет в 2004 году и до сих пор является основной в дискографии команды, а ее главные песни вот уже 15 лет неизменно звучат не только на каждом концерте «Пилота», но и в сердцах слушателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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