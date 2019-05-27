2019-05-27T14:08:03+03:00
Общество

«Зачарованные», «Элен и ребята» и «Секретные материалы»: по каким сериалам скучают ижевчане?

«Комсомолка» вспомнила легендарные шоу 1990-х и 2000-х
Эльмира Миргалимова
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Еще недавно, чтобы посмотреть любимый сериал, нужно было следить за ТВ-программой и терпеливо ждать около экрана телевизора. Неудивительно, что даже спустя много лет ижевчане с трепетом вспоминают шоу, популярные в 15, 20, 25 лет назад. «Комсомолка» вместе с читателями вспомнила, кому мы подражали в детстве и за судьбы каких героев переживали.

Занялась скрапбукингом с «Зачарованных» (16+)

Один из сериалов, по которым скучают ижевчане – «Зачарованные». Сериал о трех сестрах-ведьмах – Прю, Пайпер и Фиби — показывали по СТС с 1998 по 2006 год.

"Зачарованные" заставка .

— Нас с моими подругами считали святой троицей, — смеется психолог Василя Рагимова. – Помню, как мы с подругой вечно спорили кто из нас Пайпер, а кто Фиби. У нас было все с «Зачарованными»: от школьного дневника до наклеек. Мы были помешаны на них. Бежала как угорелая к телевизору, чтобы посмотреть новую серию. Начала увлекаться скрапбукингом (вид рукоделия, — Прим. ред.) с «Зачарованными». Я вела дневник, куда впихивала все с моими любимыми ведьмами.

личный архив

личный архив

Хотела выглядеть, как герои «Беверли-Хиллз, 90210» (12+), и стала дизайнером

Еще одним культовым сериалом, где снялась одна из «Зачарованных» — Шеннен Доэрти (Прю в сериале про ведьм), стал «Беверли-Хиллз, 90210». Американский молодёжный телесериал рассказывал о близнецах из семейства Уолш, оказавшихся в мире золотой молодёжи в лос-анджелесском районе Беверли-Хиллз. Шоу частично показывали в 1992 году на канале НТВ. С 1997 года все 10 сезонов транслировали на канале СТС.

"Беверли-Хиллз" заставка.Беверли Хиллс 90210 ( Beverly Hills 90210) Донат - http://www.donationalerts.ru/r/mixailnicstrimer

— Этот сериал оказал на меня сильное влияние, — говорит дизайнер Наталья. — Его я начала смотреть, когда мне было лет 15. Мне нравилось смотреть на красивые дома, живописные места. А мода 90-х… Я всеми силами пыталась выглядеть как герои из сериала: хотела найти такие же вещи у нас в Ижевске. Не нашла и взялась за дело сама. Маленькими шажочками я стала приближаться к своей мечте: поступила в УдГУ, в Институт искусств и дизайна. Теперь я дипломированный дизайнер и жизнь только начинается.

— Меня этот сериал зацепил настолько, что я взяла и уехала в Америку на встречу к своей мечте. Ездила туда сначала по программе Work and travel*, а после учебы уехала туда на год. Пишу Вам из Америки с любовью, — смеется Карина, преподаватель английского языка.

Решил учиться играть на гитаре после сериала «Элен и ребята» (12+)

А теперь давайте отправимся во Францию – место, где разворачивалось действие молодежного сериала «Элен и ребята». Премьерный показ в России стартовал на ОРТ 3 октября 1994 года. Последнюю серию показали в 1996-м. Жизнь французских студентов показывали и на НТВ. Сюжет прост: главные герои учатся в университете, живут в общежитии, дружат, любят друг друга, ссорятся, расходятся, мирятся, играют в музыкальной группе. Ну и конечно, ключевой персонаж — это Элен.

