«Охота» на «НАШЕм Радио»: в Ижевске настреляли на призы

Призы за меткость

Зоркий глаз и меткая стрельба - отличительные черты хорошего охотника. Каждый финалист должен был сделать по пять выстрелов из пневматической винтовки. Три лучших попадания в мишень брались в зачет и учитывались при подведении итогов. Четверо лучших стрелков прошли в суперфинал и сразились в стрельбе из лука. По итогу лидерами стали следующие участники:

4 место - Мария Кармакова - 26 баллов (пневматическое оружие) + 0 баллов (стрельба из лука)

3 место - Евгений Сергеев - 29 баллов (пневматическое оружие) + 12 баллов (стрельба из лука)

2 место - Дмитрий Хмелевский - 26 баллов (пневматическое оружие) + 18 баллов (стрельба из лука)

1 место - Сергей Шампаров - 26 баллов (пневматическое оружие) + 22 балла (стрельба из лука)

Все суперфиналисты получили призы от партнера «Охоты» - семейного парка аттракционов «Супер Парк», а так же от «НАШЕго Радио»: билеты на концерты и памятные сувениры.

Хорошо прицелился

А вот Сергей Шампаров, занявший первое место, получил главный приз - 100 литров бензина. А также сертификат на посещение «Супер Парка», два билета на концерт и специальный приз от стрелкового клуба - два сертификата на мастер-класс по стрельбе.

- Я участвую в «Охоте» от «НАШЕго Радио» уже третий год. Меня с 17 лет подсадили на рок, после этого я непрестанно слушаю только «НАШЕ Радио». Вот так любовь к року приносит свои плоды, - делится победитель.

Кстати, по словам Сергея, он не является профессиональным стрелком.

- Как стреляют из лука, я смотрел только в фильмах. И никогда бы подумать не мог, что именно этот вид стрельбы принесет мне долгожданную победу. Наверное, просто хорошо прицелился своим зорким глазом, - смеется Сергей.

Как можно поучаствовать?

Кстати, в июне стартует новый сезон проекта. А это значит, что шанс получить бочку бензина и другие призы есть у каждого.

1. Наклейте фирменный стикер на свой автомобиль. Наклейку можно получить бесплатно в офисе «НАШЕго Радио» (Авангардная, 4б)

2. Слушайте 103,8 FM и узнавайте, где собираются «НАШИ».

3. Приезжайте в 18:30 на место встречи и получайте возможность побороться за 100 литров бензина!

перед стрельбой всем собравшимся участникам провели инструкцию по технике безопасности.Фото: Диля Ахмадишина

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Организатор: ИП Власова Анастасия Сергеевна. Лицензия на осуществление радиовещания РВ №28704 от 17 мая 2017 г. Подробности о мероприятии в группе ВК «НАШЕ Радио Ижевск». Реклама. 18+