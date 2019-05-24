Чем впечатлят ижевчан новые аттракционы в Летнем саду?

С начала мая ижевчане могут пощекотать нервы на трех новых аттракционах в Летнем саду им. М. Горького - Cotton Club, «Тополь» и «Бумеранг». «Комсомолка» прокатилась на них вместе с генеральным директором Летнего сада Сергеем Буториным и составила рейтинг - от самого безобидного развлечения до самого экстремального.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/710742" frameborder="0"></iframe> Испытано на себе: новые аттракционы в Летнем саду Ижевска.

С «Тополя» открывается потрясающая панорама

Фото: instagram.com/vssaltykov

Мы ждали открытия «Тополя» с прошлого года. Еще летом 2018 года на месте, где раньше стояло старое колесо обозрения, начали монтировать 50-метровую вышку и сиденья на цепочках. И вот с мая этого года любой желающий старше 13 лет и выше 130 сантиметров может прокатиться на этом экстремальном аттракционе.

На деле - не так страшен черт, как его малюют. Если у вас нет панического страха высоты, подняться на высоту 16-этажного дома немного тревожно, но на пике все волнения отступают при виде потрясающей панорамы: спуск к набережной, вид на пруд, Металлург, Строитель и центр - все как на ладони.

В общем и целом, «Тополь» - помесь «Ретро» (в народе по старой привычке - «Вихрь») и колеса обозрения. Летишь и любуешься, любуешься и летишь, беспокоишься, что вот-вот заденешь деревья ногами.

Лучше всего кататься на закате солнечного дня - гарантируем невероятный вид!

Кстати, найти аналогичный аттракцион можно разве что в Перми, там он называется «Седьмое небо».

Стоимость - 160 рублей.

Вниз головой на «Бумеранге»

Фото: Парки Ижевска

«Бумеранг», пожалуй, младший брат «Луны», которую очень полюбили горожане. Ярко расписанный, со множеством лампочек-огонечков… И экстремальный!

Ощущения острее, чем на высоченном «Тополе»: основная стрела вращается вокруг своей оси, посадочные модули вращаются вокруг своей оси, ты вращаешься вместе со всем этим и кричишь от неожиданности. Когда оператор прибавляет скорость, разрываешься между воплями «Пощади!» и «Добавь газу!». Несмотря на надежные крепления, зависать вниз головой на самой высокой точке в какой-то момент кажется не самой хорошей идеей. Но потом ты в том же положении устремляешься вниз и думаешь: «Уж лучше бы я завис!».

Но, в любом случае, на «Луне» чувствуешь себя более беззащитным, так что, если вы не готовы забраться на нее, то «Бумеранг» станет идеальной заменой - страшно, но в меру.

Стоимость - 160 рублей.

Изучаем центробежную силу с Cotton Club*

Фото: Парки Ижевска

Но предыдущие два аттракциона по экстремальности ничто по сравнению с коварным Cotton Club. Он прикидывается своим парнем и выглядит совершенно не угрожающе. Однако мы, как люди, испытавшие его на своей шкуре, подтверждаем - не верь первому впечатлению.

- Это аттракцион от итальянского производителя, представлен во многих парках всего мира.Но в России таких всего четыре - в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, а теперь и в Ижевске. Ничего страшного тут нет, это комфортно, держимся, не напрягаемся, получаем удовольствие, - рассказал нам Сергей Буторин.

И мы вроде бы последовали совету, расслабились, чтобы прокатиться по волнам рельефа… А получили в итоге урок физики на тему «Центробежная сила».

Что такое центробежная сила? Это когда ты, сидя в вагончике Cotton Club, несешься вперед со скоростью почти 60 км/ч и чувствуешь, что вот-вот вылетишь оттуда. Тебя буквально «вжимает» в соседа, и вы становитесь с ним близки, как никогда. А потом вы начинаете ехать назад…

В общем «реальность» полностью перекрывает «ожидания» и это то, что безусловно стоит попробовать.

Стоимость - 170 рублей

* Коттон Клаб

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