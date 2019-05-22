«Серфил во всех океанах, кроме Северного Ледовитого»: Информатик из Ижевска переехал на Пхукет и покоряет волны

Если бы в детстве Игорю Вечканову сказали бы, что он будет жить на берегу океана и большую часть свободного времени покорять волны – ижевчанин бы подумал, что над ним шутят. Однако уже 8 лет наш 32-летний земляк живет в Пхукете. Как обычного программиста забросило на другой край света, выяснила «Комсомолка».

МЕЧТЫ О ПЛЯЖЕ

Впервые Игорь встал на доску больше 10 лет назад, когда учился в УдГУ на информатика-дизайнера.

- В Ижевске зима стоит по полгода, поэтому там очень удобно заниматься зимними видами спорта. Однажды я наконец исполнил свою мечту и купил себе сноуборд. Спустя какое-то время научился на нём кататься и безумно полюбил ощущения свободы, которые дарят спуски с гор, - рассказывает Игорь.

В то время среди сноубордистов считалось, что есть самый главный и захватывающий вид досочного спорта — сёрфинг. Поэтому в разговорах постоянно возникала идея отправиться на солнечные пляжи, чтобы уже опробовать себя на волнах.

Фото: www.instagram.com/i_am_37/

- В 2010 году я подговорил двоих друзей на путешествие мечты, к волнам и океану. Нам нужно было как - то выбраться из Ижевска на Бали на отдых, а билеты и туры были жутко дорогими. Я тогда подписался на твиттер компании Aviasales* (сервис продажи и поиска билетов – Прим.ред.). Нашли в итоге отличное предложение и в сентябре полетели учиться, - вспоминает Игорь.

НОСТАЛЬГИЯ ПО СНЕГУ СРЕДИ ПАЛЬМ

Молодые люди прошли обучение в школе серфинга на Бали Endless Summer*. Потом вернулись в Ижевск, оставив это приключение где-то в воспоминаниях.

- Но видимо что-то поменялось внутри в той поездке, и прежняя жизнь уже перестала устраивать меня. Всё сильнее хотелось осуществить мечту и переехать жить поближе к морю. В какой-то момент я начал подыскивать для себя новое место работы, и случайно увидел вакансию с переездом на Пхукет, - рассказывает серфингист.

Фото: www.instagram.com/i_am_37/

В начале 2011 года Игорь устроился в компанию Aviasales и переехал на остров. Что интересно, именно Пхукет считается столицей тайского серфинга – здесь можно поймать неплохую волну.

- Тут круглый год лето, кокосовые пальмы растут прямо над крышей дома и местные жители всегда улыбаются. Поначалу было непривычно, зимой скучал по снегу, боролся с ностальгией. Но потом я свыкся и стал получать настоящее удовольствие от возможностей, которые передо мной раскрылись, - рассказывает уроженец Ижевска.

ПРИШЕЛ НА СОРЕВНОВАНИЕ БЕЗ ДОСКИ

Сначала первые шаги в серфинге были неуверенные и робкие. Но экстремальный вид спорта захватывал Игоря все сильнее и сильнее, начались серф-путешествия, обучения разным техникам. В итоге, он заявился на кубок России по сёрфингу, который проходит на Бали. (мы сами в шоке, но да, оказывается есть и такой кубок).

Сборная России по серфингу в 2016 году. Фото: www.instagram.com/i_am_37/

- Самое смешное, что у меня на соревнованиях даже не было своей доски. А на пляже почти не было проката досок, поэтому мне пришлось выступать на очень древнем и старом борде. Несмотря ни на что я добрался в тех соревнованиях до финала, удивив многих сёрферов и сёрф-инструкторов с большим стажем. А ещё я удивил Константина Калинова, основателя Aviasales, который сразу по моему возвращении с соревнований предложил мне поддержку от лица компании. Так у меня появился мой любимый спонсор, - рассказывает Игорь.

А затем начался чемпионат России, который состоял из пяти этапов: Владивосток, Санкт-Петербург, Калининград, Камчатка, Сочи. В трех этапах Игорь принял участие и стал бронзовым призером в дисциплине «лонгборд».

Фото: www.instagram.com/i_am_37/

- Я занимался с различными тренерами, смотрел очень много теоретических уроков, пробовал разные подходы к занятиям и даже ездил в Австралию в тренировочный центр австралийской сборной по сёрфингу. Много путешествовал, катаясь на волнах в разных частях мира: острова Индонезии, Китай, ЮАР. Получается, что я серфил во всех океанах, кроме Северного Ледовитого, - говорит Игорь.

- Я не катался на очень больших волнах, таких как португальская волна-рекордсмен в Назаре (порядка 30 метров – Прим.ред.). Помню самую большую волну, которую я видел на Пхукете — она была около 5-ти метров в высоту. Выглядела очень внушительно снизу. Был очень сильный шторм, и я был один в море, потому что остальные сёрферы не решались кататься в таких условиях, - вспоминает Игорь.

В сухой сезон Игорь занимается скалолазанием. Фото: www.instagram.com/i_am_37/

В его копилке достижений уже есть бронза на Чемпионате России, и четвертое место в 2018 году. Благодаря этому он оказался в резервном составе сборной России и получил право отправиться на выездные тренировки, в рамках которых будет определяться основной состав сборной, который в этом году примет участие в чемпионате Европы и международных сёрф-играх.

РАННИЕ ПОДЪЕМЫ И СЕРФ НА ИЖЕВСКОМ ПРУДУ

Сейчас каждое утро Игорь берет доску и перед работой идет кататься. Не считая времени, когда наступает сухой туристический сезон и на море нет волн. С 12.00 начинается рабочий день и продолжается до 21.00.

