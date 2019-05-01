Призы за рисунки: дети из Ижевска могут выиграть конструктор

Дети 5-12 лет из Ижевска могут выиграть конструктор, поучаствовав в новом конкурсе от «Комсомолки» и «Ижкомцентра» «Экомен за чистый город!». Для того, чтобы принять участие, ребенок должен нарисовать супергероя, борющегося за чистоту в городе.

Основной задачей конкурса является экологическое воспитание подрастающего поколения и формирование социальной ответственности горожан за родной город. Мы хотим привлечь внимание к экологической проблеме и показать, что ситуацию можно изменить.

Сделаем наш город чище и уютнее!

Конкурс будет проходить в 3 этапа.

Первый этап. С 1 по 26 мая детям в возрасте от 5 до 12 лет предлагается нарисовать супергероя, который борется за экологию в Ижевске, и прислать рисунок в редакцию «КП». Супергерой должен быть придуман ребенком и изображен совершающим какие-либо полезные действия: например, убирающим мусор в парке или сортирующим бытовые отходы перед утилизацией. Рисунки мы будем принимать тремя способами:

1. Можно выложить фотографию рисунка в альбом «Конкурс. Экомэн за чистый город!» в нашей группе «ВКонтакте» (vk.com/izhkp) или отправить в сообщения сообщества; 2. Прислать фотографию рисунка на почту kp@mgcentr.ru с пометкой «Конкурс. Экомэн за чистый город!»;

3. Принести в редакцию по адресу Авангардная, 4б.

Задание можно выполнить дома с родителями или на уроках ИЗО, под руководством учителя. Участникам конкурса нужно будет обязательно указать имя, фамилию, возраст ребенка, а также имя, фамилию и контактный телефон одного из родителей.

Второй этап. 27 мая все рисунки мы выложим на сайт izh.kp.ru., где посредством голосования с 27 мая по 2 июня будут выбраны 3 победителя. Все они получат ценные призы от спонсоров. Кроме того, мы определим победителя в номинации «Выбор редакции» - автор лучшего рисунка получит приз от редакции «КП».

Третий этап. 3 июня мы объявим победителей конкурса, разместим информацию об этом на сайте izh.kp.ru, а также в нашей группе «ВКонтакте» (vk.com/izhkp), свяжемся с родителями детей-победителей и вручим заслуженные призы.

КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ?

- С 1 по 26 мая 2019 года пришлите фото рисунка своего ребенка, на котором будет изображен супергерой, который борется за экологию в Ижевске, на почту kp@mgcentr.ru с пометкой «Конкурс. Экомэн за чистый город!», или выложите фото рисунка в альбом «Конкурс. Экомэн за чистый город!» в нашей группе «ВКонтакте» (vk.com/izhkp), или принесите работу в наш офис по адресу: г. Ижевск, ул. Авангардная, 4Б.

- Укажите имя, фамилию, возраст ребенка, а также имя, фамилию и контактный телефон одного из родителей.

ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

Сроки проведения конкурса: с 1.05.2019 по 5.06.2019

Внимание! Конкурсант, присылая рисунок на редакционную почту, тем самым дает согласие на обработку персональных данных и на публикацию ФИО и рисунка во всех СМИ «Комсомольская правда» - Ижевск».

С 1.05.2019 по 26.05.2019 редакцией «Комсомольской правды» принимаются рисунки желающих принять участие в конкурсе.

В 23:59 по местному времени 26.05.2019 прием работ завершается.

27.05.2019 все фотографии выгружаются на сайт izh.kp.ru в специальный раздел конкурса и начинается голосование за рисунки.

2.06.2019 (в 23:59 по местному времени) голосование завершается. По количеству набранных голосов определяется победитель.

03.06.2019 информация о завершении конкурса и победителях публикуется на сайте izh.kp.ru, и в группе vk.com/izhkp.

05.06.2019 информация о завершении конкурса и победителях будет также опубликована в свежем номере газеты «Комсомольская правда»-Ижевск».

C 1.06.2019 победитель может забрать приз в удобное для него время в редакции «Комсомольская правда» - Ижевск». Режим работы: пн-пт, с 9.00 до 18.00. Адрес: ООО фирма «Ариго»: ул. Авангардная, 4Б. Призы будут вручаться законным представителям детей, чьи рисунки победили в конкурсе. При себе обязательно иметь документы, удостоверяющие личность.

Накрутка голосов запрещена! В случае ее определения участник, чья работа была уличена в накрутке, будет дисквалифицирован.

Организатор оставляет за собой право изменить условия акции без предупреждения.

Телефон редакции «Комсомольская правда»-Ижевск»: 8 (3412) 94-50-05

Организатор акции – ООО фирма «Ариго». Сроки акции – с с 1.05.2019 по 5.06.2019. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефонам (3412) 90-20-20, 94-50-61. Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов.

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