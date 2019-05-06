Готовьте тазики: Когда отключат горячую воду в Ижевске?

В Ижевске начинаются плановые отключения горячей воды. Как сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем», гидравлические испытания продлятся с 3 мая по 22 августа. Пройдут они поэтапно.

Без отключений

Первый этап проверки магистральных трубопроводов начался 3 мая и продлится до 16 мая. Отключать у потребителей тепловые ресурсы не будут, так как испытания пройдут на резервном участке сетей. Он расположен по улице Удмуртской - на отрезке от переулка Северного до улицы Кирова. В границах этого участка теплотрассы располагаются следующие объекты и территории:

- ул. Удмуртская, 284, 288, 290, 296,

- пер. Северный, 61 (ТОЦ «Сайгас»),

- АЗК «Лукойл» (справа по ходу движения из центра),

- стоянка «Газовик-2».

Пора отключений

Второй этап стартует 14 мая (после финала отопительного сезона) и продлится до 24 мая. На этом этапе уже начнутся отключения горячей воды. Так, первыми это почувствуют жители следующих домов:

- Автозаводская, 2а;

- Ворошилова, 37а, 109а, 111а, 121, 123, 125, 127;

- Воткинское шоссе, 117, 172, 182, 184, 196/1, 283, 284;

- Салютовская, 19/1, 27, 57, 67, 71, 75;

- Спортивная, 111, 111а.

Отметим, что всего с мая по август запланировано более 30 этапов - на каждом проверки будут проходить на собственном участке. В среднем, этап будет длиться до полутора недель. Узнать, в какой именно период испытания пройдут в их доме, ижевчане могут на официальном сайте «Удмуртских коммунальных систем» в разделе «Гидравлические испытания 2019».

Будьте осторожны

Плановые сроки, адреса и очередность проведения этапов гидравлических испытаний могут меняться по техническим причинам. Кроме того, специалисты рекомендуют жителям быть особенно внимательными во время проведения работ - сети проверяют под большим давлением. Это значит, что возможно появление провалов, промоин, выброс грунта и выход воды. Так что находиться рядом с тепловыми камерами и парковать там автомобили не рекомендуется.