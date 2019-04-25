Дошло до драки: в Ижевске сцепились зоозащитник, устроивший голодовку, и сотрудник дельфинария

24 апреля ижевский путешественник и зоозащитник Андрей Перевозчиков опубликовал в соцсетях возмущенный пост, посвященный передвижному дельфинарию. Жестокое зрелище нужно запретить, считает он. При чем не только в нашем городе, но и по всей стране. Чтобы добиться этого и привлечь внимание к проблеме, Андрей планирует голодать.

Поводом к необычной акции стал приезд в наш город передвижного дельфинария – недавно на улице Холмогорова возле торгово-развлекательного центра стартовал монтаж конструкций. Вслед за снимками самого дельфинария, в соцсетях появились гневные посты – дескать, в таких дельфинариях животные страдают и при перевозке томятся в узких транспортных емкостях «как следки в бочке». Снимки, которые активно использовали неравнодушные пользователи, были сделаны несколько лет назад – однако это не помешало подняться волне общественного возмущения.

Первый день голодовки Андрея ПеревозчиковаФото: Екатерина АРДАШЕВА

Наш журналист Екатерина Ардашева решила разобраться в ситуации и пообщаться с руководством передвижного дельфинария. Она рассказала о том, что ей удалось узнать.

ДОКУМЕНТЫ В ПОРЯДКЕ

24 апреля я позвонила в кассы дельфинария и попросила соединить меня с руководством. Мне продиктовали телефон человека по имени Александр, причем, на вопрос о должности ответа не дали.

Александр пообщался со мной достаточно охотно, эмоционально рассказал о проблемах спасения и содержания дельфинов, однако никаких конкретных данных не предоставил, даже не назвал свою должность и фамилию, сославшись на то, что устал воевать с зоозащитниками и ни перед кем не собирается оправдываться.

- Все документы в порядке, - заверил он.

Также он сказал, что дельфинов еще не привезли - это впоследствии подтвердили сотрудники Главного управления ветеринарии Удмуртской Республики.

Через некоторое время Александр перезвонил мне и предложил встретиться, сказав, что готов посотрудничать. В условленное время я выехала к торговому центру, планируя также поговорить с представителем зоозащиты – буквально за пару часов до поездки стало известно, что Андрей Перевозчиков, учредитель регионального отделения Альянса Защитников Животных, решил в целях протеста объявить возле дельфинария голодовку.

Александр на встречу опаздывал, и я пошла знакомиться с Андреем. Застала я активиста за полезным общественным делом: он убирал листву с газона, попросив у работников соседней стоянки грабли.

- Решил вот прибраться, что так просто-то сидеть? – с улыбкой объяснил он.

Объявляю голодовку с требование запретить передвижные дельфинарии в России.

В беседе Андрей Перевозчиков сослался на успешный опыт коллег из других городов, добившихся подобным же образом принятия закона о защите животных.

- Дельфинарий, скорее всего, не отреагирует, так как это подрывает их бизнес, - сказал он. - Мне интересно поднять общественный резонанс, обратить внимание к этой проблеме, которой уже много лет. <…> Будем собирать подписи. Буду находиться здесь до конца, пока не запретят передвижные дельфинарии. <…> Наш альянс выступает за запрет передвижных дельфинариев в России.

Рассказав о цели протеста, Андрей также сообщил, что его уже просили покинуть место протеста, но в целом его действия не оказались противоправными.

- Приехали сотрудники полиции, взяли с меня объяснения. Потом пришли сотрудники торгового центра, сказали, что это частная территория и попросили покинуть место. При полиции они сказали, что закон не нарушаю и могу оставаться, пока не покажут документы, что это собственность, - рассказал он.

Я попрощалась с Андреем и отправилась на встречу с представителем дельфинария. Вскоре Александр перезвонил и сообщил, что подъезжает, предложив встретиться в кафе. Это немного разочаровало - я надеялась попасть в дельфинарий и посмотреть, как идет монтаж бассейна. Однако я надеялась, что в процессе разговора мне удастся договориться о посещении.

Разговор получился странным. Александр появился в крайне возбужденном состоянии и буквально «с порога» начал эмоционально рассказывать о том, как его возмутил факт присутствия возле дельфинария представителя зоозащиты. С его слов я поняла, что между ними произошел конфликт, когда Александр попытался самостоятельно убрать палатку Андрея.

РАЗБОРКИ С ПОЛИЦИЕЙ

Немного успокоившись и заказав кофе, Александр сказал, что готов беседовать. Включать диктофон он при этом не разрешил, а на мои вопросы об условиях содержания животных и процессе транспортировки отвечать отказался, как и показать мне внутренние помещения. По сути, весь комментарий Александра состоял из гневных высказываний о тех людях, которые выкладывают в сети посты с призывами не посещать дельфинарий. В процессе беседы мужчина постоянно прибегал к нецензурной брани, размахивал руками и игнорировал мои уточняющие вопросы. Однако Александр пообещал мне прислать на электронную посту официальную статью-опровержение и прийти на другой день в редакцию, после чего быстро попрощался и ушел.

