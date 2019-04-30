Когда в Ижевске отключат отопление и как бороться с «перетопами»?

На улице наконец-то установился «плюс», но в некоторых домах по-прежнему топят «по полной». Как бороться с «перетопами» и когда в Ижевске отключат отопление, «Комсомолке» рассказал председатель Объединения советов домов Удмуртии Александр Евсеев.

- Отопление в городе отключают по постановлению администрации, чаще всего, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд держится выше восьми градусов, - объяснил он.

Однако, если жильцы устали от того, что батареи работают на полную, они могут ускорить процесс. Для этого нужно подать заявку в свою управляющую организацию. Правда, если после этого на улице похолодает, то быстро вернуть тепло не получится.

ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

Решением проблемы могут стать автоматические узлы регулирования тепла. В этом случае система автоматически сможет настраивать потребление тепла в зависимости от погоды.

- Суть автоматизированного узла в том, что он подает тот объем тепла, который необходим для поддержания нормативной температуры 20-24 градуса, - объясняет Евсеев. - Хоть работы кажутся дорогостоящими (один узел будет стоить 300-400 тысяч), такой проект окупается для дома в очень короткие сроки - за 1-2 года за счет экономии на оплате за отопление (можно сэкономить до 20-30%).

Чтобы установить автоматический узел регулирования тепла, необходимо принять решение на общем собрании, утвердив источник финансирования работ. Жильцам предлагают четыре варианта:

- можно использовать средства, собираемые на текущий ремонт;

- можно поставить узел в рамках проводимого капитального ремонта системы отопления за счет средств на капремонт со спецсчета;

- можно собрать деньги с жильцов, помимо регулярных платежей;

- или можно заключить энергосервисный контракт - договор, когда инвестор возмещает свои затраты за счет экономии, полученной после внедрения энергосберегающих технологий. Его заключает УК или ТСЖ с подрядчиком.

А у себя в квартире температуру можно менять с помощью терморегулятора.

- Я вот, например, живу в доме, в котором стоит такая система. Жильцы никогда не задаются вопросом, что нужно какие-то решения принимать насчет отопления. Днем батареи практически холодные, к вечеру, в зависимости от погоды, нагреваются, - рассказал общественник.

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