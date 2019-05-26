Погода в Ижевске: тепло к нам возвращается

Предстоящая неделя, по прогнозу Яндекс.Погода, обещает быть по-летнему теплой. Погода будет набирать обороты и к концу недели температура воздуха прогреется аж до 30 градусов! Днем температура в Ижевске не опустится ниже +18°, а ночью – ниже +12°.

Так, в понедельник, 27 мая, неделя начнется с небольшого дождя. Дневная температура +18°…+20°. Ночью столбик термометра опустится до +15°. 28 мая горожан порадует яркое солнце и +24°!

В среду столбик термометра покажет отметку в +21°…+24°. Ночью температура опустится до +15°.

30 мая температура поднимется аж до +25°…+28°. Ожидается западный ветер со скоростью 2,4м/с. Сохранится облачная с прояснениями погода.

В пятницу ожидается тот же температурный фон, что и в четверг. В городе днем установится малооблачная погода.

В выходные дни почувствуется приход настоящего лета. 1 июня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха прогреется до 27 градусов. Ветер стихнет, и к вечеру в городе установится штиль. Ночью ожидается до +17°.

В воскресенье ситуация немного изменится: температурный фон спадет на четыре градуса. А небольшая облачность с юго-западным ветром со скоростью 2,2 м\с, сохранится.