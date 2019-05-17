«На третий раз поженились в Грузии»: как ижевчане устраивают свадьбы заграницей

Большинство молодоженов предпочитают стать мужем и женой в родном Ижевске, но некоторые пары решают устроить свадебное торжество заграницей. «Комсомолка» собрала несколько таких историй и узнала, какие суммы на это потратили молодожены.

Анастасия и Евгений Банцеревы решили отметить торжество на Карибском море

- До свадьбы я уже дважды была в Доминикане. Просто обожаю эту страну, поэтому именно там мне захотелось устроить свадебную церемонию, - рассказывает Настя. - Церемонию заказывали примерно за 2 месяца, но искать организаторов я начала намного раньше. Долго не могла выбрать цветовую гамму, но в итоге мы остановились на бирюзовом цвете.

Сыграть свадьбу на море было мечтой Насти Фото: vk.com/weddesignrd

На церемонии ребята были вдвоем.

- В 5 утра я поехала в салон к русским девушкам на сборы. Муж тоже оделся, и нас повезли на пляж.Нам рассказали, как и когда нас будут снимать, чтобы получилось красивое свадебное видео. Трудностей вообще не возникло: повезло и с погодой, и с организаторами, и с настроением, - делится Настя.- Все, что мы заказывали (шампанское, сувениры, песочек) нам подарили. В церемонию также входил фотограф, который сделал около 200 фото.

Фото: vk.com/weddesignrd

Во сколько обошлось?

• Путевка в отель на 11 дней: 170 000 рублей

• Церемония: 1000$ (около 63 750 рублей)

• Видео: 250$ (около 16 000 рублей)

• Клятвы на свертках на память: 20$ (около 1300 рублей)

На заметку!

В Доминикане жарко, поэтому девушкам лучше брать с собой легкие платья. То же самое касается и костюма жениха:брючные костюмы лучше заменить на льняную рубашку и легкие брюки. Девушкам стоит обратить внимание также на прическу и избежать прямых волос, так как в Доминикане высокая влажность и волосы вмиг завьются.

Евгения и Дмитрий Сурковы три раза устраивали свадьбу, и один из них — в Грузии

Женя и Дима Сурковы устраивали свадьбу несколько раз. В 2017 году ребята втайне от всех поженились в Казани, которую очень любят. После - провели свадьбу для родных в Ижевске. А в 2018 году - устроили свадьбу в Грузии!

Многие детали для церемонии у ребят были свои: например, кеды, в которых путешествуют и женятся влюбленные Фото: Аркадий Петросян

- Там красиво и атмосферно, да еще и тепло, неповторимая природа, культура, люди. Мы много путешествуем, и каждый раз стараемся выбирать для себя новые города и страны. За пару месяцев до прилета мы нашли организаторов.У меня было два главных пожелания: одинаковые платья для подружек и сборы невесты в аутентичном жилище, - рассказывает Женя. - Церемония проходила в горах, рядом с храмом 6 века и с видом на слияние рек Кура и Арагви. На церемонии были наши друзья, которые прилетели из Москвы, Мурманска, Ижевска и даже из Германии.

Фото: Аркадий Петросян

После церемонии ребята с гостями танцевали, фотографировались, а потом отправились в путешествие по горным достопримечательностям Грузии.

- Всей компанией мы ездили по горам до самого вечера. На обратном пути мы отведали хинкали в аутентичном заведении в городе, где это блюдо появилось на свет! Три дня мы жили все вместе в одном доме, который мы арендовали для друзей, и потом еще неделю-две все вместе ездили по Грузии, - добавляет девушка.

Во сколько обошлось?

• Билеты на самолет на двоих в одну сторону (остались в Грузии после свадьбы): 30 000

• Билеты на самолет для нескольких гостей: 80 000

• Организаторы: 60 000

• Фотограф: 18 000

• Аренда дома: 19 000

• Аренда машин: 6 000

• Свадебные костюмы, макияж, прическа: 70 000

• Фуршет: 10 000

На заметку!

• Выбирайте в Грузии «Яндекс.Такси». Никогда не садитесь в машины к «зазывалам» в аэропорту или на вокзале;

• Все квартиры/отели/апартаменты снимайте через сайты Booking.com или Airbnb.ru;

• Цветы для церемонии смотрите на рынке по приезде, по сезону, иначе можете не угадать, что есть, а чего нет. Выбор довольно скудный!

Яна и Евгений Чибиревы отметили торжество в Европе.

- Сразу после того, как Женя сделал мне предложение, мы решили поучаствовать в конкурсе от свадебного агентства. Нужно было записать ролик лав-стори, потом собрать от друзей видео с кричалками в поддержку нашей пары с упоминанием агентства-организатора конкурса и Кипра, и написать клятвы друг другу. В то, что нам удастся победить, мы почти не верили, а потому очень удивились, когда узнали, что обошли десять других пар, - рассказывает Яна.

Подпись под фото: На первом свидании молодые люди отправились играть в настольный футбол... и Женя проиграл Яне со счетом 10:0 Фото: Милена Московская

Ребята выиграли бесплатное трехдневное проживание в отеле города Айя-Напа, сертификат на покупку платья невесты и костюма жениха, услуги фотографа, видеографа и оплату самой церемонии.

Фото: Милена Московская

- На церемонии по традициям Кипра мы обменялись лавровыми венками, зажгли свечи, а еще мне подарили гранат - как символ плодородия, - говорит Яна. - Помимо нас на церемонии был фотограф, видеограф и несколько представителей отеля, в который нас поселили. После церемонии мы фотографировались в самом отеле, на территории национального парка Каво Греко (Мыс Греко).

Во сколько обошлось?

Перелет на двоих:40 000

Отель (дополнительные 5 дней): 30 000

На заметку!

• Перед тем, как заключать договор на свадебную съемку, обязательно посмотрите портфолио фотографа и видеографа

• Для фотосессии выбирайте более легкие наряды, так как даже осенью на Кипре жарко: +26…+27 градусов.

А еще был случай!

Пользуются популярностью у горожан не только заграничные курорты, но и российские. Так, например, ижевчанка Алина вместе с мужем решили сыграть свадьбу в Крыму, так как девушка всегда хотела торжество на море.

Свадьбу ребята сыграли ровно через год после знакомства Фото: Решат Алиев

- Свадьба была выездная, фуршетного формата, с музыкантами, саксофоном. Никаких выкупов, тамады и конкурсов. Цвета выбирали под морской стиль - белый и голубой. Для торжества покупала два платья: основное и более легкое. А еще мы летали на вертолете, так как в Крыму летом все в пробках, мы просто заменили вертолетом машину. Свадьбу организовали за 3 недели.

Фото: Решат Алиев

Во сколько обошлось?

Общий бюджет: 2 030 000

Образ невесты: 300 000

Образ жениха: 150 000

Фотограф: 80 000

Банкет: 600 000

Декор: 400 000

Прочие траты: 500 000

Количество гостей: 30

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