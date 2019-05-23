Как жители Удмуртии теряют деньги с банковских карт?

Больше 70 миллионов рублей – примерно столько за год переводят жители Удмуртии мошенникам. Каждый день в правоохранительные органы поступает около 10 заявлений по поводу того, что злодеи обманным путем списали деньги со счетов добропорядочных граждан. И каждый раз предлоги для доступа к личным данным меняются.

Вместе с начальником МРО №5 УУР МВД по Удмуртии Сергеем Тимофеевым расскажем, как уберечь себя и своих родственников.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

В 2014 году стали фиксировать факты мошенничества, связанные с банковскими картами. Тогда заключенные начали звонить незнакомцам и говорили, что их родственник попал в беду. Звонили специально ночью, чтобы застать человека врасплох. Требовали определенную сумму, которую нужно передать таксисту. Ничего не подозревающие жители покорно передавали деньги водителю, он забирал свой процент, а остальное переводил мошенникам.

Схема «пошла по рукам», вскоре ее стали модернизировать и использовать уже на воле. Например, в апреле 2019 года передали в суд уголовное дело в отношении 36-летней жительницы Кемеровской области. Ранее она была судима за наркотики, на зоне ее и научили выуживать деньги из кошельков обычных граждан. А срок за мошенничество меньше, чем за запрещенные препараты. Вот она и решила ввязаться в авантюру. Как результат – 89 краж на общий ущерб в 749 тысяч рублей. И… до шести лет лишения свободы.

КТО ПРЕСТУПНИК?

"Арсенал" стандартного телефонного мошенника. Фото: пресс-служба МВД по УР.

В Удмуртии, по большей части, ловили мошенников, которым от 20 до 40 лет. Среди них и женщины, и мужчины. В последние года – не судимые. Просто не хотят работать. И, чаще всего, это представители других регионов России – Краснодар, Москва, Питер, Курган, Тюмень, Чита и так далее.

КТО ЖЕРТВА?

Все. Буквально все. Женщины и мужчины, старики и дети, студенты и работающие. В сводках проходят пострадавшие 1994-го, 1980-го, 1963-го, 1955-го годов рождения и так далее.

КАКИЕ БАНКИ ПОПАДАЮТ В ЗОНУ РИСКА?

Мошенникам без разницы, какого банка карта, главное – получить к ней доступ. Только в суточной сводке мошенничеств есть и «Газпромбанк», «Сбербанк», «Совкомбанк», «БыстроБанк».

ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ФРАЗЫ И МОСКОВСКИЙ АКЦЕНТ

В марте 2016 года задержали двух жителей Курганской области, которых подозревали в мошенничествах по отношению к жителям Удмуртии. Они звонили и представлялись сотрудниками банка. Говорили, что карта клиента заблокирована и для ее разблокировки нужно провести несколько манипуляций. Таким образом получали доступ в «мобильный банк». Что интересно, при обыске у них нашли заранее подготовленный текст речи, ответы на часто задаваемые вопросы.

- Да, мошенники заранее готовятся к преступлению. В частности, звонят на горячие линии банков, чтобы записывать основные фразы. Фиксируют себе это все, составляют речь, ответы на частые вопросы. Кроме того, в некоторых случаях стараются говорить с московским акцентом, чтобы быть более убедительными, - рассказал Сергей Тимофеев.

Заранее заготовленная речь мошенника. Фото: пресс-служба МВД по УР

Кстати, они не только заготавливают фразы, но и учитывают часовые пояса. Так как чаще всего злоумышленники из других регионов, то им приходится вставать очень рано.

- Был жулик из Читы. Он специально вставал в 4 утра, ездил по городу и звонил жителям Удмуртии. Для чего ездил? Чтобы сложнее было его «засечь», - отметил Сергей Михайлович.

