«Разговоры закончились, начинаем бить»: откровения сотрудника СИЗО из Удмуртии, которой участвовал в издевательствах над арестованными

- Издевательства продумывались заранее. Заводили в камеру нужного человека, набрасывали на шею скрученную простынь и начинали душить. Жертва теряла сознание, падала. Мы завязывали глаза, рот, били по голове, рукам и ногам, телу… и потом начинался разговор, - поделился воспоминаниями один из участников событий.

Эта история похожа на дешевый криминальный роман. Два года сотрудники Глазовского СИЗО издевались над заключенными, под пытками выбивая из них признания. «Комсомолке» удалось пообщаться с одним из участников тех событий, который рассказал нам, что же творилось в изоляторе.

РАЗГОВОРЫ ЗАКОНЧИЛИСЬ

В правоохранительных структурах Юрий (имя изменено. – Прим. ред.) работает всю свою жизнь. По выслуге лет он уже должен был бы выйти на пенсию, но все откладывал. «Еще чуть-чуть поработаю – и на отдых», - рассказывает он.

В 2015 году в СИЗО, где он работал, сменилось начальство, и, как следовало ожидать, отношение к делу. «Сверху» пришло распоряжение - «раскалывать» задержанных.

- Нас вызвали неофициально и сказали: «Все, разговоры закончились, начинаем бить». Конечно, мы стали обсуждать это в своих кругах, были недовольны, не хотели этим заниматься. Но что сделаешь? Сотрудник – человек зависимый. Мы могли лишиться работы, пенсии. А семьи как кормить? - делится Юрий.

Чтобы сотрудники понимали серьезность пожеланий – в изоляторе стало практиковаться применение штрафных санкций за невыполнение требований руководства.

По словам Юрия, желание уйти возникало у него не раз и не два. Но кто же тогда будет обеспечивать семью? К тому же, при невыполнении требований, ему грозили увольнением, что означало конец работе в правоохранительных органах.

«ПЫТОЧНАЯ» В СИЗО

Все издевательства в изоляторе продумывались заранее начальством. Условия оговаривались при закрытых дверях и руководстве. Сотрудникам жестко проговаривали все действия, как и что нужно сделать, какие именно показания должен дать обвиняемый, кто именно будет приводить «жертву» в камеру, кто связывать, кто бить.

- Были исполнители, такие, как я. Мы заводили в камеру, начинали издеваться, пинать, бить. Потом начинался разговор, - вспоминает Юрий.

За выполнением всех требований пристально следило начальство. «Попустительство» в работе с заключенными наказывалось. Если жертва начинала говорить, что не причастна, то издевательства продолжались.

Кадры с избиения в Ярославской колонии. Фото: скриншот видео

- Мы заставляли их выполнять физические упражнения – подпрыгивать, отжиматься. Потом опять избивали. Ставили в неудобные позы – лицом к стене, руки над головой вывернуты ладонями наружу, ноги почти на шпагате. Постоит так минут 20 и начинает вспоминать о том, как убивал, как насиловал. Я уверен, что они говорили правду - рассказывал Юрий.

«ЭТО СИСТЕМА»

Несмотря на то, что во время избиения видеокамеры отключались, все сотрудники видели, что происходило, но все молчали.

- Все поддерживали такую практику. Показатели же растут! Было такое, что в 2014 году я присутствовал на мероприятии с другими сотрудниками ФСИН России. Было человек 120 со следственных изоляторов. Конечно же, не со всеми успел пообщаться, но с половиной точно. И все утверждали – да, заставляют бить людей. Это ненормально, но система такая, - признается мужчина.

Сами пострадавшие, естественно, обращались в другие органы за защитой. Но, по словам мужчины, никакого результата это не приносило. Мало того, привозили в Удмуртию заключенных из других регионов, чтобы выбить показания.

- Из Рязани, Красноярска были. Их специально везли сюда. Даже если сейчас изменится руководство СИЗО, я не уверен, что ситуация улучшится. Это ведь уже не на региональном уровне проблема. Система такая, - делает он вывод.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

В марте этого года марта Юрию вынесли приговор, который до настоящего времени в законную силу не вступил. С учетом того, что он полностью признал свою вину, по мере своих возможностей компенсировал вред потерпевшим и помог следствию, ему назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Уголовное дело в отношении остальных соучастников Юрия, в том числе его вышестоящего руководства, рассматривается в настоящее время в суде. Они не признают вину, и отрицают факты, о которых Юрий сообщил нам и органам следствия.

В общей сложности выявлено 6 потерпевших, которые в период с 2015 по 2016 год были подвергнуты пыткам и насилию в СИЗО. Часть из них, и в целом вся преступная «схема», выявлены благодаря показаниям Юрия, и его содействию органам следствия.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

После скандала в Ярославле, когда всплыло видео пыток заключенного, Федеральная служба исполнения наказаний выявила 168 нарушений в колониях и СИЗО. Все нарушения касались порядка применения физической силы и специальных средств. В 61 случае нарушений велась видеофиксация применения к осужденным физической силы.

За пять лет (2013–2017 гг.) Европейским судом по правам человека было вынесено 444 постановления против России, в которых было установлено нарушение ст. 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, запрещающей пытки.

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