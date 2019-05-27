«Зачарованные», «Элен и ребята» и «Секретные материалы»: по каким сериалам скучают ижевчане?

Еще недавно, чтобы посмотреть любимый сериал, нужно было следить за ТВ-программой и терпеливо ждать около экрана телевизора. Неудивительно, что даже спустя много лет ижевчане с трепетом вспоминают шоу, популярные в 15, 20, 25 лет назад. «Комсомолка» вместе с читателями вспомнила, кому мы подражали в детстве и за судьбы каких героев переживали.

Занялась скрапбукингом с «Зачарованных» (16+)

Один из сериалов, по которым скучают ижевчане – «Зачарованные». Сериал о трех сестрах-ведьмах – Прю, Пайпер и Фиби — показывали по СТС с 1998 по 2006 год.

"Зачарованные" заставка .

— Нас с моими подругами считали святой троицей, — смеется психолог Василя Рагимова. – Помню, как мы с подругой вечно спорили кто из нас Пайпер, а кто Фиби. У нас было все с «Зачарованными»: от школьного дневника до наклеек. Мы были помешаны на них. Бежала как угорелая к телевизору, чтобы посмотреть новую серию. Начала увлекаться скрапбукингом (вид рукоделия, — Прим. ред.) с «Зачарованными». Я вела дневник, куда впихивала все с моими любимыми ведьмами.

личный архив

Хотела выглядеть, как герои «Беверли-Хиллз, 90210» (12+), и стала дизайнером

Еще одним культовым сериалом, где снялась одна из «Зачарованных» — Шеннен Доэрти (Прю в сериале про ведьм), стал «Беверли-Хиллз, 90210». Американский молодёжный телесериал рассказывал о близнецах из семейства Уолш, оказавшихся в мире золотой молодёжи в лос-анджелесском районе Беверли-Хиллз. Шоу частично показывали в 1992 году на канале НТВ. С 1997 года все 10 сезонов транслировали на канале СТС.

"Беверли-Хиллз" заставка.Беверли Хиллс 90210 ( Beverly Hills 90210) Донат - http://www.donationalerts.ru/r/mixailnicstrimer

— Этот сериал оказал на меня сильное влияние, — говорит дизайнер Наталья. — Его я начала смотреть, когда мне было лет 15. Мне нравилось смотреть на красивые дома, живописные места. А мода 90-х… Я всеми силами пыталась выглядеть как герои из сериала: хотела найти такие же вещи у нас в Ижевске. Не нашла и взялась за дело сама. Маленькими шажочками я стала приближаться к своей мечте: поступила в УдГУ, в Институт искусств и дизайна. Теперь я дипломированный дизайнер и жизнь только начинается.

— Меня этот сериал зацепил настолько, что я взяла и уехала в Америку на встречу к своей мечте. Ездила туда сначала по программе Work and travel*, а после учебы уехала туда на год. Пишу Вам из Америки с любовью, — смеется Карина, преподаватель английского языка.

Решил учиться играть на гитаре после сериала «Элен и ребята» (12+)

А теперь давайте отправимся во Францию – место, где разворачивалось действие молодежного сериала «Элен и ребята». Премьерный показ в России стартовал на ОРТ 3 октября 1994 года. Последнюю серию показали в 1996-м. Жизнь французских студентов показывали и на НТВ. Сюжет прост: главные герои учатся в университете, живут в общежитии, дружат, любят друг друга, ссорятся, расходятся, мирятся, играют в музыкальной группе. Ну и конечно, ключевой персонаж — это Элен.

"Элен и ребята" заставка.В 2000 г. НТВ в 3-й раз на нашем ТВ показало Элен и ребят . На этапе создания сериала было придумано два варианта написания названия. В данной заставке второй, редко используемый вариант лого сериала. Это вариант лого использовался также в сингле Элен с заглавной песней к сериалу. Сингл вышел в день премьеры сериала во Франции 11 мая 1992 г. К слову, заглавная песня Pour l amour d un garcon единственный специально написанный к сериалу трэк. Остальные песни просто брались с альбомов Элен и вписывались в сюжет сериала.

Ребята-музыканты зацепили многих. А навязчивая песня из заставки все еще крутится в головах у многих. Кстати, не только девочки смотрели этот сериал.

— Мне всегда казалось, что наш русский сериал «Универ» немного слизан с «Элен и ребята»: шестеро героев, три пары, общежитие, кафе, спортзал, — замечает печатник Андрей. Благодаря сериалу я захотел научиться играть на гитаре.

У ижевчанки Ники Романенко сохранились наклейки с героями любимого сериала. Личный архив

До сих пор вдохновляют цитаты из сериала «Клон» (16+)

По одному Интернет-мему можно понять всю суть сериала.

.

А если серьезно, то «Клон» — один из самых успешных бразильских мелодрам первого десятилетия XXI века. Любовь, религия, наркомания, клонирование переплелись в одном сюжете. В России премьера состоялась на «Первом канале» 16 февраля 2004 года.

"Клон" заставка.