Интересно, что в большинстве своем полученные обманным путем деньги они прячут или тратят. По словам Сергея Тимофеева, были случаи, когда у мошенника спрашивали про деньги, а он им показывал фотографии мест, где отдыхал.

- В этом есть сложность – возмещать ущерб становится затруднительно. Поэтому, лучше изначально не попадаться на уловки, - уточнил сотрудник МВД.

ИСТОРИИ

Довели до смерти

В 2016 году был случай в Удмуртии, когда мошеннические действия довели бабушку до инфаркта. Заключенные исправительной колонии в Сургуте позвонили пожилой женщине и сказали, что ее родственник попал в ДТП. Чтобы «отмазать» его, нужно около 700 тысяч рублей. Бабушка сделала все, как сказали – передала указанную сумму таксисту, который к ней подъехал. На фоне переживаний и стресса, женщине стало плохо и произошел инфаркт. Спасти ее не успели.

Позвонили не тому

Однажды мошенники нарвались на сотрудника полиции. Пришла смс на телефон: «Ваша карта заблокирована, для разблокировки позвоните по номеру…». Не став долго ждать, под видом потерпевшего, сотрудники позвонили по номеру и записали голос злоумышленника. Позже это помогло установить его причастность к другим фактам и осудить.

ТОП ПОПУЛЯРНЫХ СЕЙЧАС МОШЕННИЧЕСТВ

«Вас беспокоит сотрудник банка…»

«Вам положена компенсация за недоброкачественные лекарства/БАДы»

«Привет, займи две тысячи до среды»

ЧТО ЕСТЬ ИЗ НОВЕНЬКОГО?

Мошенники всегда следят за новостной повесткой и, бывает, используют ее в своих целях. Раньше придумывали уловки, связанные с денежной реформой. Сейчас нарастает популярность вложений в криптовалюты.

Например, в январе 2019 года 58-летняя жительница поселка Игра «потратила» так три миллиона рублей. Она искала в интернете места, куда можно вложить деньги. На одном из сайтов оставила заявку и ей перезвонили с предложением перевести средства в новомодную валюту. Потом просили все больше и больше. В итоге, мошенники просто попали, как и ее три миллиона рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/710519" frameborder="0"></iframe> Задержание мошенницы из Кемеровской области, которая обманывала жителей Удмуртии.Видео: пресс-служба МВД по УР

Еще в России стал распространяться способ мошенничества с терминалами оплаты. Мошенник начинает различные манипуляции в терминале, которые связанные с оплатой чего-нибудь и не заканчивает ее. Терминал выдает на экран надпись: «Вставьте карту». И на этот моменте следующий человек в очереди начинает ставить карту и вводить пин-код, ничего не подозревая. Таким образом оплачивая чужие счета. По словам МВД по Удмуртии, таких случаев в нашей республике еще не зарегистрировано. Чтобы не попасться на это, достаточно нажать кнопку «Отмена», перед тем, как вставить карту в терминал.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ?

Если вы часто совершаете покупки в интернете, то лучше завести себе виртуальную карту. Она делается за пару минут и через сайт любого банка. В случае, если нужно что-нибудь купить в интернете, просто закидывайте на виртуальную карту деньги и оплачиваете. Иначе ваши данные могут утечь, и мошенники получат доступ к счетам.

- И, пожалуйста, вы можете любую информацию воспринимать, это не страшно. Но как только от вас потребуется какая-то активность, вплоть до того, что вас попросят с дивана встать, с вашего любимого, а тем более нажать какую-то кнопку на сайте или пойти в банкомат. Все перепроверяйте! Вам звонит сотрудник банка? Переспросите название учреждения и сами позвоните туда, проверьте, - рассказывает главный экономист отдела Отделения – Национального банка по Удмуртии Алексей Шпилевой.

ВАЖНО!

Если вы все-таки стали жертвой преступления, незамедлительно сообщите в полицию по тел. 02 (со всех мобильных - 102), либо обратитесь в ближайший отдел полиции.