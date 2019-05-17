Рэпер Oxxxymiron в Удмуртии катался на квадроцикле и обнимался с собакой

На днях соцсети известного рэпера Oxxxymiron взорвались комментариями от жителей Удмуртии, ведь в майские праздники исполнитель опубликовал фото…из Можги! А ведь гастролей по республике у него нет. К кому же приезжал Oxxxymiron и какие впечатления у него от отдыха в Удмуртии?

«В МОЖГЕ ХОРОШО…»

Как удалось выяснить «Комсомольской правде» - Ижевск», прошедшие праздники рэпер Мирон Федоров (Oxxxymiron) решил провести в соседней республике – Татарстане. Некоторые предполагали, что по республике он путешествует с новой девушкой родом из Набережных Челнов. Достоверно известно, что рэпер посетил Казань и успел сфотографироваться со знаменитым драконом, который стоит в Елабуге (к слову, от Елабуги до Можги всего 94 км. – Прим.ред.). А вот в Удмуртию певца занесло почти случайно – в гости к другу!

- Мы созвонились с ним вечером 15 мая. Я знал, что он не далеко от Удмуртии, и Мирон тогда сказал по телефону, что заедет в гости, - рассказал друг рэпера. – И он действительно приехал! Как мы с ним познакомились? Давайте это останется секретом.

Ночью того же дня Мирон был в Можге и успел выложить в «Твиттер» фотографию с собачкой. Как выяснилось, хвостатая на снимке не с хозяином, просто она сильно покорила сердца мужчин.

Фото: twitter.com/norimyxxxo

- Собака на фото не Мирона, а моих друзей, просто почему-то она ему понравилась, - рассказал друг исполнителя.

- В Можге хорошо…, - коротко написал исполнитель. Кстати, некоторые подписчики тогда впервые узнали, что Можга – город, а не «набор букв на деревянной линейке».

НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ В УДМУРТИИ

Oxxxymiron пробыл около Можги до обеда следующего дня. По словам его друга, в город они не заезжали – отдыхали на природе. За это время рэпер успел покататься на квадроцикле, видео процесса, опубликованное в соцсетях, подписал так: «Выбрал наконец личный транспорт, подходящий мне по статусу».

- Ему очень понравилась природа и чистый воздух. Сказал, что обязательно приедет еще раз, только уже предупредит заранее, - рассказал друг исполнителя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/709287" frameborder="0"></iframe> Oxxxymiron в Удмуртии осваивает квадроцикл.

Куда он отправится дальше – неизвестно. Но фанаты настойчиво атаковывают его социальные сети с призывом заехать в Ижевск.

Напомним, что он уже приезжал в столицу Удмуртии в 2014 году. Тогда на концерт собрался полный зал. Счастливчики смогли прорваться к нему на автограф-сессию.

СПРАВКА «КП»

Oxxxymiron (настоящее имя — Мирон Янович Фёдоров) — русскоязычный рэп-, грайм -, фристайл-исполнитель и исполнительный директор букинг-агентства «Booking Machine». Один из основателей, и бывший участник лейбла «Vagabund». За несколько лет он стал одним из самых известных рэперов России и объездил страну со стадионным туром. Баттлы с его участием набирают миллионы просмотров. В 2017 году он отправился в США, где впервые участвовал в рэп-баттле на английском языке.