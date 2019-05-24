2019-05-24T13:58:13+03:00
Общество

Где в Ижевске взять напрокат велосипед, поницикл, гироскутер, электросамокат

Расскажем, как активно можно развлечься в Ижевске
АКСЕНОВА Ксения
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Фото: Архив «КП» в ИжевскеФото: Архив «КП» в Ижевске
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ПАРК ИМЕНИ КИРОВА

Режим работы: ежедневно, 10:00-22:00

Цены:

VeloMix*, справа от входа, тел. 8-912-750-30-00, цена указана за 30 мин./1 час

Классические велосипеды, круизеры, самокаты 80/150 руб.

Детские велосипеды, самокаты, беговелы 70/120 руб.

Спортивные велосипеды 100/180 руб.

Тандем 250/390 руб.

Велокресло 60/120 руб.

VeloMix, напротив центрального входа, цена указана за 10 мин. и последующая оплата за 1 мин.

Поницикл 100/10 руб.

Поницикл

Поницикл

Гироскутер 150/15 руб.

Электросамокат 200/20 руб.

Сигвей 200/20 руб.

Электросамокат Seev* 300/30 руб.

Электросамокат Seev

Электросамокат Seev

Go-Cart*, напротив кафе «Елочка», цена указана за 15 мин./30 мин.

Одноместный 150/250 руб.

Двухместный 250/350 руб.

Четырехместный 350/500 руб.

Дополнительное место +50 руб. на все время проката

TurboBox*, напротив кафе «Елочка», тел. 8-919-909-99-88, цена указана за 10 мин./30 мин./1 час

Мини-сигвей 200/500/750 руб.

Электросамокат Stinger* 200/500/750 руб.

Электросамокат Stinger

Электросамокат Stinger

Электросамокат Xiaomi, Ninebot* 200/500/900руб.

Электросамокат Subor, Kugoo* 200/500/800 руб.

Сигвей Inmotion* 200/500/ 800 руб.

Сигвей Inmotion

Сигвей Inmotion

Мини-сигвей Ninebot Plus* 200/550/800 руб.

Внедорожный сигвей 250/650/950 руб.

Внедорожный сигвей

Внедорожный сигвей

Электроскутер для дрифта 200 руб./10 мин.

Электроскутер для дрифта

Электроскутер для дрифта

Самокаты 100 руб./30 мин., 150 руб./1 час

НАБЕРЕЖНАЯ

Цены

Прокат - первый от скульптуры коровы, цена указана за 30 мин./1 час

Ролики детские 80/150 руб.

Классические велосипеды 80/150 руб.

Горный МТВ 100/180 руб.

Детские велосипеды 70/120 руб.

Технопрокат VeloMix, ежедневно, 10:00-22:00, цена указана за 10 мин. и последующая оплата за 1 мин.

Поницикл 100/10 руб.

Гироскутер 150/15 руб.

Гироскутер

Гироскутер

Электросамокат Razor*, Kugoo 200/20руб.

Сигвей Wmotion* 200/20 руб.

Сигвей Ninebotpro, MiniLite* 200/20 руб.

Сигвей-ninebot

Сигвей-ninebot

Электросамокат Seev 300/30 руб.

Электромобиль 150руб/5 мин. +30 руб. последующая оплата за 1 мин.

VeloMix, ежедневно, 10:00-22:00, цена указана за 30 мин./1 час

Детские велосипеды, самокаты, беговелы 70/120 руб.

Классические велосипеды, круизеры, самокаты 80 руб./150 руб.

Спортивные велосипеды 100/180 руб.

Велокресло 60/120 руб.

TurboBox, ежедневно, 10:00-23:00, цена указана за 15 мин./30 мин./1час

Детский веломобиль 100/150 руб.

1-местный веломобиль 150/200 руб.

2-местный веломобиль 250/350 руб.

Мини-сигвей Ninebotmini* 150/400/700 руб.

Дополнительное место +50 руб.

GRAND ВЕЛОЦЕНТР*

Где: ул. Коммунаров, 244 (за ТЦ «Флагман-дисконт»)

Тел.: 57-03-35

Когда: ежедневно, 09:00-21:00

Цена: 100 руб./1 час, 500 руб./сутки

Условие: нужен документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение)

Группа «ВКонтакте»

ВЕЛОПРОКАТ «КУСТЫ СУГРОБЫ»

Где: ул. Т. Барамзиной, 6 (с левого торца «Пятерочки»)

Тел.: 47-87-86, 8-904-314-92-31

Когда: ежедневно, 11:00-20:00

Цена: 150 руб./1 час, 500 руб./сутки; прокат детского кресла равен половине стоимости проката велосипеда

Условие: нужен документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение)

Группа «ВКонтакте»

*Веломикс, Сии, Го-Карт, Турбобокс, Стингер, Ксиоми, Найнбот, Сабор, Каго, Инмоушн, Рэйзор, Даблмоушн, Минилайт, Гранд велоцентр

Фото: farpost.ru, суперспорт.рф, giroscuter-shop.ru, luxwheel.ru, gratwest.ru, аirwheel.ru,mono-koleso.ru,igiroskuter.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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