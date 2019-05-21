Онкопсихолог Татьяна Хорошунова: «Поездка в Ижевск — это тоже путешествие, которое лечит меня»

Счастливая мама, успешный менеджер, популярный московский блогер Татьяна Хорошунова два года назад узнала о страшном диагнозе — рак. Прошла испытание сама и теперь помогает другим, используя свой блог в «Фейсбуке». О том, как побороть страх и найти силы жить дальше, Татьяна рассказала в эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (107,6 FM).

— Я была в группе риска. Бабушка очень рано умерла от рака, мама тоже несколько лет назад узнала о диагнозе, недавно оперировалась. Все подсказывало мне, что надо регулярно проверяться. Но я, как многие, прятала голову в песок, мне не хотелось об этом думать. Проверялась раз в два года и довольная выпархивала из кабинета врача, — делится своей историей Татьяна Хорошунова. — В декабре 2017 года я нащупала у себя подмышкой шарик величиной с фундук. Что это, поняла сразу. Прошла обследования, но о диагнозе узнала не от врачей, а в очереди на УЗИ. Стала листать медицинскую карту, а там написано: «Вероятность рака — 95%».

Фото: личный архив

Было ощущение, что мне вынесли смертный приговор. Еле сдерживалась, чтобы не закричать, не заплакать. Я оказалась один на один с этой бедой. Две недели мне понадобилось на то, чтобы прийти в себя и понять, что нужно действовать, жить дальше, несмотря ни на что.

— Что вам помогло, что заставило вас бороться?

— Первое время я просто не соображала, что происходит вокруг. Дочка искала врачей, договаривалась. И я, как робот, проходила обследования. Потом поняла, что дочь вот-вот тоже рухнет, что это нечеловеческая нагрузка на ребенка, в каком бы возрасте он не был. И я собралась. О принятии не было речи, я просто взяла ответственность за себя, за свою жизнь.

Потом позвонила своему духовному наставнику, своему батюшке, в слезах рассказала, что со мной случилось. Он успокоил меня. Началась трудная духовная работа, переоценка ценностей, чистка «авгиевых конюшен». «Рак —духовное заболевание: сначала заболевает душа, потом тело», — наставлял меня батюшка.

— Что было главным для вас до болезни?

— Материальные ценности, конечно же, превалировали: деньги, статус, даже царапина на машине маленькая, но трагедия. Узнав диагноз, я поняла, какая это все ерунда! Жизнь в каждом моменте, в ней столько прекрасного. И хотя сейчас мой доход в десятки раз меньше того, что был раньше, я ни за что не променяю новую жизнь на прежнюю. Говорю это абсолютно искренне.

Фото: личный архив

— Вы открыто пишете о своей истории в соцсетях, выступаете как психолог. Как реагируют люди?

— Когда я впервые написала о своей болезни, откликнулись тысячи людей. Именно тогда я решила помогать онкобольным, всем, кто находится в тяжелой ситуации, кому я, как психолог, могу помочь. Говорят, что мои посты в соцсетях имеют терапевтический эффект. Люди читают, и даже от прочтения им становится легче. Наверное, это происходит потому, что я разговариваю сердцем. Как паромщик, перевожу людей на территорию жизни.

Фото: личный архив

Я говорю о том, что сама пережила, учу тому, что сама умею делать, то, что активно применяю. Но не диктую: «Делай, как я, и у тебя будет также». Нет, у каждого свой путь и на нем бывает страшно и тяжело. Но, например, роды тяжелее, чем химиотерапия. Все можно пройти. У меня есть подруга, успешный ландшафтный дизайнер, которая с этим диагнозом живет уже шесть лет.

— Как вести себя людям, которые находятся рядом с больным человеком?

— Нам почему-то кажется, что мы можем прийти в чужую жизнь и все там поправить, разложить по полочкам, дать пару дельных советов и все наладится. Но хорошая ресурсная поддержка — это все-таки не про советы.

Во-первых, нужно понимать, в чем именно нуждается человек. Одного поддержат слова: «Э-ге-гей, побежали в лес!», другого: «Давай вместе поплачем», а третьему нужно сказать: «Быстро собирай вещи, сейчас идем к врачу, я уже договорилась». Главное — не посадить такого человека себе на шею. Не потому, что тебе будет тяжело, а потому, что он сам должен бороться за жизнь, сам делать маленькие шаги вперед.

Я абсолютно уверена в том, что рак приходит не к человеку. Рак приходит в семью. Он приходит преобразить всех в ней. Часто люди находятся рядом, но живут, словно чужие. Важно в этот момент, когда пришла беда, сплотиться, открыто говорить о своих чувствах и идти вперед.

Фото: личный архив

— Что нового вы открыли в себе благодаря болезни, как изменились?

— Я была жуткой лентяйкой, несмотря на то, что всю жизнь трудилась. И хотя работала в сфере фитнеса, сама была антифитнесом. Заболев, поняла, что я не только голова на ножках, что у меня еще и тело есть, оказывается, что мне без него не выжить. Я стала много ходить пешком — от 5 до 15 километров в день, общаться с людьми, путешествовать.Поездка в Ижевск — это тоже путешествие, которое лечит меня и, возможно, кого-то еще, кого я поддержу.

МЫСЛИ ВСЛУХ

«Когда мы жалеем больного, мы обесцениваем личность. На языке души мы говорим: «Я не верю в тебя». Таким образом, лишаем его силы. Такой «поддержкой» мы выбиваем и ту малую опору, которая у него была. Жалостью вы забираете и то, что имел человек».

«Страх смерти —это про страх жизни. Рак приходит разбудить нас. Каждый день не словами, но действиями мы должны показывать Вселенной, Богу, для чего нам дарить следующий день, почему стоит за нас бороться. Мы привыкли откладывать жизнь на потом, но добро пожаловать в новую жизнь —жизнь в настоящем моменте».

«Бороться нужно не за жизнь, а против лени, скуки, жалости к себе, собственной трусости. Наполняйте свою жизнь действием и любовью. Варианта всегда два — сдаться или жить. Я, не торопясь, спешу жить. Хочу помочь себе и как можно большему количеству людей — больных и здоровых, отыскать спрятавшихся, разбудить спящих».

ДОСЬЕ «КП»

Татьяна Хорошунова, онкопсихолог.

Родилась 6 июня 1971 года.

Окончила Московский психолого-социальный институт.

Долгое время работала антикризисным управляющим в разных городах России.

В конце 2017 года у нее обнаружили онкологическое заболевание. Перенесла операцию, 8 курсов химиотерапии.

Дочери 26 лет, сыну 7 лет.