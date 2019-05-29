2019-05-29T11:24:16+03:00
Общество

Участок у «Ашана» и «зебра» на Удмуртской: на какие пешеходные переходы чаще всего жалуются ижевчане

«Комсомолка» собрала самые опасные участки по мнению читателей
Анастасия Захарова
Поделиться:
Переход у «Ашана» и через Удмуртскую: на какие пешеходные переходы чаще всего жалуются ижевчанеПереход у «Ашана» и через Удмуртскую: на какие пешеходные переходы чаще всего жалуются ижевчанеФото: Архив «КП» в Ижевске
Изменить размер текста:

Ижевчане частенько жалуются на неудобные пешеходные переходы – где-то нет пандусов, а где-то слишком быстро загорается красный свет. «Комсомолка» решила вспомнить самые неудобные переходы, на которые в редакцию поступает больше всего жалоб.

ПЕРЕХОД НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЛЕНИНА И 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Здесь ижевчанам не хватает времени на переход: чтобы успеть перейти дорогу до завершения зеленого сигнала, приходится бежать.

- Нужно обратиться в ГИБДД. Сотрудники обследуют переход, и при необходимости направят предписание на изменение режима работы светофорного объекта, - советует Валерий Кулагин, доцент кафедры теоретической механики и теории машин и механизмов ИжГТУ.

ПЕРЕХОД НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЛЕНИНА И 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ Фото: Архив «КП» в Ижевске

ПЕРЕХОД НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЛЕНИНА И 40 ЛЕТ ПОБЕДЫФото: Архив «КП» в Ижевске

ПЕРЕХОД ОКОЛО СОБОРА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО (НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЛЕНИНА И КРАСНОЙ)

На этом участке ижевчан больше всего беспокоит отсутствие светофора и активное движение.

- Решать вопрос нужно комплексно, совершенствовать схему дорожного движения во всем транспортном узле, ограниченном улицами Карла Маркса, Ленина, Советской, Горького и Красной. Здесь высокая интенсивность для всех видов транспорта, особенно общественного, много объектов притяжения для пешеходов. Нет нормативных параметров улично-дорожной сети: треугольников видимости, радиусов, поворотов... Места стоянок транспорта тоже требуют анализа с учетом времени и места парковки, - считает Валерий Кулагин.

ПЕРЕХОД ОКОЛО СОБОРА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО (НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЛЕНИНА И КРАСНОЙ) Фото: Архив «КП» в Ижевске

ПЕРЕХОД ОКОЛО СОБОРА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО (НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЛЕНИНА И КРАСНОЙ)Фото: Архив «КП» в Ижевске

ПЕРЕХОД ОКОЛО РАЗВОРОТНОГО КОЛЬЦА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПУШКИНСКОЙ И КАРЛА ЛИБНЕХТА

На этом участке очень высока интенсивность транспорта. Ижевчане жалуются на сложность перекрестка: переходы неподалеку от кольца есть только с двух сторон, и то в отдалении. Один из них нерегулируемый.

По мнению специалистов, необходимо реконструировать весь перекресток. Или установить указанный переход в соответствие с рекомендациями.

ПЕРЕХОД ОКОЛО РАЗВОРОТНОГО КОЛЬЦА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПУШКИНСКОЙ И КАРЛА ЛИБНЕХТА Фото: Архив «КП» в Ижевске

ПЕРЕХОД ОКОЛО РАЗВОРОТНОГО КОЛЬЦА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПУШКИНСКОЙ И КАРЛА ЛИБНЕХТАФото: Архив «КП» в Ижевске

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УДМУРТСКОЙ И КИРОВА

Несмотря на то, что ежедневно по этому переходу проходят тысячи горожан, он остается одним из самых неудобных в городе. Высокие бордюры, отсутствие спусков для людей с ограниченными возможностями, а главное – недостаточный срок для перехода – причин для жалоб со стороны ижевчан хватает.

- Если составить рейтинг самых опасных и загруженных перекрестков в Ижевске, то этот перекресток был бы на первом месте. В 1990-е годы предложили три варианта транспортной развязки на двух уровнях этого перекрестка. Проект не реализовали. Ситуация усугубилась из-за крупных объектов притяжения. Пропускная способность - предельная. Если создать условия для пешеходов, ухудшится положение транспорта и наоборот, - прокомментировал Валерий Кулагин.

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УДМУРТСКОЙ И КИРОВА Фото: Архив «КП» в Ижевске

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УДМУРТСКОЙ И КИРОВАФото: Архив «КП» в Ижевске

А ЕЩЕ

Отметим, что это не единственные переходы, на которые поступают жалобы от ижевчан. По данным проведенного нами опроса, горожанам не нравятся переходы на остановке «Улица Димитрова», переход на улице Буммашевской (остановка «Автопарк №2»), переход на перекрестке Советской и Орджоникидзе и на перекрестке переулка Широкого и Пушкинской. Жаловались на переход у Южной автостанции и переход около ТЦ «Столица» в сторону Автозавода). Кстати, почти 8% опрошенных считают, что переходы в Ижевске идеальные.

* Опрос проводился в группе «ВКонтакте», проголосовали 461 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Лечение пиявками за 100 тысяч рублей»: Клиники, подозреваемые в обмане пенсионеров на миллиард, до сих пор работают
Во время обзвона потенциальных «жертв» сотрудники медцентра наткнулись на редактора «КП-Петербург» и предложили ей обследование. Мы согласились и пришли, но журналистов встретили с боем и потасовкой [видео]
Новости 24
В Ижевске планируют увеличить штрафы за несоблюдение дизайн-кода
При столкновении двух «легковушек» в Ижевске пострадала 12-летняя девочка
Полная коллекция купальников фигуристки Елизаветы Туктамышевой
Белый медведь показал, как делает «лунную походку»
Сайты знакомств до добра не доводят: ижевчанин лишился 600 тысяч рублей
В четверг в Удмуртии ожидаются грозы
Tele2 предлагает читать рэп в чатах
В Ижевске назначили начальника Управления по физкультуре, спорту и молодежной политике администрации
Мужчине из Удмуртии, который обвинялся в убийстве сожительницы, вынесли приговор
Последний звонок прозвучал для 76 учеников «Роснефть-классов» Удмуртии
Традиционная «Прогулка с врачом» пройдет в Ижевске
Ижевчанину, который обманул 12 человек на 31 млн рублей, вынесли приговор
В майские праздники жители Удмуртии открыли для себя Бразилию, Оман и Бангладеш
Провал асфальта на улице Петрова в Ижевске устранили
В Ижевске прошел митинг, посвященный Дню пограничника
На улице Ленина в Ижевске установят дорожные знаки
На улице Строителей в Ижевске начался ремонт