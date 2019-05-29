2019-05-29T12:45:39+03:00
Общество

Вывоз мусора в частном секторе: где ижевчане могут узнать, когда приедет мусоровоз?

И кто должен уведомлять жителей о вывозе ТКО
Анастасия Захарова
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Вывоз мусора в частном секторе: где ижевчане могут узнать, когда приедет мусоровоз?Вывоз мусора в частном секторе: где ижевчане могут узнать, когда приедет мусоровоз?Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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Новые правила вывоза мусора распространяются не только на многоквартирные дома, но и на частный сектор. Так, здесь вывоз ТКО организован «сигнальным методом». Однако жители не всегда могут понять, когда приезжает мусоровоз.

- Кто должен уведомлять жителей частного сектора о вывозе мусора и как часто его вывозят? – обратилась к нам ижевчанка Елена.

Как сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО, в каждом районе есть свой перевозчик и график вывоза мусора. При этом жителей должны уведомлять через администрацию районов, уличкомов, объявления и сайт регоператора.

- Работа отлажена еще с первого января. На сайте постоянно обновляется информация. Узнать график вывоза мусора можно, - объяснили нам.

Отметим, что оставлять мусор нужно в заранее оговоренных точках. Например, после субботников мешки лежат просто на улице.

- В местах больших субботников нам приходили заявки, и весь мусор собрали. А если мусор просто бросили, его не вывезут. Машина не собирает мешки как грибы в лесу. Если останавливаться ради каждого мешка, мусоровоз не доедет до следующей улицы, - пояснили в пресс-службе регоператора.

НАПОМНИМ

По любым вопросам можно звонить на горячую линию регоператора, перевозчика или в отдел благоустройства и ЖКХ района. Так, горячая линия регионального оператора по обращению с ТКО «Спецавтохозяйство»: 8-800-234-89-86

Ленинский район:

Диспетчесрская перевозчика: 908-740

Отдел благоустройства и ЖКХ Администрации Ленинского района 41-44-20, 41-44-17

Первомайский район

Диспетчерская перевозчика: 23-21-21

Отдел благоустройства и ЖКХ Первомайского района: 41-45-24, 41-45-23

ИСТОЧНИК KP.RU

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