"Элен и ребята" заставка.В 2000 г. НТВ в 3-й раз на нашем ТВ показало Элен и ребят . На этапе создания сериала было придумано два варианта написания названия. В данной заставке второй, редко используемый вариант лого сериала. Это вариант лого использовался также в сингле Элен с заглавной песней к сериалу. Сингл вышел в день премьеры сериала во Франции 11 мая 1992 г. К слову, заглавная песня Pour l amour d un garcon единственный специально написанный к сериалу трэк. Остальные песни просто брались с альбомов Элен и вписывались в сюжет сериала.

Ребята-музыканты зацепили многих. А навязчивая песня из заставки все еще крутится в головах у многих. Кстати, не только девочки смотрели этот сериал.

— Мне всегда казалось, что наш русский сериал «Универ» немного слизан с «Элен и ребята»: шестеро героев, три пары, общежитие, кафе, спортзал, — замечает печатник Андрей. Благодаря сериалу я захотел научиться играть на гитаре.

У ижевчанки Ники Романенко сохранились наклейки с героями любимого сериала. Личный архив

У ижевчанки Ники Романенко сохранились наклейки с героями любимого сериала. Личный архив

До сих пор вдохновляют цитаты из сериала «Клон» (16+)

По одному Интернет-мему можно понять всю суть сериала.

.

.

А если серьезно, то «Клон» — один из самых успешных бразильских мелодрам первого десятилетия XXI века. Любовь, религия, наркомания, клонирование переплелись в одном сюжете. В России премьера состоялась на «Первом канале» 16 февраля 2004 года.

"Клон" заставка.

— Помню, как я беззаботно играла у себя во дворе с соседскими девчонками, а потом бежала домой, чтобы посмотреть этот сериал с семьей. Наверное, не одна моя мама сетовала на Жади (главная героиня сериала. — Прим. ред.) что лучше бы она осталась со своим мужем Саидом – он красивее и надежнее Лукаса, по которому она сходила с ума. Больше всего мне нравились философские цитаты дяди Али. Эти цитаты меня вдохновляют и по сей день. Именно с него началось мое путешествие в мир философии и книг по ней, — рассказывает учитель Ирина.

— Помню, как все сходили с ума от восточных танцев, музыки и браслетов на руку, после выхода сериала, — вспоминает психолог Зульфия. – И во мне что-то загорелась и пошла в школу восточных танцев.

личный архив

личный архив

Хотели стрижку, как у Рейчел из сериала «Друзья» (12+)

История с шестью друзьями, тремя парами и кафе схожа с «Элен и ребята», но полюбили его не только зрители, но и голливудские звезды, которые стали часто мелькать в сериале. «Друзья» не только перевернули жизнь ситкомов, но и повлиял на культуру кофе и прически людей – стрижку как у Дженнифер Энистон хотели сделать практически все женщины и девушки. С сериалом связывают появление кофе «Старбакс». С 1994 по 2004 год было снято 10 сезонов сериала.

"Друзья" заставка .Друзья (Friends) Донат - http://www.donationalerts.ru/r/mixailnicstrimer

— Это классика всех сериалов, на мой взгляд. Я так его люблю, - рассказывает фотограф Алиса. – Пересматривая его сейчас, я вдохновляюсь. А мне, как фотографу, это важно.

Ходили на танцы после «Мятежного духа» (16+)

В популярном аргентинском молодежном сериале «мятежников» играли ребята 15-19 лет (возраст героев в сериале — 16 лет). Это был необычный ход, так как чаще всего актеры в других шоу были несколько старше своих персонажей. Любовь к друг другу и к музыке растянули всего на два сезона. В России премьера состоялась 12 января 2004 года в 17:00 на канале REN TV*.

Кстати, группа Erreway*, созданная героями в сериале, вышла за рамки кино и существовала в жизни.

"Мятежный дух" заставка.

— Очень любила этот сериал. Он у меня ассоциируется с чем-то теплым и ярким. У меня были постеры, которые я развешивала по всей комнате. У нас тогда был старый двухэтажный дом, в котором мы с подругой играли в «Мятежный дух». Представляя себя главными героями, делится продавец-консультант Лейсан.

Помимо плакатов, Лейсан, настолько прониклась духом сериала, что даже ходила на танцы в «Сальсабар» у нас в Ижевске.

