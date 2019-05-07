2019-05-07T12:04:49+03:00
Общество

Гибель двух детей в овощной яме в Удмуртии: ребята хотели поиграть в прятки

Возбуждено уголовное дело по факту происшествия
Ирина БУРЦЕВА
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Гибель двух детей в овощной яме в Удмуртии: ребята хотели поиграть в прятки Фото: http://pixabay.comГибель двух детей в овощной яме в Удмуртии: ребята хотели поиграть в прятки Фото: http://pixabay.com
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В субботу, 4 мая, в небольшой деревне Кезского района Удмуртии произошла трагедия – погибли двое детей. Их тела нашел дедушка в овощной яме, когда вернулся с работы домой. Подробности страшного происшествия выяснила «Комсомолка».

ЗАМЕТИЛ, ЧТО ЯМА ОТКРЫТА

6-летняя Юля (все имена изменены – Прим.ред.) вместе с мамой жили в Кезу. Семья считалась благополучной – жили душа в душу, денег хватало и на еду, и на одежду. В середине апреля мама отправила девочку к бабушке с дедушкой в деревню.

Трагедия случилась 4 мая. После обеда вся ребятня из соседних домов высыпала на улицу, чтобы поиграть в песочнице – она как раз находилась через дорогу от дома дедушки и бабушки Юли. Порезвившись пару часов на свежем воздухе, дети разбрелись по домам. На улице осталась только Юля и 3-летний Сережа, которые прибежали на участок, чтобы поиграть в прятки.

Примерно в 18.00 после работы вернулся дедушка Юли. Стал расспрашивать – где внучка? Бабушка в этот момент занималась хозяйством.

- Мужчина начал искать ребенка и около 19.00 заметил, что овощная яма на участке открыта, - рассказал старший следователь Балезинского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Удмуртии Григорий Маркосян.

Посмотрел в яму, а там курточка Юли виднеется… Рядом нашли и Сережу. Оба малыша были мертвы.

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

Предположений – почему погибли дети – сейчас много. Точно можно лишь сказать, что дети погибли не от ран. Глубокая, около двух метров, яма более чем на половину наполнена холодной водной. Скорее всего, дети просто утонули.

- В рамках расследования уголовного дела будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего. В том числе, дан ответ на вопрос – была ли яма открыта все это время или дети сами открыли ее, - уточнил Григорий Маркосян.

Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности»). Семьям погибших детей оказывают психологическую помощь.

Редакция «Комсомольской Правды» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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