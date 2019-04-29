2019-04-29T10:53:36+03:00
Общество

Ижевские заводы: 8 интересных фактов

В очередном выпуске рубрики «Ижевск архивный» «Комсомолка» расскажет о появлении поселка Ижевский завод
КАРДОПОЛЬЦЕВА Елена
Поделиться:
Ижевский оружейный и сталеделательный заводы в начале XX века. Фото: архив редакцииИжевский оружейный и сталеделательный заводы в начале XX века. Фото: архив редакции
Изменить размер текста:

10 апреля 1760 года по распоряжению графа Петра Шувалова началось строительство Ижевского железоделательного завода. Вокруг него вырос поселок Ижевский завод, в будущем - город Ижевск. Ну а в 1807 году на базе завода открылось оружейное производство, предопределившее «специализацию» Ижевска, как города оружейной славы, на много лет вперед. «Комсомолка» собрала для вас самые интересные факты из истории обоих предприятий.

1. Ижевск не был бы Ижевском без вмешательства в его судьбу горного инженера Алексея Москвина. Именно он решил, что железоделательный завод надо строить не на реке Частой, притоке Камы в Пермском крае, а на реке Иж, «где леса и прочия удобности, кои никому не отведены, имеютца». Кстати, место для Воткинского завода тоже выбрал Алексей Москвин. Он же стал первым руководителем обоих предприятий.

2. Ижевский завод был построен по распоряжению графа Петра Шувалова, однако после его смерти, в 1763 году, Екатерина II распорядилась взять завод в казну - в счет погашения семейного долга Шуваловых. Кстати, сами рабочие восприняли переход на «коронную службу» как благо, и день святой Екатерины-великомученицы на заводе стал выходным днем.

В 1907 году в рамках празднования 100-летия оружейного завода в Ижевске установили памятник Андрею Дерябину. Фото: архив редакции

В 1907 году в рамках празднования 100-летия оружейного завода в Ижевске установили памятник Андрею Дерябину. Фото: архив редакции

3. В 1774 году, во время Пугачевского восстания, плотина Ижевского пруда оказалась под угрозой уничтожения: пугачевцы подожгли плотину, были разрушены водяные колеса, сожжены стоящие рядом с плотиной кричные фабрики, где плавили металл, и пильные мельницы для заготовки дров. По мнению историка Евгения Шумилова, если бы бунтовщики задержались в Ижевске еще на несколько дней, плотина могла быть разрушена полностью, а пруд - спущен.

4. Кстати, за состоянием плотины следили очень строго. Так, в 1885 году все гидравлические сооружения завода капитально отремонтировали, после чего по плотине запретили проезд карет и телег. В 1914 году, с началом Первой мировой войны, была усилена охрана плотины, а в 1917 году было запрещено всякое движение по ней с 6 вечера до 6 утра.

Семья мастера-оружейника Василия Николаевича Димова, награжденного кафтаном. Всего в этой семье кафтана удостоились пять человек. Фото: архив редакции

Семья мастера-оружейника Василия Николаевича Димова, награжденного кафтаном. Всего в этой семье кафтана удостоились пять человек. Фото: архив редакции

5. В 1800 году императором Павлом I «повелено было завести на Каме оружейный завод для приготовления 100 тыс. штук холодного и огнестрельного оружия». И тут удача снова улыбнулась Ижевску: горный инженер Андрей Дерябин, подыскивающий место для будущего оружейного завода, поначалу выбрал Аннинский медеплавильный завод на реке Бабке, на территории современного Пермского края. Однако оказалось, что на эти земли претендует некая княгиня Шаховская. Чтобы не ввязываться в судебные тяжбы, Дерябин перенес строительство в Ижевск.

КСТАТИ! 10 апреля 1760 года - точка отсчета истории Ижевска, 10 июня 1807 года - начало его истории как города оружейников

6. Ижевский оружейный завод стал первым в России производством, где все операции были сконцентрированы в одном месте, что значительно ускоряло процесс. В Туле, например, к этому пришли только в середине XIX века. При этом ижевское оружие оказалось дешевле тульского, ничуть не уступая ему по качеству. Евгений Шумилов приводит такие цифры: себестоимость солдатского ружья, изготовленного в Ижевске, была 8 рублей 85 копеек, тульского - 12 рублей 24 копейки. Дело было не только в том, что оружейному заводу здорово помогал его «старший брат» железоделательный, поставлявший сырье, но и в достаточной величине пруда, вода которого без труда вращала заводские колеса.

