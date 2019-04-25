«Он видел, кто на что способен»: В Ижевске простились с худруком «Италмаса» Анатолием Мамонтовым

25 апреля состоялось прощание с почетным гражданином Ижевска, народным артистом РСФСР Анатолием Мамонтовым. Более полувека он был художественным руководителем ансамбля песни и танца «Италмас». «Комсомолка» собрала воспоминания друзей и коллег.

Дал путь в искусство Валентине Пудовой

Народная артистка Удмуртии и заслуженная артистка России Валентина Пудова уверена, путь в искусство дал именно Анатолий Васильевич. Тогда он, по своим признаниям, разглядел, что из 17-летней деревенской девчонки выйдет толк, и взял ее в свой коллектив.

- Когда мы начали учиться там, многие ходили на уроки к преподавателям. Я тоже собралась и услышала от Мамонтова: «А ты куда собралась? Тебе это не надо. Сиди пой» - вспоминает Валентина Пудова

Фото: личный архив

Несмотря на талант, Валентине Тихоновне иногда и попадало от руководителя.

– Однажды я заболела, несколько дней не работала, а в это время коллектив начал учить новую акапельную вещь. Когда я пришла на репетицию, нужно было посчитать, через сколько тактов нужно хору вступать. А я не знала. Он на меня смотрит, и я понимаю, что он хочет, чтобы этот момент показала я. И он сказал: «Никогда от тебя толку не будет!». Тогда за меня заступились коллеги из коллектива, объяснили, и я показала. А уже на следующем номере он попросил меня спеть сопрановую партию, хотя я исполняла альтовую. Он посмотрел на меня и сказал: «Ты опытная. Ты сможешь». И я встала и спела. Вот разве можно было на это обидеться? На это нет обид.

Певица признается, несмотря на жесткость, Анатолий Васильевич мог извиниться, если когда-то перегибал палку.

– Это настолько талантливый человек! Какие были прекрасные годы, когда он руководил ансамблем «Италмас»! Коллектив был всегда был на первых местах в Советском Союзе. Бывает вот дар Божий – чувствовать каждую песню, чувствовать каждого артиста. Я искренне благодарна Анатолию Васильевичу.

Благодаря Мамонтову попала в «Италмас»

Бывшая солистка ансамбля Анна Прокопьева познакомилась с Анатолием Васильевичем в конце 1971 года – студентка училища культуры в составе певческого коллектива попала в общий хор. Именно на одном из сборов Мамонтов и заметил 19-летнюю девушку.

– Отметил мой голос, как-то на расстоянии воспитывал. После окончания училища я должна была вернуться в деревню, но Анатолий Васильевич пошел в Министерство культуры и попросил направить меня в ансамбль «Италмас». Я еще в это время успела выскочить замуж, о чем очень переживал Мамонтов. В итоге в ансамбль мы пришли работать уже вместе с мужем в начале 1972 года, – вспоминает Анна Николаевна.

Одной из главных черт характера артиста, по мнению Прокопьевой, было умение видеть потенциал певца и талант, развивать подопечных, не переделывая их.

- Анатолий Васильевич был очень строгим, но я думаю, что в творчестве без этой строгости никак нельзя. Творческие люди они ведь более расслаблены, эмоциональны, требовательны, щепетильны, ранимы. Строгость нужна была, ведь нас в коллективе было 99 человек в штате! Представляете? И всех нужно было организовывать, все держать в одном кулаке, - говорит Анна Прокопьева

Болезнь для него никогда не была уважительной причиной, чтобы не работать, поэтому и сам Мамонтов приходил на репетиции вне зависимости от самочувствия.

– Он никогда не приходил на репетиции неподготовленным. Когда мы распевались и вдруг входил Анатолий Васильевич, мы сразу натягивались все как струна и хор моментально начинал петь совсем иначе.

– Мы дружили семьями. Он к нам ходил, мы к нему. Он всегда кстати просил, чтобы моя мама приготовила жукомильым (блинчики с фаршем. – Прим. ред.). Очень ему нравилось это блюдо. Видимо, не хватало ему материнской любви, – предполагает певица.

В 1991 году Анна Прокопьева покинула коллектив по ряду причин. Ссор с Мамонтовым по этому поводу не было, но женщина знает: ему было нелегко.

- Рассказывали, что он даже кричал на других участников коллектива, что это и из-за них я ушла. Как-то в тот момент и он меня перестал понимать, и я его. Ну, что случилось, то случилось, - говорит Анна Прокопьева

Несмотря на это, поздравляя Анну Николаевну с 60-летием, Анатолий Васильевич назвал ее «лучшим голосом в коллективе». Такое признание особенно ценно, потому что Мамонтов не был щедр на похвалу и громкие слова.