На место инцидента подъехала полицияФото: Екатерина АРДАШЕВА

Выйдя из торгового центра, я обнаружила, что палатки Андрея нет, а возле дельфинария стоит машина полиции. Вскоре появились представители Альянса – сам Андрей Перевозчиков и Оксана Берестова – председатель отделения. Они и пояснили, что произошел конфликт с рукоприкладством.

- Вышел представитель дельфинария, - рассказывает Андрей. - Он не представился. Спросил, что я здесь делаю. Был агрессивно настроен, начал срывать мои плакаты, трогать мои вещи. Потом ударил меня лбом по лицу, потом начал избивать руками, повалил меня на землю. Я начал кричать: «Полиция, полиция!» Сотрудники заправки и представители дельфинария могут подтвердить, что был конфликт. Написал заявление в полицию.

Полиция приехала быстро, но Александр к тому времени уже скрылся. Подъехавшие сотрудники дельфинария сообщили, что официально у них этот человека не работает.

Мне удалось поговорить с администратором дельфинария. Девушка также попросила ее слова не записывать, но в целом охотно пошла на контакт, по ней было заметно, что произошедшее ее саму немало шокировало. Как она сообщила, ей даже не было известно, что Александр уже приехал.

- Он у нас не работает официально, занимается рекламой и продвижением, - рассказала она.

По ее словам, давать комментарии имеет право только руководство, которое в данный момент находится в Самаре. Однако она пообещала, что постарается договорится для меня о встрече, когда на следующей неделе прибудет директор. Также она сообщила, что фотографии, которые появились в сети – точно не из их дельфинария, а животные транспортируются и содержатся в совершенно других условиях. Как отметила девушка, это даже по логике не выгодно – плохо содержать животных, которые фактически кормят своих хозяев, а сами стоят огромных денег.

Также из разговора выяснилось, что прибудут дельфины позже, чем планировалось из-за задержки с водоподготовкой – сейчас для них греют и фильтруют воду. Пришлось даже принести дату открытия с первого на четвертое мая.

Тем временем, ситуация начала привлекать неравнодушных людей – они увидели сообщения в соцсетях и пришли узнать, чем можно помочь. А самих зоозащитников произошедшее не заставило отступить.

Представители Альянса Защитников Животных: Андрей Перевозчиков и Оксана БерестоваФото: Екатерина АРДАШЕВА

- Планируем провести митинг, будем подавать соответствующие документы. До этого они были в Белгороде, потом приехали в Самару. Была информация, что один из дельфинов зависает на поверхности. Одна из активисток специально купила билет, хотя не поддерживает это, пришла на представление и увидела своими глазами, сделала фото, - рассказала Оксана Берестова.

ОФИЦИАЛЬНО

Как сообщили нам сотрудники Управления Ветеринарии, прибыть в Ижевск животные без их ведома не могут. Как только будут оформлены ветеринарные документы, придет уведомление по системе «Меркурий», и ветеринары будут готовы встречать обитателей дельфинария. В среду, 24 апреля, справка еще не была оформлена.

Вот, что рассказал начальнику Ижевской станции по борьбе с болезнями животных Станислав Явкин:

- Животных привезут в пятницу-субботу, 26-27 апреля. Сейчас животных нет. По правилам, перемещение осуществляется при наличии ветеринарно-сопроводительного документа. Кроме этого, животные чипированы, при поступлении мы проведем их идентификацию, подтвердим, что это именно те животные, которые указаны в ветеринарном свидетельстве.

Шатер дельфинария уже установлен, сейчас идет монтаж внутренних конструкцийФото: Екатерина АРДАШЕВА

Также Станислав Явкин рассказал, что конкретных норм содержания и транспортировки дельфинов нет, есть только рекомендации, разработанные в прошлом году институтом рыбного хозяйства и океанографии. Там прописаны условия содержания, состав воды и кормление. Кроме того, есть европейские правила и нормы содержания дельфинов. В настоящее время на федеральном уровне идет обсуждение подзаконных актов к закону об ответственном обращении с животными – скорее всего, нормы будут разработаны и приняты.

- Что касается данных млекопитающих, то хочется отметить: если идет речь о черноморских афалинах, они занесены в Красную книгу России, - прокомментировал Станислав Явкин. - Их изъятие из естественной среды происходит только при наличии разрешения от Росприроднадзора РФ. Для этого необходим колоссальный пакет документов. Можем полагать, что эти животные уже рождены в неволе.

В Минприроды Удмуртии о ситуации уже знают. Специалисты обещают выйти на объект с проверкой. О результатах нам сообщат.

Кстати, зоозащитники собирались дежурить у дельфинария всю ночь. С утра Андрей сообщил, что было спокойно, никто не приезжал.

А вот как прокомментировал ситуацию Марсель Зарипов, директор дельфинария Набережных Челнов:

- Судить о положении дел по фотографии сложно и невозможно. Фотография это одно, а каким именно и сколько они там содержатся – другое. Перевозка для животных - это всегда некий стресс, поэтому должны быть максимально щадящие условия. Собирается ванна, которая ставится в специальную машину. При перевозке обязательно присутствует врач и тренер. И сама перевозка должна занимать минимальное время.

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