На квадробиатлон около Ижевска приехал двукратный призер Олимпийских игр Иван Черезов

В деревне Старое Мартьяново в четвертый раз состоялся квадробиатлон, который организовывает Центр спортивного отдыха “ЭКСТРИМ”. Участники прошли два огневых рубежа и трассу из грязи и глубоких луж. Как прошло мероприятие - смотрите в репортаже "Комсомолки".

Фото: Сергей Грачев

В этом году участники впервые стреляют из профессиональных биатлонных винтовок в откидные мишени.

Фото: Сергей Грачев

Двукратный олимпийский призер Иван Черезов признается, что тоже очень любит кататься на квадроциклах.

- Мы очень давно знакомы с “Экстримом”, дружим. Захотелось приблизить к биатлону участников. Мне самому очень нравится погонять, помесить грязь. В крови остается желание адреналина, - рассказал Иван Черезов.

Фото: Сергей Грачев

Анастасия Степанова - единственная женщина на соревнованиях. Увлеклась квадроциклами из-за любви мужа к этому виду спорта. В прошлом году в соревнованиях участвовал супруг, а в этом решилась попробовать сама Анастасия.

- Мне без разницы, какое место я займу. Главное - адреналин, удовольствие, попробовать свои силы. На трассе есть глубокая лужа. поэтому взяла с собой запасную одежду и специальный костюм.

Фото: Сергей Грачев

Кстати, трудности с грязевым этапом возникли не только у девушки. На коварном участке застряли многие. Некоторые участники провалились практически по крышу!

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Поучаствовать в гонках может каждый. Соревнования от “Экстрима” - любительские. Достаточно только иметь квадроцикл. Единственное препятствие - состояние здоровья. На квадробиатлоне дежурит бригада скорой помощи, которая осматривает участников перед стартом.

Фото: Сергей Грачев

- Все проходит на максимальном драйве, адреналине и позитиве. Это любительские соревнования, здесь нет профессиональных спортсменов. Поучаствовать может каждый человек с любым квадроциклом. Мы сделали все, чтобы максимально убрать влияние технических характеристик. У нас два огневых рубежа, и особо разогнаться негде. Есть грязевой участок, и только одна небольшая скоростная дорога. На финише надо остановиться в створе, чтобы не получить штрафные очки, - рассказал Владимир Сухих, директор Центра активного отдыха “ЭКСТРИМ”.

Владимиру всего 17 лет, и он самый молодой участник соревнований. На квадроциклах юноша катается с пяти лет.

Фото: Сергей Грачев

- Мама боялась отпускать меня на соревнования, и мы уговаривали ее всей семьей. Иногда приезжаю на квадроцикле в школу. Очень люблю и в поле погонять, и в городе. Но в городе нужно права иметь, - поделился Владимир.

В классе ATV 1 место занял Александр Шкляев, второе - Гилемов Александр, а третье - Денис Городилов.

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев

Фото: Сергей Грачев