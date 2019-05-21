В Ижевске сняли с рейса самолет «Суперджет» из-за протекающего топливного бака

В понедельник, 20 мая, в аэропорту Ижевска сняли с рейса самолет Sukhoi Superjet 100. Перед его вылетом в Москву техники проверили состояние судна и наткнулись на большое пятно, которое по запаху напоминало авиационный керосин. Об этом он тут же сообщил капитану воздушного судна. При тщательной проверке выявили течь в баке.

На борту в этот момент находилось 56 пассажиров. Часть из них разместили в гостинице, часть – сдала билеты, часть отправили другими рейсами.

Как удалось выяснить, будет проведена экспертиза по результатам которой примут решение о возбуждении уголовного дела по статье 266 УК РФ «Недоброкачественный ремонт транспортных средств и выпуск их в эксплуатацию с техническими неисправностями».

Этим рейсом должен был вылететь депутат госсовета Удмуртии Фарид Юнусов. Однако, по его словам, спустя 30-40 минут, как они поднялись на борт, их высадили и направили обратно в здание. Там еще час они сидели, позже пассажирам сообщили, что по производственным причинам самолет не вылетит. После этого предложили поехать в гостиницу. Часть из них отказались, так как автобус вмещал только 30-35 человек, а билетов на рейс было куплено 56. Несколько пассажиров осталось в аэропорту.

- Нам сказали, что будет сменный рейс в три ночи. А для переоформления билетов, как узнали позже, необходимо звонить в колл-центр. В результате, смогли улететь ночным рейсом только пять человек потому, что просто всем не хватило места. Не рассчитали, - говорит Фарид Анасович.

В итоге он смог вылететь в Москву только в семь утра уже рейсом другой авиакомпании.

- Я потом только сообразил, что хорошо, что не полетел на «Суперджете». Почему его до сих пор эксплуатируют, после всех событий – мне не понятно, - заключил депутат госсовета.

Напомним об авиакатастрофе, которая произошла в «Шереметьево» 5 мая и унесла жизни 41 человека. Тогда, как писал сайт kp.ru, SSJ-100 вылетел из Москвы в Мурманск, однако вскоре после вылета экстренно вернулся и совершил аварийную посадку. При приземлении у «Суперджета» подломилась стойка шасси и загорелись двигатели. На борту находились 78 человек – 73 пассажира и пять членов экипажа.

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Версии пожара на борту Москва-Мурманск в Шереметьево: Молния, отказ оборудование и техническое несовершенство «Суперджета»

Эксперты сейчас рассматривают несколько версий пожара на самолете, летевшем из Москвы в Мурманск. Напомним, «Сухой Суперджет» вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону (подробности).

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