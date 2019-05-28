«Охота» на «НАШЕм Радио»: в Ижевске настреляли на призы
Призы за меткость
Зоркий глаз и меткая стрельба - отличительные черты хорошего охотника. Каждый финалист должен был сделать по пять выстрелов из пневматической винтовки. Три лучших попадания в мишень брались в зачет и учитывались при подведении итогов. Четверо лучших стрелков прошли в суперфинал и сразились в стрельбе из лука. По итогу лидерами стали следующие участники:
4 место - Мария Кармакова - 26 баллов (пневматическое оружие) + 0 баллов (стрельба из лука)
3 место - Евгений Сергеев - 29 баллов (пневматическое оружие) + 12 баллов (стрельба из лука)
2 место - Дмитрий Хмелевский - 26 баллов (пневматическое оружие) + 18 баллов (стрельба из лука)
1 место - Сергей Шампаров - 26 баллов (пневматическое оружие) + 22 балла (стрельба из лука)
Все суперфиналисты получили призы от партнера «Охоты» - семейного парка аттракционов «Супер Парк», а так же от «НАШЕго Радио»: билеты на концерты и памятные сувениры.
.Фото: Диля Ахмадишина
Хорошо прицелился
А вот Сергей Шампаров, занявший первое место, получил главный приз - 100 литров бензина. А также сертификат на посещение «Супер Парка», два билета на концерт и специальный приз от стрелкового клуба - два сертификата на мастер-класс по стрельбе.
- Я участвую в «Охоте» от «НАШЕго Радио» уже третий год. Меня с 17 лет подсадили на рок, после этого я непрестанно слушаю только «НАШЕ Радио». Вот так любовь к року приносит свои плоды, - делится победитель.
Кстати, по словам Сергея, он не является профессиональным стрелком.
.Фото: Диля Ахмадишина
- Как стреляют из лука, я смотрел только в фильмах. И никогда бы подумать не мог, что именно этот вид стрельбы принесет мне долгожданную победу. Наверное, просто хорошо прицелился своим зорким глазом, - смеется Сергей.
Как можно поучаствовать?
Кстати, в июне стартует новый сезон проекта. А это значит, что шанс получить бочку бензина и другие призы есть у каждого.
1. Наклейте фирменный стикер на свой автомобиль. Наклейку можно получить бесплатно в офисе «НАШЕго Радио» (Авангардная, 4б)
2. Слушайте 103,8 FM и узнавайте, где собираются «НАШИ».
3. Приезжайте в 18:30 на место встречи и получайте возможность побороться за 100 литров бензина!
перед стрельбой всем собравшимся участникам провели инструкцию по технике безопасности.Фото: Диля Ахмадишина
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Организатор: ИП Власова Анастасия Сергеевна. Лицензия на осуществление радиовещания РВ №28704 от 17 мая 2017 г. Подробности о мероприятии в группе ВК «НАШЕ Радио Ижевск». Реклама. 18+
ИСТОЧНИК KP.RU
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