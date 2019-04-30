Из-за неправильного сжигания мусора в Удмуртии пострадали два дома

В Удмуртии осложняется ситуация с возгораниями сухой травы и неправильном сжигании мусора. Так, примерно за месяц уже произошло 130 пожаров. Что нельзя делать, какие есть штрафы и как подготовиться к майским праздникам, выяснила «Комсомолка».

50 ГЕКТАР СОЖЖЕНО

Фото: ГУ МЧС по УР

19 апреля жительница Завьяловского района решила сжечь мусор на своем участке. Вот только не учла ветер. И не предприняла меры безопасности. В результате, уголек перекинулся на жилой дом. Задело и соседей.

- В целом, на данный момент площадь пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, больше 50 гектаров, - рассказывает заместитель начальника управления надзорной деятельности ГУ МЧС по Удмуртии Сергей Карабаев. – Это происходит из-за того, что люди не соблюдают правила. Не только при сжигании мусора, но и не следят за своими участками – вовремя не убирают сухую траву.

В селе Вятское на ликвидацию огня привлекали 3 единицы техники и 5 человек личного состава. Фото: ГУ МЧС по УР

Для борьбы с нарушителями проводят специальные рейды. Уже 62 человека привлекли к административной ответственности. А это большие штрафы, которые в скором времени увеличатся.

Кстати, при возгорании сухой травы есть опасность не только для имущества или человека, страдают маленькие животные и птицы. Не редко происходит такое, что погибают ежики, которые закутались в сухую траву, или маленькие птички с потомством.

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗВЕСТИ КОСТЕР И ПОЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ

На территории 15 районов, в том числе в Ижевске, уже ввели особый противопожарный режим. Ожидается, что до майских праздников, он будет действовать уже по всей республике. Это означает, что правила разведения костров (и готовки шашлыков), значительно ужесточатся.

Практически рекордный по площади пожар был около объездной – 54 тысячи кв.м. Фото: ГУ МЧС по УР

- Разводить костры запрещено в местах общего пользования. Если мы говорим про шашлыки, то можно будет их делать в мангалах, но с соблюдением определенных требований, - рассказал Сергей Карабаев.

Пожар в Ленинском районе Ижевска. Фото: ГУ МЧС по УР

А требования строгие. В случае с мангалом:

- Расстояние до соседних зданий должно быть не менее 5 метров

- Радиус отчищенной зоны вокруг мангала – 2 метра

- Скорость ветра не должна превышать 10 м/с

Это касается вашего желания поесть шашлыки на участке, например. Можно и развести костры, но тут требования еще жёстче:

- Ров должен быть не менее 30 см

- Диаметр рва – не более 1 метра

- До соседних строений должно быть не менее 50 метров

- От лиственного леса расстояние – 30 метров

- От хвойного – 100 метров

- Отчищенная зона вокруг костра – 10 метров

- Минерализованная полоса* вокруг костра – 40 см

Несоблюдение этих требований влечет наложение штрафов:

- от 2 000 до 3 000 руб. на граждан;

- от 6 000 до 15 000 руб. на должностных лиц;

- от 150 000 до 200 000 руб. на юридических лиц.

Они увеличиваются в два раза, если действует особый противопожарный режим.

Возгорание сухой травы в селе Укан. Фото: ГУ МЧС по УР

ВАЖНО!

При обнаружении бесконтрольного горения сухой травы необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу по телефону – 01, с мобильного – 101.

*Искусственно созданная на почве полоса, очищенная от лесных горючих материалов до обнажения минерального слоя лесной почвы.