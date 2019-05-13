Сход трамваев и свобода для капибар: как Ижевск пережил аномальную жару

Жара спадет – это хорошая новость. Плохая – будет прохладно. Если посмотреть долгосрочный прогноз, то уже в четверг в Ижевске обещают дожди и до +19. К выходным температура спадет до +13 градусов, ночью ожидается до +6. Кроме того, днем 14 мая местами по республике будут грозы и усиление ветра до 15-20 м/с.

Аномальная жара оставила свой след в городе. И многие жители это почувствовали. Расскажем, как столица Удмуртии пережила 30-ти градусные отметки.

СПАСЕНИЕ В ВОДЕ И БОЛЬНИЦАХ

С наступлением теплой погоды ижевчане отправились купаться. Уже в начале мая в Ижевском пруду плавала девочка, а рядом бегали мальчики в плавках.

Фото: Анастасия Захарова

В майские праздники люди открыли пляжный сезон на Каме.

- Жара! А мы с командой прохлаждаемся на берегу Камы, - написала в соцсетях Валерия Баженова.

Некоторые ижевчане установили у себя на дачах бассейны. Олег, например, живет в своем доме. Два дня назад мужчина поставил каркасный бассейн на лужайке за домом.

- Бассейн купили в середине прошлого лета. Он наполняется через трубы. Пока вода дошла до середины, и она еще холодная. К сожалению, вода не нагревается одномоментно. Как только погода позволит, будем купаться, - рассказал Олег.

Где-то появились спонтанные зоны отдыха. На Крымской аллее устроили стихийный планетарий для детей в палатке. Рядом – батуты и сухой бассейн.

Фото: Владимир Захаров

И это одна сторона погоды. Вторая – пошатнулось здоровье. По словам заведующей взрослым терапевтическим отделением ГКБ 8 Ирины Ивановы, ситуация с самочувствием людей обычая для наступления жары. По сравнению с концом апреля, количество вызовов на дом и обращений к врачу уже увеличилось на 20-25%. В основном это сердечно-сосудистая недостаточность и гипертоническая болезнь. Головные боли у людей, конечно, тоже бывают, но с ними почти никогда не обращаются к врачу.

РАДОСТНЫЕ ПУШИСТИКИ

В зоопарке Ижевска выпустили на прогулку всех обитателей южных континентов! Те, кто зимой прятался в теплых вольерах, сейчас радостные гуляют на улице. В частности, мандрилы увлечённо исследуют вольер, что-то ищут в траве, капают под камнями и разбирают на щепки бревна в вольере.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

- Перуанские пингвины теперь принимают солнечные ванны. Заплывы устраивают под открытым небом. С наслаждением вдыхая свежий майский воздух. Фламинго не отстают. Гуляют по свежей зеленой травке, чистят перышки и прихорашиваются к майскому наплыву гостей в зоопарке, - рассказали в пресс-службе.

Капибара Валера привыкает к новым апартаментам. Он переехал в центральную часть зоопарка. Здесь же, рядом с детской площадкой вновь начал свою работу мышиный городок. Пеликаны блаженствуют – отныне их можно увидеть в летних вольерах.

Фото: vk.com/club_udm_zoo

Кстати, животные чувствуют себя отлично. У них есть все для комфортного пребывания на жаре – беседки, бассейны, водопады, обильное питье, домики.

ПУТИ НЕ ВЫДЕРЖАЛИ

Внезапная аномальная жара повлияла не только на состояние здоровья людей, но и «вмешалась» в работу трамваев в Ижевске. Во время майских праздников в городе зафиксировали несколько случаев приостановки движения.

- У нас в эти праздничные дни было несколько проблем с путями. Не с вагонами, а с путями, это называется тепловой выброс. Пути у нас очень сильно реагируют на перепады, как в сторону плюса, так и в сторону минуса. К сожалению, такое происходит на наиболее загруженных участках пути, в этот раз тоже не обошлось, - рассказала пресс-секретарь ИжГЭТ Наталья Кузнецова.

Фото: vk.com/izhevsk118

Система кондиционирования в салонах вагонов не предусмотрена, чтобы стало свежее и прохладнее, пассажиры отрывают окна и люки.

- У нас на части вагонов есть тонированные стекла, но их немного, - отметила пресс-секретарь.

По ее словам, установка кондиционеров в салонах общественного транспорта – редкость для отечественного автопрома.

СГОРЕЛО БОЛЬШЕ 200 ГЕКТАР

Желание пожарить шашлыки и сжечь мусор привели к тому, что возросло количество лесных пожаров. По словам начальника ГУ МЧС по Удмуртии Петра Фомина, с начала пожароопасного периода (с начала мая – прим.ред.) было 322 пожара, которые связаны с горением сухой травы. Общая площадь возгорания была 231 гектар.

- Сейчас наши сотрудники патрулируют территории, но необходима помощь добровольцев, - уточнил Петр Фомин.

На улице Автономной в Ижевске загорелась сухая трава на площади в три гектара. Фото: ГУ МЧС по УР

Напомним, что в республике ввели особый противопожарный режим. В это время нельзя сжигать мусор, разводить костры и вообще проводить какие-либо мероприятия с использованием открытого огня. Увеличились и штрафы за нарушение запрета. Так, физическим лицам придется выложить до пяти тысяч рублей. А если при этом пострадало имущество, то может дойти до уголовной ответственности.

КСТАТИ!

Спасаться от такой жары было бы хорошо на пруду. Но лодочная станция пока не открыла сезон. Это связано с приказом министерства сельского хозяйства России, который устанавливает запрет на плаванье, в том числе маломерных судов, из-за нереста рыбы. Для Удмуртии этот запрет составляет от 25 апреля по 5 июня. Хотя в 2018 году лодочная станция начала свою работу уже в майские праздники.

- Ну и надо все-таки смотреть, что аномально жаркой погоды в прошлом году у нас не было. Нормальная летняя погода у нас в прошлом году установилась в первой декаде июня, это позволяло предпринимателю оказывать коммерческую услугу, - сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Денис Удалов.

А КАК У НИХ?

В Башкирии решили начать подготовку к пляжному сезону раньше срока, сообщает «mkset». Председатель госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров обратился к главам муниципалитетов с просьбой заняться подготовкой пляжей к обслуживанию отдыхающих и особенно - обеспечением мер безопасности на них.

В Челябинске 59 человек обратились к врачам во время празднования 9 мая. Все они чувствовали себя плохо из-за наступившей жары, передает «Урал-пресс-информ». А в Иркутской области продолжают бороться с лесными пожарами. Рядом с областным центром действовало три крупных пожара на территории 2295 гектара. В сторону Ангарска — еще один, размером в 10 га. Еще горит 6 тысяч га в районе Бохана, но минерализованные полосы и прочие защитные мероприятия сделали свое дело — и здесь пламя «взяли в кольцо».