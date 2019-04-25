Охота на людей: Как ижевчанам уберечься от клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки?

В Удмуртии открылся сезон клещей. Так, первый случай присасывания зафиксировали в Киясовской районной больнице уже 30 марта - на две недели раньше, чем в 2018 году.

И действительно, из-за теплой зимы сезон активности клещей стартовал раньше, чем мог бы. По данным республиканского Роспотребнадзора, к 18 апреля зарегистрировано уже 26 случаев обращений в больницы - из них 8 детей. Большинство пострадавших (42,3%) - жители Ижевска.

И число обращений будет расти.

- Сезон активности клещей достигает максимума в конце мая - начале июня и заканчивается в октябре, - предупреждает ведомство.

Отметим, что с каждым годом число жалоб на кровососов увеличивается - например, в 2018 году в больницы обратились более 16,8 человек. При этом энцефалитом заразились 53 человека, а боррелиозом - 104.

- Если вы собираетесь на природу, наденьте рубашку с длинными рукавами и заправьте ее в брюки, а штанины - в носки и сапоги. Голову и шею закройте косынкой. Периодически осматривайте себя и друг друга, снимая найденных клещей. Используйте репелленты. Их распыляют на одежду или тело, - советуют эксперты. - Если ваши питомцы гуляют на улице, не забудьте обработать и их тоже.

Отметим, что ставить прививку сейчас, когда сезон уже стартовал, нет никакого смысла - антитела не успеют выработаться.

Опасные мыши

Вторая опасность, поджидающая нас на дачах и в лесу - геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (иначе - ГЛПС). В 2018 году в Удмуртии зарегистрировали 637 случаев, 24 из заразившихся - дети. Трое из заболевших скончались.

- Заболеваемость идет то вверх, то вниз. Если в прошлом году у нас в три раза снижение, то в этом мы будем ждать уже пик заболеваемости, - рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Удмуртии Наталья Матюшина.

Так, уже за первый квартал 2019 года в Удмуртии зарегистрировали 48 случаев заболевания. К сожалению, прививок от «мышки» не существует, поэтому единственный способ уберечься от инфекции - профилактика. Так, уборку на даче нужно проводить в перчатках и защитных масках, которые бы защищали нос и рот. Нужно своевременно вывозить мусор с дач, травить мышей и не оставлять еду в домиках. В случае подозрения на ГЛПС (жар, озноб, боли в суставах и мышцах, падение зрения, тошнота и рвота) - обращаться к врачу.

В этом году в Ижевске обработают от клещей 385,96 га. В том числе парк Космонавтов, лес у Северного и Южного кладбищ, ряд лесополос города и другие места. Фото: архив редакции

ЗНАЙ!

Что делать, если нашли клеща?

При обнаружении присосавшегося клеща обращайтесь за медицинской помощью в БУЗ УР «Республиканская клиническая инфекционная больница МЗ УР» (г. Ижевск, ул. Труда, 17). Вам удалят клеща, исследуют его на наличие возбудителя болезней. Врач определит дальнейшую тактику и необходимый для вас объем медицинской помощи, проведет экстренную профилактику.

Время приема работы платного отделения в апреле: с 8:00 до 15:00 в рабочие дни, с 1 мая 2019 года с 8:00 до 20:00 ежедневно. Сдать клеща на анализ вы можете ежедневно до 10:00. Клещи, сданные позже указанного времени, берутся для проведения лабораторных исследований на следующий день.

Контактные телефоны: 8 (3412) 21-96-51; 8-912-443-12-40.

Консультация врача-инфекциониста - 790 руб.

Стоимость обследования клеща на вирус клещевого энцефалита - 510 руб., на боррелии - 500 руб., на эрлихиоз и анаплазмоз - 560 руб.

В случае если клещ оказался заражен вирусом клещевого энцефалита, после консультации врача-инфекциониста вы можете здесь же получить экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином на платной основе. Стоимость внутримышечного введения одной дозы противоклещевого иммуноглобулина - 730 руб.

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста!

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