Схема будущего города Ижевска образца далекого 1764 года. Фото: архив редакции

Схема будущего города Ижевска образца далекого 1764 года. Фото: архив редакции

7. Один из символов Ижевска - так называемые «царские кафтанщики». Особо отличившихся мастеров оружейного завода, а иногда и металлургов, простых рабочих и даже сельских старост по личному указу императора награждали кафтанами из зеленого сукна с золотым галуном. Всего известно о более чем 500 ижевцах, удостоившихся этой награды.

8. В конце 1860-х Ижевский оружейный завод сдали в аренду, и одним из арендаторов стал Петр Бильдерлинг - артиллерист и изобретатель. Вместе с ним Ижевским оружейным заводом руководил Людвиг Нобель - брат Альфреда Нобеля.

Фото: архив редакции

Фото: архив редакции

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Ижевск архивный»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Геннадий Онищенко: Когда мы в СССР в телевизор воспаленно пялились - видели только надои и намолоты. Надо ненадолго - в эту крайность
Экс-главсанврач страны и депутат Госдумы - почти всерьёз заявил об этом в беседе с обозревателем Александром Гамовым в газетной рубрике «Вопрос дня»
«Люди собирают ей деньги, а она покупает роллы»: маму больного ребенка уличили в роскоши
Жительница Бердска дала трогательное объявление, что ищет деньги на лекарства сыну. Благотворителям она предлагала помыть окна, многие откликнулись, но история обернулась скандалом
"После публикации в КП консульство нас заметило, но тем, кто купил билеты деньги не вернут": российские туристы, застрявшие в транзитной зоне Гуанчжоу
23 туриста отправятся в Москву транзитными рейсами через Китай, еще четверо уже купили билеты на прямой рейс и ждут вылета до завтра
Новости 24
Торгово-развлекательный центр «Италмас» в Ижевске выставили на продажу
В результате столкновения с «КамАЗом» в Удмуртии погиб человек
Ижевская погоня: сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя, который многократно нарушил ПДД
Огромные очереди создали в кинотеатрах Ижевска поклонники «Мстителей»
29 апреля в Ижевске открылся магазин французской сети «Леруа Мерлен»
За три дня в Ижевске раздали 4300 Георгиевских лент
Прославленной лыжнице из Удмуртии Галине Кулаковой исполнилось 77 лет
В Ижевске девушкам предлагают сдать старые бюстгальтеры
Фильм о жизни моржа Несейки из Удмуртского зоопарка победил на Санкт-Петербургском кинофестивале
В Ижевске продляется специальная акция «Теплый прием» от Аквааргентум
Ижевчанину, по вине которого погибла женщина, вынесли приговор
Очевидцы: в Ижевске на Вотскинском шоссе задержали агрессивного водителя
Жители Удмуртии могут оформить комплексное страхование жилья на почте
На улице Петрова в Ижевске завершается восстановление коллектора
Велогонщики из Удмуртии завоевали весь комплект медалей на международной гонке
В Удмуртии появился свой Хатико: пес сидит на трассе несколько дней
Во время проведения первомайской демонстрации в Ижевске будет ограничено движение троллейбусов
Дворы в Ижевске, которые были отремонтированы в 2018 году, проверят к середине мая
Около 23 тысяч человек участвовали в пасхальных богослужениях в Удмуртии
Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Ижевск
Ижевчанин Андрей Перевозчиков не прекращает голодовку из-за погоды
Фигуристка Алина Загитова побывала в канадском Зале хоккейной славы
Бил молотком и отверткой: житель Удмуртии предстанет перед судом за истязание жены
Ижевский театр «Молодой человек» стал участником московского фестиваля молодой режиссуры
Список ремонта 2019 года пополнился 11 тротуарами Ижевска
Водитель из Удмуртии попал в массовое ДТП на трассе между Сызранью и Саратовом
В Ижевске открылся Летний сад
В Удмуртии будет сильный ветер 28 апреля
65-летнюю ижевчанку обманули псевдо-врачи на 290 тысяч рублей