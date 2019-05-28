Ижевчанка, вышедшая замуж за француза: «В Париже любят ухоженных женщин»

«Мой муж будет загранишный», - говорила Рамиля в детстве, глядя на себя в зеркало. Насмотревшись сериалов, девушка из Воткинска начала мечтать о жизни в другой стране. Но тогда она даже не предполагала, что в 23 года она станет женой француза.

Письмо с поцелуем

Будущего мужа Рамиля встретила в Кембридже: в 2012 году 16-летняя девушка поехала в Великобританию изучать английский язык. Жан* учился в той же школе, но на уровень выше.

- Однажды я разговаривала по скайпу с подругой - она жила в той же семье, что и Жан - и увидела, что за ее спиной проходит он. Рассказала, что Жан мне нравится, и напросилась к ней в гости с ночевкой. До этого я вообще никуда одна не выходила, потому что практически не знала языка. А тут ночью, в незнакомом городе, одна поехала на другой конец. Зашла в дом с мыслью, что надо спросить у него, как дела. Но в итоге ни слова не смогла сказать! Я так засмущалась. И когда он сказал «Привет», просто улыбнулась, опустила глаза и ушла в комнату, - улыбается Рамиля.

Летом семья Жана приедет в Россию: встречать их будут с караваем. Фото: архив героя публикации

И все-таки позже девушка решила признаться в чувствах, правда… на бумаге. Написала письмо, украсила его двумя поцелуями, вложила в конверт и передала через подругу.

- Вечером того же дня друзья позвали меня в парк. И там случайно мы встретились с Жаном. Он уже прочел письмо, но я не оставляла никаких контактов, поэтому ответа не было. Подхожу к нему, и никакой реакции. Я решила, что ему не нравлюсь, мечты рухнули, - продолжает девушка. - А потом он набрался смелости и пригласил меня на прогулку. Он меня взял за руку, мы всю ночь гуляли, тогда же был первый поцелуй.

Оказалось, что чувства Рамили были взаимными: еще на школьной вечеринке Жан хотел подойти к ней, но постеснялся.

Героиня фильмов

После Кембриджа влюбленные впервые встретились только спустя 2 года.

- Мы решили вместе отдохнуть в Испании. И тогда в очередной раз поняли, что нам хорошо вместе. Мы как будто родственные души. Вообще не переставали общаться - не было и дня, чтобы он мне не писал. И через год после того отпуска он приехал в Россию. Еще через год я побывала в Париже. И так мы ездили друг к другу, пока я не переехала во Францию, - рассказывает Рамиля. - А в октябре 2018 года Жан сделал мне предложение, хотя мы уже готовились к свадьбе, у нас был забронирован корабль! Он сказал, что любая девушка должна испытать это чувство и что у меня тоже должен быть такой момент. У меня слезы рекой!

Уже в январе Рамиля и Жан поженились - первая свадьба прошла в Париже по местным традициям. Вторая будет летом в России.

- До торжества мы сутки не виделись с мужем. Утром курьер доставил мне букет невесты - там так заведено, и мы поехали в загс. Там у них интересно очень все проходит: церемония длится час, они говорят об истории влюбленных, рассказывают, кем работают наши родители, чем мы занимаемся. Нам подарили ручку, которой мы расписывались. Там церемония более живая и естественная, чем у нас. Потом мы отправились домой, чтобы нарядиться - в загс надевают более классическую одежду. Дальше - католическая церковь. Дядя подвел меня под красивую музыку к алтарю, мою 6-метровую фату держали дети. Муж прикрыл рукой глаза от восторга! Все как в фильме! - вспоминает Рамиля. - А потом поехали на корабль, где прошел банкет. Около 6 часов мы плавали по реке Сене, несколько раз проплывали мимо светящейся Эйфелевой башни, фотографировались, танцевали.

«Девочка моего сердца»

Когда Рамиля впервые приехала в Париж, она боялась, что мама Жана не примет ее. К счастью, оказалось иначе.

- Я тогда решила не притворяться, во всем оставаться самой собой. Французы ценят искренность. И она меня приняла. Сейчас мы ходим с ней по магазинам, она помогла мне с работой. А называет меня доченькой и «девочкой моего сердца», - делится девушка. - Кстати, меня удивило, что французы не делают акцент на том, что женщина должна готовить и убирать. По крайней мере, в моей семье этого нет. Свекровь даже говорит Жану: «Рамиля не обязана это делать, это не ее работа. Все должно быть равным». Мы с мужем вместе готовим, вместе делаем уборку. Хотя у меня все равно есть «русская черта», что я должна прибрать и наготовить.

