Погода в Ижевске: предстоящая неделя будет по-летнему теплой

Предстоящая неделя, по прогнозу Яндекс.Погода, обещает быть по-летнему теплой. Днем температура в Ижевске не опустится ниже +18°, а ночью – ниже +12°.

Так, в понедельник, 6 мая, горожан порадует облачная с прояснениями погода с дневной температурой +18°…+20°. Ночью столбик термометра опустится до +12°. Ожидается восточный ветер, 2, 5 м/с.

7 мая станет еще теплее: температура поднимется до +24°! Облачная с прояснениями погода сохранится, а ветер поменяет свое направление на юго-восточный и составит 3,4 м/с.

В среду столбик термометра покажет отметку в +21°…+22°. Ветер стихнет, и к вечеру в городе установится штиль. Ночью температура опустится до +12°.

9 мая температура поднимется до +25°…+26°. Ожидается северный ветер со скоростью 1,5 м/с. Сохранится облачная с прояснениями погода.

В пятницу ожидается тот же температурный фон, что и в четверг. В городе установится малооблачная погода и восточный ветер с порывами до 2,6 м/с.

11 мая порадует ясной погодой. Температура сохранится на отметке +25°…+26°. Ночью ожидается до +13°.

В воскресенье ситуация не изменится: погода порадует высокой температурой до +26°