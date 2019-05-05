2019-05-05T13:18:11+03:00
Общество

Погода в Ижевске: предстоящая неделя будет по-летнему теплой

Днем температура не опустится ниже +18°
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: Архив редакцииФОТО: Архив редакции
Изменить размер текста:

Предстоящая неделя, по прогнозу Яндекс.Погода, обещает быть по-летнему теплой. Днем температура в Ижевске не опустится ниже +18°, а ночью – ниже +12°.

Так, в понедельник, 6 мая, горожан порадует облачная с прояснениями погода с дневной температурой +18°…+20°. Ночью столбик термометра опустится до +12°. Ожидается восточный ветер, 2, 5 м/с.

7 мая станет еще теплее: температура поднимется до +24°! Облачная с прояснениями погода сохранится, а ветер поменяет свое направление на юго-восточный и составит 3,4 м/с.

В среду столбик термометра покажет отметку в +21°…+22°. Ветер стихнет, и к вечеру в городе установится штиль. Ночью температура опустится до +12°.

9 мая температура поднимется до +25°…+26°. Ожидается северный ветер со скоростью 1,5 м/с. Сохранится облачная с прояснениями погода.

В пятницу ожидается тот же температурный фон, что и в четверг. В городе установится малооблачная погода и восточный ветер с порывами до 2,6 м/с.

11 мая порадует ясной погодой. Температура сохранится на отметке +25°…+26°. Ночью ожидается до +13°.

В воскресенье ситуация не изменится: погода порадует высокой температурой до +26°

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Разбой по-ижевски: мужчина пытался ограбить пенсионерку с помощью телефона
Сосна из Удмуртии может стать деревом года
Сосна из Удмуртии может стать деревом года
День Победы в Ижевске: музеи города подготовили праздничную программу
Летний сезон в скейт-парке Ижевска откроется 5 мая
Фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила «Зенит» с победой
По факту гибели двоих детей в Удмуртии возбуждено уголовное дело
Мошенники обманули доверчивую пенсионерку из Удмуртии
В День Победы молодежь Удмуртии подарит ветеранам 2000 самодельных звезд
Около пяти кг взрывчатых веществ изъяли в Удмуртии за месяц
Мужчина пропал в Ижевске
Ветеринары не обнаружили нарушений в дельфинарии в Ижевске
Некоторые трамвайные маршруты временно закроют в Ижевске
Школьники из Ижевска представят Удмуртию на параде в Москве
Акция “Рекорд Победы” пройдет в Ижевске
“Парк будущего” в Ижевске приглашает на торжественное открытие
Грандиозное шоу группы «Руки Вверх!» пройдет в Ижевске
Тренер фигуристки из Ижевска Алины Загитовой назвал ее “самой большой сладкоежкой”
МВД проводит проверку по факту стрельбы около жилых домов в Ижевске
Академия Никиты Михалкова проведет кастинг в Ижевске
В передаче «Следствие вели…» рассказали об орудовавшем в Ижевске воре-домушнике
10 дней голодовки: борющийся за права дельфинов житель Ижевска намерен держаться до конца
Патриотическая акция «Синий платочек» пройдет в Ижевске
Жителей Ижевска предупреждают об усилении ветра
Зараженные хризантемы из Кении уничтожили в Ижевске
К 100-летию Михаила Калашникова в Удмуртии разработали туристические маршруты
Учебную гранату обнаружили на улице Молодежной в Ижевске