Более 500 человек приняли участие в массовом велопробеге в Ижевске

В Ижевске 2 мая велосипедисты города вышли на открытие велосезона. Колонна любителей проехала от администрации города до Лысой горы. В пробеге участвовали более 500 человек, а также глава города Олег Бекмеметьев, Денис Логинов руководитель аппарата администрации и Игорь Сальников заместитель главы администрации по ЖКХ и строительству.

Олег Бекмеметьев, Денис Логинов и Игорь СальниковФото: Сергей ГРАЧЕВ

Жители Ижевска отличились своей креативностью: велосипеды от самого простого до дискотеки на колесах (встроенные колонки и коробка для флешек с музыкой). Сам велосипед увешан гудками, зеркалами, наклейками, флагами. Владелец такого чуда - Виктор, собирал велосипед с 2013 по 2018 годы.

Виктор и его изобретение дискотека на колесахФото: Сергей ГРАЧЕВ

-На обычном велосипеде кататься скучно. Половина тюнинга здесь самодельная. В велосипеде есть разъемный аккумулятор, автомобильный держатель для телефона, гудки для понта. Была подсветка, но порвалась. Велосипед не скоростной, но я уже привык. Своя ноша не тянет, - рассказывает Виктор.

Николай заказывал велосипед с электрическим приводом в Новосибирске. Мужчина не уточнил, сколько стоил железный конь, но не скрывает, что он обошелся дорого.

Николай купил велосипед за большие деньги для душиФото: Сергей ГРАЧЕВ

-Заказывал велосипед для души. Это Харлей-Дэвидсон, такой только у меня и у Майкла Джексона. Велосипед очень легкий, кататься на нем комфортно. Если ехать на нем спокойно, хватит до Воткинска. Заряжаюсь от обычной розетки в любом кафе.

Также были велосипедисты не только в спортивных костюмах. Например, Ксения Ипатова и ее подруги пришли на велопарад в японских костюмах. Оказывается, в рамках велопарада проходит конкурс нарядов, и Ксения участвует в нем уже третий год подряд.

В рамках велопарада проходит конкурс нарядов, и Ксения участвует в нем уже третий год подрядФото: Сергей ГРАЧЕВ

-Нам интересно быть в образах, потому что это создает настроение и нам, и людям. Мы выбираем разную тематику каждый год. В этом году у нас собирательный образ японских самураев. Костюм пришлось адаптировать под велосипед: кимоно и и широкие штаны мы не сможем надеть. Маски делали сами.

Олег Бекмеметьев вместе с участниками проехал весь маршрут. - Велопарад для меня вещь не диковинная. Лет с шести, как научился кататься на двухколесном друге, участвую в подобных мероприятиях. Не могу похвастаться спортивными достижениями, но получаю удовольствие от безмоторного транспорта. Радует, что здесь очень много любителей. Вот это в диковинку. На некоторые велосипеды я даже с завистью смотрю. Я рад, что это традиционное мероприятие в городе. Подумаю о том, чтобы ездить на работу на велосипеде, - поделился глава Ижевска.

Участники завершили велопробег у Лысой горыФото: Сергей ГРАЧЕВ

Кстати, Олег Николаевич добавил, что в Ижевске продолжится строительство велодорожек.

-За существующими дорожками мы будем следить и ухаживать. А в рамках строительства тротуаров мы постараемся «вшить» строительство велодорожек. Программа по тротуарам должна быть в этом году. Программы для велодорожек отдельной нет, но их учтут в рамках программы по ремонту тротуаров. Однако придется искать дополнительное финансирование, - сказал глава города.