Но Жана привлекла в Рамиле далеко не русская душа, а доброта и красота.

- Когда я спрашивала, за что он меня любит, Жан сказал, что ему понравились мои волосы, большие зеленые глаза и улыбка. «Но самое главное, что я в тебе люблю - это твою доброту и любовь к жизни. Я люблю твое сердце» - так говорит, - смеется Рамиля. - Они любят ухоженных девушек. Чтобы ногти были в порядке, волосы в хорошем состоянии были. Они не скрывают, что любят ухоженных девушек, очень обращают на это внимание. Любят естественность. Все в меру должно быть, чтобы девушка не была куклой. Вообще, француженки делают акцент только на губах.

«В свадебное путешествие мы поехали не куда-нибудь в Испанию или на Сейшелы, а в Лондон - решили побывать там, где началась наша история 7 лет назад». Фото: архив героя публикации

Французские мужчины, признается Рамиля, очень романтичные натуры: они готовы на все, чтобы их женщина улыбалась.

- Они ищут партнера по жизни, вдохновителя. Им нужна такая женщина, глядя на которую они захотят двигаться дальше. Мне муж сказал: «Когда ты появилась у меня, я понял, что я хочу больше работать, больше денег, больше всего, чтобы ты улыбалась, чтобы моя жена была счастливой». Они много делают для женщин.

Семейный ужин

- У меня очень изменился распорядок дня, - рассказывает девушка о жизни в Париже. - Французы вообще любят жить по плану. А мне не нравится, когда все четко расписано, по минутам. И сейчас мужа стараюсь от этого отучать, чтобы у нас присутствовала какая-то импровизация. Могу внезапно сказать: а пойдем сейчас в парк? Кроме того, семья мужа - вегетарианцы, и теперь я стараюсь соответствовать им.

По словам девушки, жить во Франции очень дорого. Фото: архив героя публикации

Часто мы с мужем и его мамой завтракаем или просто пьем кофе в ресторанчике у дома. Утро для них - это вообще заряд всего. Французы утром никогда никуда не торопятся, не бегут. Поэтому в метро нет людей, которые могут сбить вас с ног, чтобы успеть куда-то. Они спокойные и даже медлительные.

Ужинают они обязательно все вместе, причем довольно долго, потому что за едой много общаются. А брать в руки телефон - неуважение. До ужина они пьют в гостиной вино и тоже общаются. А потом садятся за стол. Выносят сначала салат, потом горячее, затем сыр и десерт. Французы не ставят на стол много продуктов, как русские, они выносят последовательно, чтобы удивить блюдом, чтобы сделать на блюде акцент. Кстати, я не могу ужинать одна, обязательно жду мужа.

О ценах:

- Жить во Франции очень дорого! Но когда ты там живешь и работаешь, это кажется нормальным. Маникюр, например, обойдется в 60 евро, или 4500 рублей. Свадебный макияж - 100 евро (7500 рублей), у косметолога была перед свадьбой - 80 евро (6000 рублей), покраска волос - 190 евро (15 000 рублей)!

О работе

- До переезда я 6-7 лет работала с детьми в танцевальной студии. Она работает в Удмуртии и сейчас. Когда я приезжаю в Россию, провожу большие классы. А во Франции я обучаюсь в школе у сильнейших хореографов Европы - они работали с известными исполнителями, например, Кэти Перри. Жан меня везет туда через весь Париж, и ждет, пока я там по два часа танцую. Работаю во Франции лэшмейкером (мастер по наращиванию ресниц. - Прим. ред.). Арендовала свое место в пригороде Парижа, пару раз в неделю работаю там.

До переезда девушка работала в театральной студии. Фото: архив героя публикации

Об общении родителей

- Сейчас моя мама старательно изучает с преподавателем английский язык, чтобы общаться со свекровью. Они все время переписываются, обмениваются фотографиями. А еще у нас есть чат, где мы общаемся вчетвером.

О суевериях

- Я от бабушки суеверная. Если ложка упала, значит, в гости кто-то придет. А если ты что-то забыл и вернулся, надо посмотреть в зеркало. И мой муж теперь говорит: «Ой, забыл в зеркало посмотреть». Они по-доброму надо мной смеются. А в Рождество мы с ними гадали - им понравилось

Фото: instagram.com/ramilya_carthier/

*Имя изменено по просьбе героя материала