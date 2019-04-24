2019-04-24T10:56:15+03:00
Общество

Онлайн-трансляция эфира на радио «КП-Ижевск» с главой Удмуртии Александром Бречаловым

Пройдет традиционная передача «Утро с главой»
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В среду, 24 апреля, в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск состоится традиционная передача «Утро с главой». Александр Бречалов ответит на вопросы жителей республики, которые можно задать в соцсетях и по телефону прямого эфира, а также расскажет об актуальных задачах, стоящих перед республикой.

Слушайте нас с 7.30 до 9.00 на волне 107.6 FM. Смотрите онлайн-трансляцию и задавайте свои вопросы по тел. 94-50-94, пишите в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях.

Утро с Главой.Слушайте нас с 7.30 до 9.00 на волне 107.6 FM. Смотрите онлайн-трансляцию и задавайте свои вопросы по тел. 94-50-94, в Viber (номер 8-912-007-08-06) или в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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