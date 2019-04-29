Ижевские заводы: 8 интересных фактов

10 апреля 1760 года по распоряжению графа Петра Шувалова началось строительство Ижевского железоделательного завода. Вокруг него вырос поселок Ижевский завод, в будущем - город Ижевск. Ну а в 1807 году на базе завода открылось оружейное производство, предопределившее «специализацию» Ижевска, как города оружейной славы, на много лет вперед. «Комсомолка» собрала для вас самые интересные факты из истории обоих предприятий.

1. Ижевск не был бы Ижевском без вмешательства в его судьбу горного инженера Алексея Москвина. Именно он решил, что железоделательный завод надо строить не на реке Частой, притоке Камы в Пермском крае, а на реке Иж, «где леса и прочия удобности, кои никому не отведены, имеютца». Кстати, место для Воткинского завода тоже выбрал Алексей Москвин. Он же стал первым руководителем обоих предприятий.

2. Ижевский завод был построен по распоряжению графа Петра Шувалова, однако после его смерти, в 1763 году, Екатерина II распорядилась взять завод в казну - в счет погашения семейного долга Шуваловых. Кстати, сами рабочие восприняли переход на «коронную службу» как благо, и день святой Екатерины-великомученицы на заводе стал выходным днем.

В 1907 году в рамках празднования 100-летия оружейного завода в Ижевске установили памятник Андрею Дерябину. Фото: архив редакции

3. В 1774 году, во время Пугачевского восстания, плотина Ижевского пруда оказалась под угрозой уничтожения: пугачевцы подожгли плотину, были разрушены водяные колеса, сожжены стоящие рядом с плотиной кричные фабрики, где плавили металл, и пильные мельницы для заготовки дров. По мнению историка Евгения Шумилова, если бы бунтовщики задержались в Ижевске еще на несколько дней, плотина могла быть разрушена полностью, а пруд - спущен.

4. Кстати, за состоянием плотины следили очень строго. Так, в 1885 году все гидравлические сооружения завода капитально отремонтировали, после чего по плотине запретили проезд карет и телег. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, была усилена охрана плотины, а в 1917 году было запрещено всякое движение по ней с 6 вечера до 6 утра.

Семья мастера-оружейника Василия Николаевича Димова, награжденного кафтаном. Всего в этой семье кафтана удостоились пять человек. Фото: архив редакции

5. В 1800 году императором Павлом I «повелено было завести на Каме оружейный завод для приготовления 100 тыс. штук холодного и огнестрельного оружия». И тут удача снова улыбнулась Ижевску: горный инженер Андрей Дерябин, подыскивающий место для будущего оружейного завода, поначалу выбрал Аннинский медеплавильный завод на реке Бабке, на территории современного Пермского края. Однако оказалось, что на эти земли претендует некая княгиня Шаховская. Чтобы не ввязываться в судебные тяжбы, Дерябин перенес строительство в Ижевск.

КСТАТИ! 10 апреля 1760 года - точка отсчета истории Ижевска, 10 июня 1807 года - начало его истории как города оружейников

6. Ижевский оружейный завод стал первым в России производством, где все операции были сконцентрированы в одном месте, что значительно ускоряло процесс. В Туле, например, к этому пришли только в середине XIX века. При этом ижевское оружие оказалось дешевле тульского, ничуть не уступая ему по качеству. Евгений Шумилов приводит такие цифры: себестоимость солдатского ружья, изготовленного в Ижевске, была 8 рублей 85 копеек, тульского - 12 рублей 24 копейки. Дело было не только в том, что оружейному заводу здорово помогал его «старший брат» железоделательный, поставлявший сырье, но и в достаточной величине пруда, вода которого без труда вращала заводские колеса.

Схема будущего города Ижевска образца далекого 1764 года. Фото: архив редакции

7. Один из символов Ижевска - так называемые «царские кафтанщики». Особо отличившихся мастеров оружейного завода, а иногда и металлургов, простых рабочих и даже сельских старост по личному указу императора награждали кафтанами из зеленого сукна с золотым галуном. Всего известно о более чем 500 ижевцах, удостоившихся этой награды.

8. В конце 1860-х Ижевский оружейный завод сдали в аренду, и одним из арендаторов стал Петр Бильдерлинг - артиллерист и изобретатель. Вместе с ним Ижевским оружейным заводом руководил Людвиг Нобель - брат Альфреда Нобеля.

Фото: архив редакции

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