– Последний раз встречались с ним в 2015-2016 годах во время выборов, нас как ветеранов «Италмаса» приглашали. Кстати, я была последней, кто сделал с Анатолией Мамонтовым интервью. Оно очень большое, и мы потом показывали его частями. Я уже тогда с грустью на него смотрела, видела, что этот подтянутый, мудрый, интеллигентный человек угасает…

Пришел к Мамонтову 18-летним парнем из деревни, а стал народным артистом Удмуртии

Алексей Хитрин попал в «Италмас»… по объявлению! Увидел в газете, что ансамбль набирает юных талантов, и отправился на конкурс. Так и оказался в составе в 1983 году. Позже молодого человека забрали в армию, но после службы он снова вернулся в коллектив.

– Анатолий Васильевич был твердый, решительный, великий музыкант и педагог, – вспоминает Алексей Владимирович. – Он лепил из нас, как из теста, готовый продукт. Ну, представляете, я пришел 18-летним из деревни, а стал народным артистом Удмуртии. И все это заслуга Анатолия Мамонтова. В каждом артисте он видел, кто на что способен. Даже бывало так, что на определенного человека он делал номер с акцентом на умения артиста.

Фото: Валерий Нуриахметов

Хитрин признается, таких руководителей он больше не видел.

– Он был очень грамотным, большим музыкантом, прекрасным хоровиком. Он ведь делал не только народные вещи, но и классику. Вот такое у него было разностороннее творчество. Он был прекрасным режиссером своих произведений. Кстати, он даже обращал внимание на костюм. Как сейчас говорят, кутюрье.

Относился по-отцовски к Надежде Уткиной

Народная артистка республики и президент фонда «Культурный капитал Ижевска» Надежда Уткина познакомилась с Анатолием Мамонтовым в середине 1990-х годов. Они – видный культурный деятель и председатель молодежной организации «Шунды» – встретились в Москве, на одном из мероприятий, посвященном Удмуртии.

– Анатолий Васильевич был на год старше моей мамы. С ней они очень близко общались, дружили. Это тоже было такой связующей ниточкой между мной и Анатолием Васильевичем. Моя мама рано ушла, и Анатолий Васильевич всегда относился ко мне по-отцовски. Мне достался кусочек его любви, – признается Уткина.

Фото: личный архив

Певица отмечает, что в ее жизни было несколько человек, чья похвала для нее много значила. Среди них – Валентина Толкунова и Анатолий Мамонтов. Руководитель ансамбля «Италмас» очень ценил подход Надежды к удмуртской песни и сочинительству.

- Последняя встреча у нас состоялась около 7-8 лет назад в Национальном музее Удмуртии на какой-то выставке. Он был спокойный, улыбчивый, добрый и опять сказал мне: «Надя, какая ты молодец! Мне так нравится то, что ты делаешь!». При этом он погладил меня по плечу. Таким добрым, светлым, по-отцовски мудрым он для меня и остался. Таким я его запомню, - говорит Надежда Уткина

«Приезд «Италмаса» был сравним с приездом звезды мирового уровня»

Президент Всеудмуртской ассоциации «Удмурт Кенеш» и председатель постоянной комиссии по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Госсовета республики Татьяна Ишматова близко с Анатолием Мамонтовым не общалась. Но она вспоминает, какой фурор производили концерты его коллектива.

– Первые встречи с Анатолией Мамонтовым происходили еще в моем детстве в 80-е годы, когда коллектив «Италмас» гремел не только в республике, но и во всей России. И, соответственно, для нас, деревенских детишек, было настоящим праздником, когда этот коллектив приезжал к нам на гастроли. Для нас это было сравнимо с приездом звезды мирового уровня. Анатолий Мамонтов выходил на сцену, и мы на него смотрели, как на небожителя. И когда уже по роду своей деятельности и взросления я приехала в Ижевск, мы студентами всегда ходили на концерты «Италмаса». Всегда с восхищением я смотрела на взаимоотношения Анатолий Мамонтова с супругой Элеонорой, – вспоминает Татьяна Ишматова.

Поэтому Татьяна Ишматова и отправилась в свое время на концерты, когда Анатолий Васильевич решил попрощаться со зрителями.

– В моей памяти он навсегда останется очень подтянутым, улыбчивым, сильным и выдающимся человеком, который выходит на любую сцену и, кланяясь, раскидывает свои руки, готовые обнять весь зал, всех зрителей, которые сегодня пришли на концерт «Италмаса».