— Помню, как я беззаботно играла у себя во дворе с соседскими девчонками, а потом бежала домой, чтобы посмотреть этот сериал с семьей. Наверное, не одна моя мама сетовала на Жади (главная героиня сериала. — Прим. ред.) что лучше бы она осталась со своим мужем Саидом – он красивее и надежнее Лукаса, по которому она сходила с ума. Больше всего мне нравились философские цитаты дяди Али. Эти цитаты меня вдохновляют и по сей день. Именно с него началось мое путешествие в мир философии и книг по ней, — рассказывает учитель Ирина.

— Помню, как все сходили с ума от восточных танцев, музыки и браслетов на руку, после выхода сериала, — вспоминает психолог Зульфия. – И во мне что-то загорелась и пошла в школу восточных танцев.

личный архив

Хотели стрижку, как у Рейчел из сериала «Друзья» (12+)

История с шестью друзьями, тремя парами и кафе схожа с «Элен и ребята», но полюбили его не только зрители, но и голливудские звезды, которые стали часто мелькать в сериале. «Друзья» не только перевернули жизнь ситкомов, но и повлиял на культуру кофе и прически людей – стрижку как у Дженнифер Энистон хотели сделать практически все женщины и девушки. С сериалом связывают появление кофе «Старбакс». С 1994 по 2004 год было снято 10 сезонов сериала.

"Друзья" заставка .Друзья (Friends) Донат - http://www.donationalerts.ru/r/mixailnicstrimer

— Это классика всех сериалов, на мой взгляд. Я так его люблю, - рассказывает фотограф Алиса. – Пересматривая его сейчас, я вдохновляюсь. А мне, как фотографу, это важно.

Ходили на танцы после «Мятежного духа» (16+)

В популярном аргентинском молодежном сериале «мятежников» играли ребята 15-19 лет (возраст героев в сериале — 16 лет). Это был необычный ход, так как чаще всего актеры в других шоу были несколько старше своих персонажей. Любовь к друг другу и к музыке растянули всего на два сезона. В России премьера состоялась 12 января 2004 года в 17:00 на канале REN TV*.

Кстати, группа Erreway*, созданная героями в сериале, вышла за рамки кино и существовала в жизни.

"Мятежный дух" заставка.

— Очень любила этот сериал. Он у меня ассоциируется с чем-то теплым и ярким. У меня были постеры, которые я развешивала по всей комнате. У нас тогда был старый двухэтажный дом, в котором мы с подругой играли в «Мятежный дух». Представляя себя главными героями, делится продавец-консультант Лейсан.

Помимо плакатов, Лейсан, настолько прониклась духом сериала, что даже ходила на танцы в «Сальсабар» у нас в Ижевске.

«Бригада» (18+) научила ценить близких

Ну и какая же ностальгия без российских сериалов, а особенно «Бригады». Ее показали в 2002 году на телеканале «Россия». В центре сюжета — история четырех друзей, объединившихся в преступную группировку, лидером которой стал Александр Белов («Саша Белый»). Мелодия оттуда не звучала разве что из холодильника.

"Бригада" заставка.Бригада Донат - http://www.donationalerts.ru/r/mixailnicstrimer

— Не скажу, что сериал сделал из меня плохого человека. Героем в сериале показали не бандита, а человека слова и принципа. Как говорится: «Брат за брата…». Я с моими друзьями вместе уже 15 лет. «Бригада» научила меня, что надо ценить близких и родных. А не это ли счастье? – говорит ветеринар Рамис.

«Секретные материалы» (16+) пробудили интерес к уфологии

Впервые транслировать мистический сериал начали на канале Ren-TV, но вести отсчет массовой «файломании», захлестнувшей Россию, стоит с 3 октября 1998 года. Именно тогда после программы «Время» в 21:30 «Секретные материалы» впервые вышли в эфир на канале ОРТ. Школьники, студенты, рабочие каждый субботний вечер спешили домой к телевизорам, чтобы посмотреть новые серии о приключениях агентов Малдера и Скалли. В 2016 году на ТВ3 показали 10 сезон сериала.

"Секретные материалы" заставка .The X-Files (Секретные материалы) Донат - http://www.donationalerts.ru/r/mixailnicstrimer

Программиста Владимира в детстве пугала зловещая музыка и заставка сериала, а его брат потом боялся спать без света.

— Меня тоже немного пугала мистическая музыка из сериала, но сам сюжет настолько увлек, что я начал интересоваться внеземной жизнью. Только вместо астронома я стал агрономом, — шутит ижевчанин Рамиль.

Какие еще сериалы мы смотрели?

«Дикий ангел» (16+);

«Сабрина – маленькая ведьма» (12+);

«Комиссар Рекс» (12+);

«Зена – королева воинов» (16+);

«Ранетки» (12+);

«Счастливы вместе» (12+)

«Бедная Настя» (12+);

«Кадетство» (0+);

«Кармелита» (12+);

«Моя прекрасная няня» (6+);

«Улицы разбитых фонарей» (16+).

* Ворк энд Трэвел, Рен ТВ, Эрревей