- Сёрферы, кстати, очень часто становятся жаворонками. Иногда для того, чтобы покататься на хороших волнах, приходится выходить из дома в 4-5 утра, - отмечает Игорь.

Конечно, жителям Ижевска не нужно вставать так рано, чтобы попробовать покорять волны на городском пруду. Но попробовать, как оказалось, стоит.

Фото: www.instagram.com/i_am_37/

- Два года назад я выступал в Ижевске с открытой лекцией, которую я назвал «Сёрфинг на Ижевском пруду». Рассказывал, что же такое сёрфинг и где им можно заниматься. Если углубиться в вопрос, становится понятно, что сёрфинг — это целая большая часть жизни, которая совсем не ограничивается катанием на досках по волнам океанского прибоя. Например, существует направление сёрфинга на больших досках с веслом. Называется SUP-сёрфинг. В нём есть несколько разных дисциплин, для некоторых из них не нужны волны. Так что да, на Ижевском пруду можно и нужно заниматься сёрфингом! – отмечает Игорь.

А ЧТО С БЫТОМ?

Игорь арендует дом на юге острова. Дом находится на холме, из окон видно статую Большого Будды с одной стороны и море с другой. На работу ездит на мотоцикле, офис находится в 10 минутах, в соседней деревне прямо на пляже.

- Поскольку я работаю в офисе, в целом мой распорядок схож со всеми остальными офисными работниками мира: приходишь на работу, делаешь там в течение дня свои рабочие дела с перерывом на обед, потом едешь домой. И так 5 дней в неделю, - рассказывает Игорь.

Игорю не чужды и другие экстремальные развлечение. Фото: www.instagram.com/i_am_37/

Однако, есть нюансы. Например, он работает с 12.00 до 21.00. Это связано с тем, что основатель компании не очень любит рано просыпаться, сами сотрудники разбросаны по часовым поясам и если работать по привычному расписанию, люди не будут видеть солнца.

- Я никогда не любил вставать рано, но живя на Пхукете постепенно выработал в себе эту привычку. Здесь классно просыпаться рано, когда солнце ещё не успело как следует нагреть воздух, когда дороги и пляжи свободны от туристов. К тому же за 5-6 часов свободного времени перед началом рабочего дня можно успеть очень многое. Например, если на море есть волны, посерфить от души, а потом ещё и отдохнуть, позавтракать и сделать дела по дому, - делится Игорь.

Ижевчанин живет вместе со своей девушкой Наташей. Несмотря на то, что она не занимается серфингом, помогает ему в тренировках, снимает видео и проводит для Игоря занятия йогой, которые помогают для прогресса.

- Если волн нет, мы много путешествуем по Таиланду на мотоцикле или на машине. Наташа культуролог, ей хочется узнавать больше культурных аспектов тайской жизни. А я романтик, мне просто нравится открывать новые красивые места и чувствовать свободу движения. Думаю, если бы я остался жить в Ижевске, я бы тоже очень часто выбирался посмотреть на разные города и природу вокруг. Это своего рода медитация, помогающая отвлечься и отдохнуть от компьютера, интернета и программ, - делится Игорь.

Фото: www.instagram.com/i_am_37/

Кстати, можно вывести плюсы и минусы жизни на Пхукете:

Почему на острове лучше:

1. Погода! Когда каждый день видишь солнце, негативные эмоции и хандра забываются. Сама природа положительно влияет на настроение.

2. Наличие моря. Игорь всю жизнь мечтал жить рядом с морем. А здесь оно ещё и круглый год тёплое. Захотелось отдохнуть — 5 минут от дома, и ты уже купаешься в море.

3. Вкусные фрукты. Получается банально, но все три эти фактора приводят к крепкому здоровью и хорошему сну. Вряд ли кто-то будет спорить, насколько это важно.

4. Международный аэропорт. Опыт показывает, что каждые 3 месяца неплохо бы менять обстановку хотя бы ненадолго. Наличие крупного аэропорта делает эту задачу очень легко выполнимой.

5. Сёрфинг. Это такая огромная часть Игоря, что сложно было бы представить меня без волн сейчас.

А почему лучше Ижевск:

1. Родные и друзья, все близко. Никаких мессенджеров и звонков с помехами связи. Хочется пообщаться — можно просто прийти и поговорить лично. Улыбки и объятия, всё прямо здесь.

2. Низкие цены. После обвала рубля цены в Ижевске стали заметно более привлекательными, чем в Таиланде.

3. Всё просто и понятно. Есть множество справочников и знаний от окружающих о том, как решать возникающие вопросы и проблемы. Можно легко сделать всё, что хочется. На Пхукете приходится проходить через две трудности: языковую и культурную. Первая мешает просто найти контакты нужных людей и договориться с ними о решении проблем, вторая может привести к непониманию и недовольству выполнением работы с обеих сторон. Например, в русских ресторанах тайские сотрудники вполне могут насыпать в блюдо сахар, если не будет соли. Потому что вкус блюда им всё равно непонятен, а ингредиент заменить чем-то всё же надо.

4. Пешие прогулки. Их так не хватает на Пхукете. Здесь не принято ходить пешком. Между местами большие расстояния и часто даже нет тротуаров. Для того, чтобы как-то себя размять, приходится специально себя заставить пройтись по давно изученным и знакомым местам. Бывают дни, когда Игорь проходит 200 шагов за целый день. В Ижевске такого не случалось никогда.

5. Частая смена сезонов. Есть в ней что-то волшебное всё же. Когда круглый год лето, а сезонов только два (сухой и с дождями), совершенно теряется счёт времени, и оно как-то плавно начинает улетучиваться. Смена сезонов подбадривает, влияет на настроение и позволяет чувствовать вкус жизни.