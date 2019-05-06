2019-05-06T14:05:55+03:00
Общество

Готовьте тазики: Когда отключат горячую воду в Ижевске?

В мае планируется отключение горячей воды в более чем 100 домах
Ольга КОНСТАНТИНОВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске начинаются плановые отключения горячей воды. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», гидравлические испытания продлятся с 3 мая по 22 августа. Пройдут они поэтапно.

Без отключений

Первый этап проверки магистральных трубопроводов начался 3 мая и продлится до 16 мая. Отключать у потребителей тепловые ресурсы не будут, так как испытания пройдут на резервном участке сетей. Он расположен по улице Удмуртской - на отрезке от переулка Северного до улицы Кирова. В границах этого участка теплотрассы располагаются следующие объекты и территории:

- ул. Удмуртская, 284, 288, 290, 296,

- пер. Северный, 61 (ТОЦ «Сайгас»),

- АЗК «Лукойл» (справа по ходу движения из центра),

- стоянка «Газовик-2».

Пора отключений

Второй этап стартует 14 мая (после финала отопительного сезона) и продлится до 24 мая. На этом этапе уже начнутся отключения горячей воды. Так, первыми это почувствуют жители следующих домов:

- Автозаводская, 2а;

- Ворошилова, 37а, 109а, 111а, 121, 123, 125, 127;

- Воткинское шоссе, 117, 172, 182, 184, 196/1, 283, 284;

- Салютовская, 19/1, 27, 57, 67, 71, 75;

- Спортивная, 111, 111а.

Отметим, что всего с мая по август запланировано более 30 этапов - на каждом проверки будут проходить на собственном участке. В среднем, этап будет длиться до полутора недель. Узнать, в какой именно период испытания пройдут в их доме, ижевчане могут на официальном сайте «Удмуртских коммунальных систем» в разделе «Гидравлические испытания 2019».

Будьте осторожны

Плановые сроки, адреса и очередность проведения этапов гидравлических испытаний могут меняться по техническим причинам. Кроме того, специалисты рекомендуют жителям быть особенно внимательными во время проведения работ - сети проверяют под большим давлением. Это значит, что возможно появление провалов, промоин, выброс грунта и выход воды. Так что находиться рядом с тепловыми камерами и парковать там автомобили не рекомендуется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Украденная победа: Почему во всем мире считают, что фашистов разбили американцы
В канун дня Победы корреспондент «КП» поговорила с итальянцами, французами, китайцами, американцами, бельгийцами, австралийцами... Чтобы выяснить, что они знают о Второй мировой. Ужасно, что большинство однозначно заявили: «Победили США»
Новости 24
«Брючки. Брюки. Брючищи» провели ребрендинг компании в Ижевске
Среди погибших и пострадавших в авиакатастрофе в «Шереметьево» нет жителей Удмуртии
Пьяный водитель маршрутки в Ижевске столкнулся с легковушкой
Какую погоду ждать ижевчанам на 9 мая?
Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе из окна жилого дома в Ижевске
Директору школы в Удмуртии, которая выписывала незаконные премии учителям, назначили наказание
Отопительный сезон в Ижевске завершится 7 мая
В Удмуртии разыскиваются родственники погибшего во время Великой Отечественной войны бойца
Биатлонисты из Удмуртии вошли в основной состав сборной России по биатлону
Tele2 предлагает стать суперабонентом и посетить зону MARVEL в дубайском парке
Ремонт автодороги регионального значения начался в Удмуртии
Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования в связи с трагедией в «Шереметьево»
Какие дороги перекроют 6 мая в Ижевске?
Должника из Ижевска приставы встретили на вокзале
Купальный сезон открыли в Ижевске
Разбой по-ижевски: мужчина пытался ограбить пенсионерку с помощью телефона
Сосна из Удмуртии может стать деревом года
Сосна из Удмуртии может стать деревом года
День Победы в Ижевске: музеи города подготовили праздничную программу
Летний сезон в скейт-парке Ижевска откроется 5 мая
Фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила «Зенит» с победой
По факту гибели двоих детей в Удмуртии возбуждено уголовное дело