Участок у «Ашана» и «зебра» на Удмуртской: на какие пешеходные переходы чаще всего жалуются ижевчане

Ижевчане частенько жалуются на неудобные пешеходные переходы – где-то нет пандусов, а где-то слишком быстро загорается красный свет. «Комсомолка» решила вспомнить самые неудобные переходы, на которые в редакцию поступает больше всего жалоб.

ПЕРЕХОД НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЛЕНИНА И 40 ЛЕТ ПОБЕДЫ

Здесь ижевчанам не хватает времени на переход: чтобы успеть перейти дорогу до завершения зеленого сигнала, приходится бежать.

- Нужно обратиться в ГИБДД. Сотрудники обследуют переход, и при необходимости направят предписание на изменение режима работы светофорного объекта, - советует Валерий Кулагин, доцент кафедры теоретической механики и теории машин и механизмов ИжГТУ.

ПЕРЕХОД НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЛЕНИНА И 40 ЛЕТ ПОБЕДЫФото: Архив «КП» в Ижевске

ПЕРЕХОД ОКОЛО СОБОРА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО (НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЛЕНИНА И КРАСНОЙ)

На этом участке ижевчан больше всего беспокоит отсутствие светофора и активное движение.

- Решать вопрос нужно комплексно, совершенствовать схему дорожного движения во всем транспортном узле, ограниченном улицами Карла Маркса, Ленина, Советской, Горького и Красной. Здесь высокая интенсивность для всех видов транспорта, особенно общественного, много объектов притяжения для пешеходов. Нет нормативных параметров улично-дорожной сети: треугольников видимости, радиусов, поворотов... Места стоянок транспорта тоже требуют анализа с учетом времени и места парковки, - считает Валерий Кулагин.

ПЕРЕХОД ОКОЛО СОБОРА АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО (НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ЛЕНИНА И КРАСНОЙ)Фото: Архив «КП» в Ижевске

ПЕРЕХОД ОКОЛО РАЗВОРОТНОГО КОЛЬЦА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПУШКИНСКОЙ И КАРЛА ЛИБНЕХТА

На этом участке очень высока интенсивность транспорта. Ижевчане жалуются на сложность перекрестка: переходы неподалеку от кольца есть только с двух сторон, и то в отдалении. Один из них нерегулируемый.

По мнению специалистов, необходимо реконструировать весь перекресток. Или установить указанный переход в соответствие с рекомендациями.

ПЕРЕХОД ОКОЛО РАЗВОРОТНОГО КОЛЬЦА НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПУШКИНСКОЙ И КАРЛА ЛИБНЕХТАФото: Архив «КП» в Ижевске

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УДМУРТСКОЙ И КИРОВА

Несмотря на то, что ежедневно по этому переходу проходят тысячи горожан, он остается одним из самых неудобных в городе. Высокие бордюры, отсутствие спусков для людей с ограниченными возможностями, а главное – недостаточный срок для перехода – причин для жалоб со стороны ижевчан хватает.

- Если составить рейтинг самых опасных и загруженных перекрестков в Ижевске, то этот перекресток был бы на первом месте. В 1990-е годы предложили три варианта транспортной развязки на двух уровнях этого перекрестка. Проект не реализовали. Ситуация усугубилась из-за крупных объектов притяжения. Пропускная способность - предельная. Если создать условия для пешеходов, ухудшится положение транспорта и наоборот, - прокомментировал Валерий Кулагин.

ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД НА ПЕРЕКРЕСТКЕ УДМУРТСКОЙ И КИРОВАФото: Архив «КП» в Ижевске

А ЕЩЕ

Отметим, что это не единственные переходы, на которые поступают жалобы от ижевчан. По данным проведенного нами опроса, горожанам не нравятся переходы на остановке «Улица Димитрова», переход на улице Буммашевской (остановка «Автопарк №2»), переход на перекрестке Советской и Орджоникидзе и на перекрестке переулка Широкого и Пушкинской. Жаловались на переход у Южной автостанции и переход около ТЦ «Столица» в сторону Автозавода). Кстати, почти 8% опрошенных считают, что переходы в Ижевске идеальные.

* Опрос проводился в группе «ВКонтакте», проголосовали 461 человек.