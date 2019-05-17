7 лет спустя: как «Бабушки из Бураново» живут после «Евровидения»

Когда «Бурановские бабушки» заняли второе место на Евровидении-2012, то об Удмуртии начали очень многие. Песня Виктора Дробыша Party For Everybody с текстом на удмуртском и припевом на английском в исполнении задорных певуний выразительно контрастировала с остальными номерами, среди которых преобладали либо чувственные баллады, либо лихие танцы.

Евровидение 2012. Финал. Бурановские бабушки - Праздник.

«Комсомолка» съездила к нашим бабушкам в гости спустя 7 лет после оглушительного успеха на конкурсе и узнала, как теперь живет коллектив, сменивший название на «Бабушки из Бураново».

По сей день - «Бурановские бабушки» дают концерты. Правда, бурная гастрольная деятельность дала о себе знать. Одна за другой солистки группы стали болеть. Шестеро участниц коллектива выиграли в тяжелой схватке с онкологией.

КАК МЕЧТА БАБУШЕК СТАЛА ЯВЬЮ

Село Бураново — небольшой зеленый оазис, где воздух свеж, поют птицы и душа. Золотые главки храма видны издалека. Выходим из машины и спрашиваем у бабушки, которая поливала цветы около храма: «Простите, а где находится Школьная, 5?»

— Это и есть Школьная, 5, — повернувшись, с улыбкой мне отвечает одна из участниц коллектива Алевтина Бегишева.

Участницы «Евровидения» не раз говорили, что их главная цель — возродить в родном селе церковь, которая была закрыта в конце 1930-х годов, а в конце 40-х и вовсе разрушена до основания. Поэтому большую часть своих гонораров они отдавали именно на ее строительство, которое началось в мае 2012-го.

Мечта сбылась — сейчас местным жителям не надо ездить за 40 километров, чтобы пообщаться с Богом.

По словам артисток, именно строительство храма подвигло их начать музыкальную карьеру. Фото: Диля Ахмадишина

Храм построен на высоком фундаменте, поэтому выглядит монументально и величаво. Заходим на территорию через кованные железные ворота. На лестнице, ведущей к самому храму, сидят и о чем-то говорят еще две участницы знаменитого коллектива: Галина Конева и Граня Байсарова.

Думать о строительстве церкви начали еще в 2008 году, но денег тогда на восстановление не было

— Позвонил как-то один предприниматель и сказал, мол, мне бы надо на Новый год моим друзьям диски музыкальные подарить, где вы поете рок-песни на удмуртском языке. И мы ему перепели за два месяца десять песен. Восемь из которых учили впервые. Он нам неплохо заплатил и всю эту сумму мы сразу же внесли в строительство храма. Тогда и поняли, что песнями-то можно зарабатывать, — делится Галина Конева.

Колокола для храма заказали в Каменске-Уральском. Ездили туда специально — давали концерт, а заодно и на колокольном заводе побывали. Теперь в храме в Бураново шесть колоколов — один большой, два средних и три маленьких. Все отлиты из меди и бронзы.

Храм в Бураново открылся 31 мая 2015 года. На первую службу пришло более 100 человек, приехали гости и поклонники не только из Удмуртии, но и из других городов России. Молитвы в храме прозвучали на двух языках: русском и удмуртском.

Всего в строительство храма было вложено около 16 млн рублей пожертвований и гонораров «Бабушек». Фото: Диля Ахмадишина

Бабушки принесли все свои иконы из дома, участвовали в субботнике, чуть ли не сами кирпичи таскали.

— Да мы и сейчас не уходим из храма. Нам здесь хорошо. Цветы вот посадили, растут тюльпаны. Кушать готовим, убираемся в приходском доме. И совсем ведь не чувствуем усталости. Как будто сам Бог помогает! Нам здесь хорошо, душа отдыхает, — улыбается Алевтина Геннадьевна

Вместе с настоятелем храма Святой Троицы и бабушками мы последовали в святую святых. Правда, в храм без платка девушкам негоже – грех.

— Девочки, у нас тут есть платки, ничего страшного, заходите, — приобняв, успокаивает нас Галина Конева.

Фото: Диля Ахмадишина

Из жары в живительную прохладу. В воздухе чувствуется запах благовоний.

В храме бабушки вместе с настоятелем спели сербскую песню «Вера вечна» на стихи Николая Сербского.

— Сегодня мы спели эту песню впервые. Скоро будем учить, — шепчет мне Граня Ивановна. В это время Алевтина Бегишева рассказывает про старинную икону, которая хранится в храме — раньше она находилась в подвале и была в плохом состоянии. Сейчас бабушки ее почистили.

