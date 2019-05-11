Четырехлетняя трагедия за 2 часа: как прошел концерт «Песни нашей Победы» в Ижевске?

Празднование Дня Победы в Ижевске завершилось грандиозным концертом «Песни нашей Победы» на городской Набережной. О том, как прошло главное событие вечера - в репортаже «Комсомолки».

ВОЙНА ЧЕРЕЗ ИСТОРИИ ГЕРОЕВ

За 2,5 часа зрители словно пережили те страшные 4 года. Танцы рабочих под гармонь, тревога, объявление войны, мобилизация, расставания, письма с фронта, военные пляски, трагическая гибель солдат и тяжелый труд в тылу, молитвы и, наконец... Победа! Гамму чувств и эмоций тех лет, хотя бы частично, зрителям старались передать финалисты юбилейного, десятого, сезона проекта «Песни нашей Победы. Герои» радиостанции «Адам» (12+) и Медиагруппы «Центр», а также коллективы города.

Фото: Диля Ахмадишина, Владимир Лихарев

Ольга Сафонова, Алексей Нуркешев, Юрий Данилов, Алексей Ракитский, Евгений Майоров, Дмитрий Носачев, Наталья Кудряшова, Лидия Даровская, Анна Звездина, Алексей Стерхов и другие финалисты проекта – не профессиональные вокалисты. Среди них агенты страхования, педагоги, экономисты – десятки самых разных профессий, но каждый из них стал участником «Песен нашей Победы» в память о своих героях. Почти два месяца организаторы выбирали лучших из лучших: всего в этом году участниками проекта стали более 200 жителей Удмуртии.

Красочные хореографические композиции уже который год ко Дню Победы готовят танцевальные коллективы «Мурзилка» и «Атлантида» - вместе с вокалистами они представили яркие, говорящие номера, которые позволили также пережить горечь войны: «Рабочий и колхозница», «Эх, дороги», «Россия» и многие другие.

Фото: Диля Ахмадишина, Владимир Лихарев

Новым необычным звучанием наполняют концерт массовые хоры. Так, традиционно в программе – выступление хора им. П.И.Чайковского и Академической хоровой капеллы. А в этом году организаторы открыли для себя еще один необычный коллектив – хор ижевского завода «Купол». В составе – инженеры, экономисты, секретари.

– 21 сентября 2017 года появился наш хор. Мы репетируем два раза в неделю, после работы в специальном зале на заводе. Вообще до этого мы не исполняли военные песни, и только в этом году подготовили номер, – рассказывает Людмила Гоголева, руководитель хора. – День Победы – великий праздник. Моей маме 78 лет, тете 86 лет. Они жители блокадного Ленинграда. Их эвакуировали по «дороге жизни», в Малую Пургу. Так мы оказались здесь.

Фото: Диля Ахмадишина, Владимир Лихарев

За четырехлетней трагедией стоят истории миллионов воевавших. 97-летний ветеран Василий Герасимов, узница концлагеря Ева Поляк, погибший в танке Вадим Сивков, Герой Советского Союза военфельдшер Федора Пушина, воевавшая в небе над Сталинградом Нина Ульяненко – истории этих и других Героев рассказали в этот вечер ижевчанам. Их истории вкупе с выступлениями артистов, танцоров, вокалистов и, конечно, ведущих не оставили равнодушными зрителей – то и дело на глазах ижевчан выступали слезы.

Фото: Диля Ахмадишина, Владимир Лихарев

Фото: Диля Ахмадишина, Владимир Лихарев

ПЕСНИ ПОБЕДЫ НА ГЛАВНОЙ СЦЕНЕ ГОРОДА

Юбилейный гала-концерт «Песен нашей Победы» впервые перенесли на Набережную Ижевского пруда - на главную сцену Дня Победы. 15 тысяч ижевчан вместил огромный «зрительный зал» под открытым небом. Люди заполнили амфитеатры и склоны и площадь перед сценой. Все это – труд огромной команды: медигруппы «Центр», артистов театров и танцевальных коллективов, правительства Удмуртии, которое не просто поддержало проект, а активно включилось в подготовку «Песен нашей Победы» с самого начала.

– Что такое 10-й сезон Песен нашей Победы? Честно? Я даже проектом назвать это не могу. Это как часть жизни. Нашей и всей Удмуртии тоже. В этом году мы собрали ещё порядка 300 историй героев войны. В этом году мы получили больше 200 роликов песен победы от сотрудников различных компаний, ведомств, организаций со всей республики. И в каждом из них участвовали не менее 20 человек. За 10 лет песен на сцену поднялись больше 300 человек финалистов. Каждый год нас смотрит не менее 13 тысяч зрителей. Сегодня у меня ощущение, что мы не финал проекта готовили. Мы готовили настоящий народный праздник. Про подвиг и память. Про скорбь и радость. Про каждого из нас. Мне кажется, это самый грандиозный концерт из всех тех, что мы делали за 10 лет! – отметила директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова. – Благодарю всех партнёров проекта и Правительство Удмуртии, которое поддержало нашу идею. Отлично, что мы единой командой включаемся в работу и вместе создаём этот «праздник со слезами на глазах».

Фото: Диля Ахмадишина, Владимир Лихарев

Гала-концерт "Песни нашей Победы" .

Генеральным партнером проекта стал «Промсвязьбанк».

- Мы очень рады, что нам второй год подряд удается поддержать такой замечательный проект. Это решение нашей команды, нашего коллектива. Это честь для нас. День Победы – великий день, когда в душе одновременно помещается и горечь утраты и огромная радость Победы. Это память, которую нужно передавать поколениям, ведь этот день не обошёл ни одну семью. Поэтому невозможно не быть причастным к проекту, который организует Медиагруппа уже десятый год. То, как его проводят организаторы, то, как его любят горожане, как принимают участие, как проникаются – не должно оставаться без внимания, – отметил региональный директор ОО «Ижевский» Игорь Кудрявцев. – Мирного неба над головой! Пусть эта Память никогда не угаснет.

Фото: Диля Ахмадишина, Владимир Лихарев

– В который раз убеждаюсь, насколько важен проект «Песни нашей Победы». С каждым годом число неравнодушных все больше. Всегда на сцене и среди зрителей невероятная энергетика и сила. Это большая честь для Корпорации «Центр» – быть в числе партнеров проекта. У каждого нашего сотрудника есть истории, связанные с тем страшным временем – счастливые и печальные. Я рад, что сегодня есть возможность вспомнить о своих предках, спеть им, рассказать стихи. И я уверен «Песни нашей Победы» будут звучать еще через 10, 20 лет, - отметил генеральный директор партнера проекта Корпорации «Центр» Роман Гайдуков.