Какие дворы отремонтируют в Ижевск в этом году?

В мае в Ижевске стартовал ремонт дворов. Работы будут проводиться в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В каких дворах будут выполнены работы, выяснила «Комсомолка».

Первым объектом, куда зашли рабочие, стал двор домов №№42, 46, 48, 62, 64, 92 по ул. Буммашевской. Здесь планируют расширить проезжую часть, обустроить тротуары, заменить бордюры, установить малые архитектурные формы и ограждения. Всего же за этот сезон планируется благоустроить 23 дворовые территории 40 многоквартирных домов. Работы должны завершить до 30 сентября.

Напомним, что в прошлом году в рамках федеральной программы были проведены работы на более чем 45 дворовых территориях и 27 общественных пространствах. Общая стоимость работ составила более 279 млн рублей. По итогам торгов удалось сэкономить 21 млн рублей - эти средства направили на продолжение реконструкции Центральной площади города.

Скверы и дворы

В этом году на ремонт дворов и обустройство скверов в Ижевске планируется отправить 270 млн рублей. Ремонт дворов обойдется в общей сложности в 106,8 млн руб., из которых 13,3 млн - вклад собственников квартир. Три двора преобразятся в Первомайском районе, по 4 - в Октябрьском и Устиновском, по 6 - в Индустриальном и Ленинском. На этих участках планируется обустроить новые тротуары, установить детские площадки, отремонтировать проезжую часть и парковки, установить детские городки, тренажеры и игровые комплексы.

На оставшиеся средства планируется отремонтировать 5 общественных пространств, в том числе Центральную площадь, сквер оружейника Драгунова, Птичий и Рябиновый скверы, а также сквер им. М. Т. Калашникова. На эти средства направят 163,3 млн руб.

В каких дворах в этом году сделают ремонт?

Первомайский район - 17,7 млн руб. (победитель - ООО «КАПстрой»)

Ул. К. Либкнехта, 9 и В. Сивкова, 111;

Ул. Ленина, 106, 108, 110;

Ул. Разина, 160.

Устиновский район - 17,3 млн руб. (победитель - ООО «КАПстрой»)

Ул. Труда, 76, 78, 80;

Ул. Автозаводская, 36;

Ул. Союзная, 5, 5а;

Ул. Молодежная, 68, 68а, 70, 70а, 72, 72а.

Ленинский район - 19,6 млн руб. (ООО «Милена»)

Ул. Баранова, 52, 54, 57, 79;

Ул. Клубная, 77;

Гор. Машиностроителей, 99.

Индустриальный район - 23,8 млн руб. (ООО ДСК «Лидер»)

Ул. Холмогорова, 90;

Ул. Дзержинского, 39, 59;

Ул. Буммашевская, 42, 46, 48, 62, 64, 92;

Ул. 9 Января, 189.

Октябрьский район - 21,3 млн руб. (ООО ДСК «Лидер»)

Ул. Удмуртская, 271;

Пер. Северный, 45;

Ул. Лихвинцева, 52;

Ул. 30 лет Победы, 4а, 4Б, 4в.