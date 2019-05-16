Экскурсии по ночному городу и строительство дома арт-бомжа: чем удивит «Ночь музеев – 2019» в Ижевске

Акция «Ночь музеев-2019» в Ижевске пройдет 18 мая. В этот день культурные учреждения по всей стране работают в вечернее и ночное время. Каждый из них готовит нечто удивительное и интересное для посетителей.

Мы собрали мероприятия, которые проведут учреждения Ижевска в «Ночь музеев-2019». Планируйте свой досуг заранее.

Национальный музей Удмуртской Республики им. К.Герда

10.00-18.00 - Экскурсии - игры: «Рукам работа - душе праздник», «Мелодия весны» «Живая археология». Экскурсии: Вперед в прошлое!», «Ижевские мотоциклы». Знакомство с обитателями «Музейного зоопарка». Мастер-классы по живописи.

15.00; 16.00 - «Особенная экскурсия» по экспозиции «Природа Удмуртии». Экскурсию проводит юный экскурсовод Богдан Зайцев.

17.00 - Открытие выставки «Мир театра»

18.00-23.00 - Акция «Ночь музеев - 2019». Мастер-классы для детей и взрослых;

19.00-21.00 - «Менделеев - квиз» (интеллектуальная игра);

18.30 - Концерт «Пять поющих сердец» вокального ансамбля «5 Сергеев». Творческая встреча с артистами Можгинского района.

18.30; 20.00 - Экскурсия по городу «Ижевск - мой город»

Удмуртский республиканский музей изобразительных искусств

12.00-17.00 - Творческие мастерские и мастер-классы

13.30 - Любительский театр «Дай пять!» со спектаклем «По закону живой природы» по сказкам Е. Клюева.

16.00-17.00 - Квест по выставкам музея «Свидетели необычных и таинственных событий».

17.00-23.00 - Акция «Ночь музеев»

17.00 - Открытие выставки наивного искусства «Крайние».

12.00-22.00 - Дизайн-маркет

12.00-19.00 - Строительство дома арт-бомжа

19.00-20.00 - Беседа с Максом Верёвкиным на тему «Есть ли у бомжей искусство?»

Музейно-выставочный комплекс стрелкового оружия им. М.Т. Калашникова

16.00-23.00 - Акция «Ночь музеев - 2019». Конкурсная программа для взрослых и детей «Формула успеха»: викторины, мастер-классы в залах музея, интерактивная зона «На привале у солдат».

Выставочный центр «Галерея» и Музей Ижевска

10.00-11.00 - Музей Ижевска - «Ночь премьер в Генеральском доме» в течение дня работает выставка «Сто лет Василия Самарина».

14.00-15.00 - ВЦ «Галерея» - Мастер-класс «Объемный портрет».

15.00-17.00 - Зал на ул. Пушкинской - Сергей Азиатцев, роспись искусственной стены, шоу граффити.

16.00-19.00 - ВЦ «Галерея» - Премьера экскурсий «Генеральский дом: вокруг и около» в рамках музейного проекта «Ижевск от первого лица. Школа гидов 55+»

17.00-18.00 - ВЦ «Галерея» - Мастер-класс «Комикс» 12+

17.00-19.00 - Зал на ул. Пушкинской - Арт-баттл с участниками молодежки. Обнаженная натура.

18.00-19.00 - ВЦ «Галерея» - Театральная студия «Образ» спектакль «Живой труп» по мотивам одноименной пьесы Л.Н. Толстого.

19.00-20.00 - ВЦ «Галерея» - Интерактивная экскурсия «Бокс-гласс или «За гранью»

19.00-21.00 - Музей Ижевска - Презентация проекта «Еврейское счастье: локальный аспект». Совместный проект ВЦ «Галерея» и Общественного Благотворительного фонда «ХэседАриэль».

21.00-23.00 - Музей Ижевска - «Театральная гримерка». Мастер-класс по театральному гриму от артистов Удмуртского национального театра. Фотозона театральной костюмерной.

Музей Ижевского региона Горьковской железной дороги (ул. Гагарина, 18)

16.00-17.00 - «Детский час» (проведение конкурсов, показ мультфильмов);

17.00-18.00 и 19.00-20.00 - экскурсия;

18.00-19.00 - просмотр документального фильма «Железная дорога в годы Великой Отечественной войны. Вклад железнодорожников в Победу»;

20.00-20.30 - показ документального фильма об истории Ижевского региона ГЖД;

20.30-21.00 - выступление гитарного ансамбля;

21.00 - 23.00 - показ художественного фильма.

Кстати, за годы участия в акции сложились уникальные традиции. Например, все посетители, пришедшие в пижаме, получают в подарок чашку кофе.

А ЧТО ЕЩЕ?

Государственный мемориально-архитектурный комплекс «Музей-усадьба П.И. Чайковского (г. Воткинск)

18.00-23.00 - Викторина «Таблица Менделеева по-чайковски»

18.00-23.00 - Мастер-класс по изготовлению бального аксессуара на выставке «Я вдохновенно Пушкина читал».

18.30-19.30 - Шоу мыльных пузырей «Элементы радуги» (Концертный зал)

20.30-22.30 - Концерт эстрадно-симфонического оркестра «a+b» Пермского музыкального колледжа

22.30-22.45 - Fire-show (площадка у памятника П.И. Чайковского)

Историко-культурный музей-заповедник Удмуртской Республики «Иднакар»

16.00-22.00 - Экскурсии по залам музея-заповедника «Иднакар», мастер-классы, шоу мыльных пузырей, «Необычный концерт», ярмарка «Балконная археология».

Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»

12.00-15.00 - «Ильинский сход» - IX Республиканский фольклорный фестиваль «Ильинский хоровод», «В поисках волшебного источника» квест-игра для участников фестиваля, открытие памятной доски с бывшими жителями починка, освящение поклонного креста, чаепитие.

16.00-18.00 - Квест-игра «Элементы традиций». Участникам будет предложено найти химические элементы, раскрывающие «элементы» народных традиций.

19.30-21.00 - Деревенский пикник. Легенды, байки, народные и бардовские песни у реки, частушечный баттл, кадрильная пляска, игры, печеная картошка и душистый чай - все это вкус знакомый с детства с походов и костров.

21.00-23.00 - Экскурсия «Тайны ночного музея» по лесным тропинкам при освещении луны и керосиновой лампы.

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