Помимо этого, в храме хранится еще одна чудотворная икона — блаженной Матроны Московской. Коллективу ее подарили.

«СЕРГЕЙ, НЕ ЗАПНИСЬ!»

В этом году на Евровидении Россию будет представлять Сергей Лазарев. Бабушки его видели и знают.

— Будем болеть, хороший парень, — говорят хором певуньи.

— Кабы не уснуть, — со смехом добавляет Граня Ивановна.

Галина Конева каждый год смотрит и записывает, какая страна и кто поет на Евровидении. Не исключение и этот год.

— Многие говорят, мол, вот не выиграешь, то… или ты обязан выиграть. Я же считаю, что наш Сережа просто должен проявить себя и не бояться ничего. Мы делали видеопослание, где у каждой из нас было свое пожелание ему. Я же сказала в видео только одно: «Сергей, не запнись!».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/709339" frameborder="0"></iframe> "Бурановские бабушки" отправили Сергею Лазареву видеопослание перед финалом Евровидения.

ДОМ МИЛОСЕРДИЯ

Рядом с храмом зеленого цвета расположилась еще одна постройка — тоже зеленая.

— В православной традиции зеленый — цвет Святого Духа, — говорит настоятель, иеромонах Иоанникий Филиппов. – Поэтому мы решили и пристрой к дому милосердия сделать такого же цвета.

Идея построить дом милосердия принадлежит местной жительнице Зое Петруниной. Здание будет двухэтажное, рядом откроют баню.

Строить его начали силами местных жителей. Первую партию стройматериалов купили на деньги, оставшиеся от строительства церкви.

— Строительство дома милосердия началось в 2018 году. Уже есть баня и два теплых туалета под крышей и заложен фундамент под первый этаж дома. На все это ушло миллион сто, — говорит Галина Конева.

По проекту, дом будет двухэтажным, он рассчитан на 20 человек. Фото: Диля Ахмадишина

— Этот дом для пожилых людей, за которыми некому ухаживать. В городских условиях люди быстро чахнут, а в деревне воздух чистый, могут погулять выйти и пообщаться с людьми. В храм сходить, — добавляет Алевтина Геннадьевна.

— Бабушки прикладывают все усилия на строительство как дома, так и храма. Уже заложен фундамент и закуплены материалы на строительство первого этажа здания. Администрация Малопургинского района помогает нам с оформлением документации на масштабное строительство и с поиском строителей, чтобы работа шла точно по проекту. Материальная база слаба. В этом плане нам помогают неравнодушные жители Удмуртии. Как говорится, мир не без добрых людей, — отмечает Иоанникий Филиппов.

«КАК У ХРИСТА ЗА ПАЗУХОЙ»

Первой жительницей будущего дома милосердия стала Фаина Исмагиловна Ибрагимова, ей 83 года. Она родом из Екатеринбурга. Родилась в Курганской области. Семья сейчас живет в Германии, в Потсдаме. Пока дом милосердия строится, она живет в приходском доме при церкви.

— С бабушками я знакома больше десяти лет. И, как-то, они заглянули ко мне, когда были в Екатеринбурге и спросили, мол, поедешь с нами? Я подумала и решила, что еду. И вот, я здесь уже полгода. Каждый Божий день они ко мне заглядывают. Летом и дочь приедет.

Фаина Исмагиловна перенесла инсульт и ей тяжело говорить. Благодаря поддержке родных и бабушек, она пошла на поправку. Фото: Диля Ахмадишина

«МЫ НЕ ЗВЕЗДЫ, А ОБЫЧНЫЕ БАБУШКИ»

— Скоро пойду козу свою доить, а то молока хочется, — смеется Граня Байсарова

Ни автомобилей, ни новых особняков, ни других атрибутов роскошной жизни у знаменитых артисток из Удмуртии не появилось с началом «звездной» жизни после Евровидения. Хотя бабушки сделали крупные по их меркам покупки: одна купила новый диван, другая — стиральную машину.

Живут натуральным хозяйством так, как жили их предки. Могут даже отказаться от выступления только потому, что надо посадить картошку или кому-то из домашних животных скоро рожать.

— Жара-то вон какая стоит, хоть бы ветерок прохладный подул. Каждый день надо грядки поливать, а то урожай пропадет, — возмущается Галина Конева.

Самая старшая и улыбчивая участница коллектива Наталья Пугачева, которой уже 83 года, не только садит картошку, но и занимается пчеловодством вместе со своим мужем.

Бабушки не были бы бабушками, если бы не наличие внуков и даже правнуков! Например, Наталья Пугачева воспитала четверых детей, восемь внуков и семь правнуков. Граня Ивановна — самая многодетная участница коллектива — воспитала шестерых детей. Сейчас у нее восемь внуков и два правнука.