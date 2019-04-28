2019-04-28T13:38:23+03:00
Общество

«Красиво, но хочется тепла»: ижевчане делятся фотографиями заснеженного города

Какая погода ждет ижевчан в ближайшие дни?
Валерия ШАНЬГИНА
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Фото: Екатерина АрдашеваФото: Екатерина Ардашева
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В воскресенье, 28 апреля, погода преподнесла ижевчанам сюрприз: город занесло снегом. «Комсомолка» собрала фотографии «зимнего» Ижевска.

Фото: Константин Грозный, vk.com

Фото: Константин Грозный, vk.com

Фото: Анна Сайфутдинова, vk.com

Фото: Анна Сайфутдинова, vk.com

Фото: Борис Бусоргин, vk.com

Фото: Борис Бусоргин, vk.com

Фото: Наталья Мерзлякова-Килина, vk.com

Фото: Наталья Мерзлякова-Килина, vk.com

Кстати, по народным приметам, снег в Пасху – к богатому урожаю.

Фото: Иван Артемьев, vk.com

Фото: Иван Артемьев, vk.com

Фото: Вера Супрун, vk.com

Фото: Вера Супрун, vk.com

Фото: Марат Сафин, vk.com

Фото: Марат Сафин, vk.com

Фото: Артем Тараненко, vk.com

Фото: Артем Тараненко, vk.com

Фото: Гульнара Шабалкина, vk.com

Фото: Гульнара Шабалкина, vk.com

КАКАЯ ПОГОДА ЖДЕТ ИЖЕВЧАН НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ?

По данным gismeteo.ru погода с 29 апреля до 5 мая потревожит своим непостоянством.

В понедельник, 29 апреля, ожидается переменная облачность и небольшой снег. Температура -6..+2 градуса. Ветер северный, 4-12 м/с.

Во вторник, 30 апреля, будет пасмурно, осадков не ожидается. Столбик термометра поднимется до +3 градусов. Ветер северо-западный, 2-8 м/с.

Среда, 1 мая, также будет пасмурной. Однако по сравнению с предыдущим днем, будет теплее: до +6 градусов. Ветер западный, 5-13 м/с.

Солнечная и ясная погода ждет ижевчан в четверг, 2 мая. Воздух прогреется до +11 градусов днем, к вечеру столбик термометра опустится до +6. Ветер юго-западный, 4-12 м/с.

В пятницу, 3 мая, будет пасмурно, ожидается дождь. Термометр покажет +13 градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Суббота, 4 мая, будет самым теплым днем на этой неделе – столбик термометра поднимется до 18 градусов. Однако ожидается небольшой дождь на протяжении всего дня. Ветер юго-западный, 2-12 м/с.

Сильный дождь ожидается целый день в воскресенье, 5 мая. Температура +10..+12 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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