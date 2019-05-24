Где в Ижевске взять напрокат велосипед, поницикл, гироскутер, электросамокат
ПАРК ИМЕНИ КИРОВА
Режим работы: ежедневно, 10:00-22:00
Цены:
VeloMix*, справа от входа, тел. 8-912-750-30-00, цена указана за 30 мин./1 час
Классические велосипеды, круизеры, самокаты 80/150 руб.
Детские велосипеды, самокаты, беговелы 70/120 руб.
Спортивные велосипеды 100/180 руб.
Тандем 250/390 руб.
Велокресло 60/120 руб.
VeloMix, напротив центрального входа, цена указана за 10 мин. и последующая оплата за 1 мин.
Поницикл 100/10 руб.
Поницикл
Гироскутер 150/15 руб.
Электросамокат 200/20 руб.
Сигвей 200/20 руб.
Электросамокат Seev* 300/30 руб.
Электросамокат Seev
Go-Cart*, напротив кафе «Елочка», цена указана за 15 мин./30 мин.
Одноместный 150/250 руб.
Двухместный 250/350 руб.
Четырехместный 350/500 руб.
Дополнительное место +50 руб. на все время проката
TurboBox*, напротив кафе «Елочка», тел. 8-919-909-99-88, цена указана за 10 мин./30 мин./1 час
Мини-сигвей 200/500/750 руб.
Электросамокат Stinger* 200/500/750 руб.
Электросамокат Stinger
Электросамокат Xiaomi, Ninebot* 200/500/900руб.
Электросамокат Subor, Kugoo* 200/500/800 руб.
Сигвей Inmotion* 200/500/ 800 руб.
Сигвей Inmotion
Мини-сигвей Ninebot Plus* 200/550/800 руб.
Внедорожный сигвей 250/650/950 руб.
Внедорожный сигвей
Электроскутер для дрифта 200 руб./10 мин.
Электроскутер для дрифта
Самокаты 100 руб./30 мин., 150 руб./1 час
НАБЕРЕЖНАЯ
Цены
Прокат - первый от скульптуры коровы, цена указана за 30 мин./1 час
Ролики детские 80/150 руб.
Классические велосипеды 80/150 руб.
Горный МТВ 100/180 руб.
Детские велосипеды 70/120 руб.
Технопрокат VeloMix, ежедневно, 10:00-22:00, цена указана за 10 мин. и последующая оплата за 1 мин.
Поницикл 100/10 руб.
Гироскутер 150/15 руб.
Гироскутер
Электросамокат Razor*, Kugoo 200/20руб.
Сигвей Wmotion* 200/20 руб.
Сигвей Ninebotpro, MiniLite* 200/20 руб.
Сигвей-ninebot
Электросамокат Seev 300/30 руб.
Электромобиль 150руб/5 мин. +30 руб. последующая оплата за 1 мин.
VeloMix, ежедневно, 10:00-22:00, цена указана за 30 мин./1 час
Детские велосипеды, самокаты, беговелы 70/120 руб.
Классические велосипеды, круизеры, самокаты 80 руб./150 руб.
Спортивные велосипеды 100/180 руб.
Велокресло 60/120 руб.
TurboBox, ежедневно, 10:00-23:00, цена указана за 15 мин./30 мин./1час
Детский веломобиль 100/150 руб.
1-местный веломобиль 150/200 руб.
2-местный веломобиль 250/350 руб.
Мини-сигвей Ninebotmini* 150/400/700 руб.
Дополнительное место +50 руб.
GRAND ВЕЛОЦЕНТР*
Где: ул. Коммунаров, 244 (за ТЦ «Флагман-дисконт»)
Тел.: 57-03-35
Когда: ежедневно, 09:00-21:00
Цена: 100 руб./1 час, 500 руб./сутки
Условие: нужен документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение)
ВЕЛОПРОКАТ «КУСТЫ СУГРОБЫ»
Где: ул. Т. Барамзиной, 6 (с левого торца «Пятерочки»)
Тел.: 47-87-86, 8-904-314-92-31
Когда: ежедневно, 11:00-20:00
Цена: 150 руб./1 час, 500 руб./сутки; прокат детского кресла равен половине стоимости проката велосипеда
Условие: нужен документ, удостоверяющий личность (паспорт, водительское удостоверение)
*Веломикс, Сии, Го-Карт, Турбобокс, Стингер, Ксиоми, Найнбот, Сабор, Каго, Инмоушн, Рэйзор, Даблмоушн, Минилайт, Гранд велоцентр
Фото: farpost.ru, суперспорт.рф, giroscuter-shop.ru, luxwheel.ru, gratwest.ru, аirwheel.ru,mono-koleso.ru,igiroskuter.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
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