Какие кафе появятся на ижевской набережной и что станет со зданием индустриального техникума?

Летом набережная Ижевска становится одним из самых популярных мест города - здесь собираются тысячи ижевчан и гостей столицы. Какие объекты появятся здесь в обозримом будущем и что сейчас происходит на стройплощадках у пруда, выяснила «Комсомолка».

ДВА КАФЕ

В марте 2016 года на набережной, по адресу Милиционная, 7, начали строить трехэтажное кафе на 200 посадочных мест. По плану, его должны были сдать еще в третьем квартале 2017 года, однако строители столкнулись с рядом проблем, в том числе с обвалившимся участком грунта на набережной. В соответствие с календарным графиком, предоставленным застройщиком, строительные работы должны завершиться к июню 2020 года.

Фото: Диля Ахмадишина

Еще одно кафе, которое должно появиться на набережной – кафе по адресу проезд им. Дерябина, 5. В настоящее время там идут работы по внутренней отделке и отделке фасада, устройству коммуникаций. Кстати, объект возводит ООО «М-Актив». Разрешение на строительство действует до 31 декабря 2019 года.

Фото: Диля Ахмадишина

А ЧТО С ТЕХНИКУМОМ?

Еще один объект, который ждут перемены, это ижевский индустриальный техникум им. Е.Ф. Драгунова, который стоит пустым с 2010 года. В феврале 2017 года здание выкупил предприниматель Армен Оганезов за 41,7 млн рублей. Предполагалось, что здесь откроется отель. Однако в начале 2019 года здание сменило хозяина. Новый владелец здания Равиль Файрушин рассказал, что сейчас на объекте продолжается ремонт. Техническое открытие нового отеля планируется в августе-сентябре.

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