Что уже сделано на Центральной площади Ижевска и какие работы предстоят?

Центральная площадь Ижевска пока остается недоступной для жителей города. Однако, к сентябрю там должны завершить все работы и торжественно открыть ее. Какие работы уже сделаны? Что мы увидим в итоге? И сохранят ли аллею? Разбиралась «Комсомолка».

«ЖЕМЧУЖИНА» ПЛОЩАДИ

Сейчас подрядчик проводит только работы по первому комплексу. В частности, идут работы по устройству основания сухого фонтана. Сухой – не означает, что он будет без воды. Отличается от обычного тем, что его чаша находится под землёй, а наверху можно увидеть только водяные брызги. Уже сделана его подземная часть, монолитные стены и чаша.

Сухой фонтан. Фото: Анастасия Захарова

- Фонтан должен быть готов к 1 августа 2019 года. Потом будут пусконаладочные работы и, думаю, к 1 сентября все будет готово. Отмечу, что работы идут в соответствии с графиком и каждый день проверяется качество, - рассказал директор по строительству компании «Дельта-Строй» Александр Чебыкин.

Кстати, проект фонтана подготовила московская компания специально для Ижевска. Будет подсветка, музыка, лазерная голография. Размер чаши – 61 на 40 метров, количество струй – порядка 80 разных форм и диаметров.

ЧТО БУДЕТ С ДЕРЕВЬЯМИ?

Вместе с этим ведутся работы в сквере, который будет вдоль центральной площади (по улице Наговицына). Подрядчиком там выполнены подготовительные работы по устройству пешеходной зоны.

- Что касается таксации деревьев, то ее не будет. Проведем только санитарную чистку кустарников. Все деревья, которые там есть, сохраним. Если будут появляться аварийные, то по ним решим вопрос отдельно, - рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

Ландшафтная зона. Фото: Анастасия Захарова

Чуть ниже сухого фонтана расположится ландшафтная зона и городской сад. Там будут клены и яблони. В целом – 61 дерево.

Еще на Центральной площади появятся комната матери и ребенка и туалеты.

ТОЧНО УСПЕЮТ?

Открытие Центральной площади намечено на сентябрь 2019 года. По словам подрядчика, сейчас они находятся в графике. Каждый день они предоставляют список из сделанных работ на проверку представителя заказчика.

- Уже определены поставщики на световые опоры. Они закуплены и ждут монтажа. Что касается покрытия площади – поставщик понятен, заказаны лаборатории для проведения лабораторных исследований по определению его качества, - сообщил Александр Чебыкин.

В 2020 году должны сделать уже площадь у кинотеатра «Россия» и ДК «Металлург», мост и спуск к монументу Дружбы народов.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Пока идет проектирование участка площади за счет инвестора. Рассчитывают, что суммы на ремонт будут сопоставимы с тем, что выделяется на первые этапы – это 250-300 миллионов

рублей. Большая часть средств поступит по программе «Формирование комфортной городской среды». Подключат внебюджетные источники.

В планах – построить на площади четыре детские площадки, воркаут-площадку и зону отдыха и селфи. Но над этими задачами будут работать «на перспективу», когда площадь уже отремонтируют. Тогда же и изыщут средства на эти цели.