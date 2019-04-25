Соседство с рыбами и ожидание конца: В Удмуртии выпустили в Каму спасенных раков

22 апреля в Удмуртии выпустили на волю около 6000 раков, спасенных от браконьеров. Их незаконно переправляли в Башкирию. Что грозит мужчинам, которые много недель охотились на раков, и сколько они планировали за них выручить, выяснила «Комсомолка».

ДОРОГИЕ ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

Ночь субботы 20 апреля. От берега реки Кама, тихо и аккуратно, выезжает автомобиль с прицепом. Казалось бы, ну отдыхали люди и сейчас едут домой. Но нет. В этом самом прицепе в рыболовных сетках кишат и пытаются вырваться на свободу около шести тысяч годовалых раков. Кроме того, было 99 рыб различных видов.

Всех членистоногих вручную пересчитывали. Фото: Ирина Бурцева

- При взаимодействии с сотрудниками рыбоохраны, задержали троих жителей Башкирии, которые были в этом автомобиле. Изначально они не комментировали произошедшее, потом стали сознаваться, что вылавливали рыбу, сейчас вновь отказались от дачи показаний. Тем не менее, в их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы, - рассказал начальник линейного пункта полиции на железнодорожном и водном транспорте города Сарапула Ижевского ЛО МВД России на транспорте майор полиции Иван Сушков.

Подсчет проходил при участии специалиста гидролога-бентолога Надежды Холмогоровой. Фото: Ирина Бурцева

Есть информация, что мужчины не первый раз выбрались на «рыбалку». И несколько десятков ловушек для раков стоят в разных районах Удмуртии. Предполагается, что малышей хотели продать в Башкирию. В соответствии с таксами для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам стоимость одного рака составляет 115 рублей. Получаем – порядка 690 тысяч рублей. И это не считая почти сотни рыб, которые тоже были в том прицепе.

МОГЛИ ПЕРЕНЕСТИ СТРЕСС

А что же дальше с раками? Напуганных и беспокойных их привезли на специальную базу, которая около деревни Усть-Бельск. В присутствии сотрудников рыбоохраны, рачков вручную (!) пересчитывали, для точности в расследовании.

- Да, они могут ущипнуть за палец и это будет весьма неприятно, - говорит специалист гидролог-бентолог Надежда Холмогорова. Она изучает фауну морского дна.

И да, при пересчете были пострадавшие среди людей.

- Этот вид называется узкопалый речной рак. И это самый распространенный вид в Удмуртии. В нашем случае в сети браконьеров попали самцы и самки, некоторые самки были с икрой. Все они как минимум годовалые, так как период нереста у них бывает раз в год весной, - рассказала Надежда.

Были маленькие особи – около 9 сантиметров. Попадались и гиганты – 15 сантиметров. Кстати, традиционно у раков самцы гораздо больше самок.

- Если учитываем, что их изъяли из привычной среди обитания, пытались куда-то увести, да, они могли испытать стресс. Например, икра могла упасть или начаться гипоксия (кислородное голодание – Прим.ред.), - говорит Надежда.

После всех процедур, малышей выпустили на волю. Фото: Ирина Бурцева

Для идеальной жизни ракам необходим кислород, вода и растительность. Поэтому существование в узких сетчатых мешках, в каждом из которых было по 500 штук, равносильно гибели.

КСТАТИ!

Кто еще живет на дне водоемах Удмуртии?

Можно наткнуться на бесчисленное количество моллюсков – двустворчатых и брюхоногие (улитки). Есть водные клопы. Самый экзотических из них – водяной скорпион. Благо, максимальная длинна его тела 4,5 см и не может причинить вред человеку.

Безобидные являются и пиявки. Они не способны прокусить кожу человека. Такой способностью обладают только медицинские пиявки, которые водятся в южных краях. Хотя, жители Кезского района как-то приносили ученым именно такой вид. Как он оказался в Удмуртии – не ясно.

ВАЖНО!

В соответствии с правилами рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна с 25 апреля по 5 июня установлены запретные сроки добычи (вылова) - всех видов водных биоресурсов Нижнекамского водохранилища с впадающими в него реками всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина.

Это делается для того, чтобы естественным путем можно было восполнить запасы водных биологических ресурсов.