«Бригада» (18+) научила ценить близких

Ну и какая же ностальгия без российских сериалов, а особенно «Бригады». Ее показали в 2002 году на телеканале «Россия». В центре сюжета — история четырех друзей, объединившихся в преступную группировку, лидером которой стал Александр Белов («Саша Белый»). Мелодия оттуда не звучала разве что из холодильника.

"Бригада" заставка.Бригада Донат - http://www.donationalerts.ru/r/mixailnicstrimer

— Не скажу, что сериал сделал из меня плохого человека. Героем в сериале показали не бандита, а человека слова и принципа. Как говорится: «Брат за брата…». Я с моими друзьями вместе уже 15 лет. «Бригада» научила меня, что надо ценить близких и родных. А не это ли счастье? – говорит ветеринар Рамис.

«Секретные материалы» (16+) пробудили интерес к уфологии

Впервые транслировать мистический сериал начали на канале Ren-TV, но вести отсчет массовой «файломании», захлестнувшей Россию, стоит с 3 октября 1998 года. Именно тогда после программы «Время» в 21:30 «Секретные материалы» впервые вышли в эфир на канале ОРТ. Школьники, студенты, рабочие каждый субботний вечер спешили домой к телевизорам, чтобы посмотреть новые серии о приключениях агентов Малдера и Скалли. В 2016 году на ТВ3 показали 10 сезон сериала.

"Секретные материалы" заставка .The X-Files (Секретные материалы) Донат - http://www.donationalerts.ru/r/mixailnicstrimer

Программиста Владимира в детстве пугала зловещая музыка и заставка сериала, а его брат потом боялся спать без света.

— Меня тоже немного пугала мистическая музыка из сериала, но сам сюжет настолько увлек, что я начал интересоваться внеземной жизнью. Только вместо астронома я стал агрономом, — шутит ижевчанин Рамиль.

Какие еще сериалы мы смотрели?

«Дикий ангел» (16+);

«Сабрина – маленькая ведьма» (12+);

«Комиссар Рекс» (12+);

«Зена – королева воинов» (16+);

«Ранетки» (12+);

«Счастливы вместе» (12+)

«Бедная Настя» (12+);

«Кадетство» (0+);

«Кармелита» (12+);

«Моя прекрасная няня» (6+);

«Улицы разбитых фонарей» (16+).

* Ворк энд Трэвел, Рен ТВ, Эрревей

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Наталья Поклонская: О первой встрече с мужем, жестокой любви и Николае Втором
У главной красавицы Госдумы и бывшего крымского прокурора Натальи Поклонской вышла новая книга. Писала вместе с мужем, юристом Иваном Соловьевым. Авторы откровенно рассказали о тайнах своей жизни
Новости 24
Жара в Удмуртию придет в среду
Ремонт дворов продолжается в Ижевске
28 мая в Ижевске перекроют несколько участков улиц
Директора школы Ижевска атаковал коллектор
Желая заработать на фондовом рынке, ижевчанин потерял почти три миллиона рублей
Паравелогонщики из Удмуртии победили на чемпионате России
Житель Удмуртии спас тонущую девушку
Стали известны подробности смертельного ДТП в Удмуртии
В Ижевске запустят движение теплоходов с начала июня
При проведении Последних звонков в Ижевске нарушений общественного порядка не было
Какие дома останутся без горячей воды в Ижевске?
Ремонт дороги начался на улице Дзержинского в Ижевске
Глава Удмуртии пообещал отремонтировать стадион школы №42 в Ижевске
В Ижевске продляется специальная акция «Теплый прием» от Аквааргентум
На трассе Удмуртии начали укладку верхнего слоя асфальта
В Удмуртии выросла заболеваемость животных бешенством
В Ижевске на два дня отключат вещание телерадиопрограмм
Телефонные мошенники похитили у ижевчанки более 140 тыс. рублей
Усиление ветра ожидается в Удмуртии 27 мая