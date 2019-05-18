Ко Дню Рождения: 17 интересных фактов о чемпионке мира из Ижевска Алине Загитовой

18 мая 2002 года в Ижевске на свет появилась Алина Загитова. Тогда еще никто не знал, что к 17 годам девочка станет самой молодой в мире и единственной в России фигуристкой, которой покорится большой шлем - золото на Олимпийских играх, Гран-при, Чемпионате Европы и мира. Ко Дню Рождения именитой спортсменки «Комсомолка» собрала 17 самых интересных фактов о жизни спортсменки.

Как корабль назовешь

В семье Загитовых бытует красивая семейная легенда. В одном из интервью родители девочки признались, что не могли выбрать имя для своей первой дочки целый год! Однако после фееричного выступления Алины Кабаевой на Чемпионате мира-2003 они приняли решение назвать малышку в честь именитой гимнастки. Что ж, как корабль назовешь!

Выбирала между фигурным катанием и рисованием

Не стоит думать, что о будущем Алины родители задумались с пеленок. Ее пытались развивать всесторонне, поэтому совместно с фигурным катанием Алина занималась и рисованием. Она выбирала между двумя занятиями до 7 лет. Итог мы видим сегодня. Хотя не можем утверждать, что сейчас Алина не была бы, например, дизайнером. Как известно, талантливый человек талантлив во всем!

Попала в аварию

Было время, когда будущей чемпионке мира не хватало льда в Ижевске: работал только один ледовый дворец. Поэтому мама Алины возила ее в Агрыз, за 60 километров. В одной из таких поездок Загитовы попали в аварию – выскочила машина со второстепенной дороги. «Тойота», на которой ехала Алина, изрядно помялась, но семья не пострадала.

Терпение и труд

Наталья Антипина – первый тренер Алины – отмечала, что ярких физических данных в Загитовой не наблюдалось: она добилась высот только благодаря терпению и колоссальному труду. Порой бывало так, что у девочки опускались руки, но на помощь всегда приходила ее мама Лейсан: не давала Алине расслабиться.

Могла забыть о карьере

В 2014 году Алина переехала в Москву – к олимпийскому тренеру Этери Тутберидзе. Этери Георгиевна взяла Загитову в команду, однако через 3 месяца вынуждена была попрощаться: Алина не могла привыкнуть к новой системе тренировок. Девочка перешла в группу Анны Царевой и сразу же получила травмы: сломала руку и ногу. Родители Алины, видя мучения своего ребенка, решили возвращаться в родной город. Однако решили попрощаться с Тутберидзе: пришли к тренеру с букетом цветов - поблагодарить и попрощаться. Этери Георгиевна предложила Алине «попробовать еще раз». Загитова воспользовалась шансом и заново научилась стоять на коньках.

Гены от отца

Выносливость спортсменки, которая досталась ей от отца (Ильназ Загитов в прошлом – профессиональный хоккеист), позволила выделить свою фишку для обката номера: сложнейшие

элементы Алина выполняет во второй части программы, что позволяет получать высокие оценки. Кстати, Загитова стала первой фигуристкой, на которой был испробован подобный опыт.

На День Рождения – в отпуск

Алинин День Рождения – 18 мая – совпадает с «отпускным» сезоном у фигуристов, поэтому Загитова принимает поздравления, сидя у моря в купальнике. Так, в прошлом году девушка отмечала свой день в Доминикане, а в этом – у берегов Средиземного моря – в Турции или Греции: сама Алина это не афиширует, а фанаты только догадываются.

Не только Масару

Алина неравнодушна к домашним животным, поэтому вместе с Загитовыми живут две шиншиллы Дымка и Татошка, кошка Ириска и подаренная японцами собака породы аката-ину Масару.

Амбассадор косметики и спортивной формы

Алина, помимо спортивной деятельности, занимается и рекламными контрактами. Так, она стала амбассадором японской косметики Shiseido и спортивной одежды Puma. Кроме того, она была замечена в рекламе «Сбербанка» и фирмы Airweave, которая занимается производством и продажей специальных матрасов для животных.

Однушка в Москве

Несмотря на все свои титулы, в Москве Алина проживает в скромной однушке. Как объяснила девушка японским журналистам, так удобнее добираться до тренировочной базы. Она ничуть не постеснялась скромных условий и с радостью показала съемочной группе нехитрую обстановку.

Игрушки – в детский дом

Часто игрушки, которые преподносят Алине многочисленные фанаты, спортсменка отдает в дар детям из детского дома или оставляет их в ледовом дворце «Хрустальный», где тренируется.

Любимое блюдо

В одном из интервью Алина призналась, что любимых блюд у нее сразу три: это вак-балиш – татарские пирожки с мясом и картошкой, суши и сашими.

В наушниках – Селена Гомес

Музыку Загитова предпочитает зажигательную. В плей-листе спортсменки представлено творчество Селены Гомес и Sia. Однако именно Селена является для Алины не только кумиром в музыкальном плане, но и в «стильном». Ей нравится, как одевается певица и она мечтает о совместном фото с ней.

Красная балерина

В Интернете бытует легенда, что Алина донашивала красную пачку, которая сделала ее знаменитой на весь мир, за Евгенией Медведевой. Это совсем не так. Как рассказала нам дизайнер костюмов фигуристки Ольга Рябенко, платье перешивалось и доводилось до совершенства. Однако, по заданию тренера, нужно было сохранить образ красной балерины. В итоге, именно этот наряд принес Алине победу на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Хороший пример

Для своей младшей сестры – Сабины, которая тоже занимается фигурным катанием, - Алина – пример. Но и Сабина не отстает! Чемпионка мира рассказала, что младшая сестра мотивирует ее на победы. Так, перед прокатом короткой программы на чемпионате мира, Сабина дала наставление: «Только попробуй упади!». И Алина не упала: не могла дать плохой пример свой сестренке.

Каждый сезон – с чистого листа

Загитова призналась, что каждый сезон начинает с чистого листа: она быстро забывает как победы, так и поражения. Поэтому фигуристка ставит цель и идет к ней, не оглядываясь назад.

О будущем

В одном из интервью Алина призналась, что хотела бы в будущем открыть японский ресторан в Москве. Там спортсменка мечтает воссоздать атмосферу страны восходящего солнца: спокойствие и дружелюбие.