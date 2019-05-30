Впервые в Удмуртии проведут реконструкцию сражения времен Гражданской войны

Впервые в Удмуртии реконструируют битву времен Гражданской войны (12+). Как рассказала одна из организаторов мероприятия Ирина Шихарева, 2 июня в Сарапульском районе воспроизведут Юринское убоище.

- Период Гражданской войны на территории Удмуртской Республики у нас в основном рассматривается по событиям Ижевско-Воткинского восстания. Однако в каждой деревне, по крайней мере Сарапульского района, имеется множество воспоминаний местных жителей, семейных историй, экспонатов в школьных музеях, которые показываю, что эти трагические события происходили непосредственно и у нас, - рассказывает Ирина Шихарева.

Бой у д. Юрино состоялся 2 июня 1919 года между 40-м полком 28 Азинской дивизией 2-го Восточного фронта под командованием 19-летнего маршала Советского Союза Чуйкова В.И., со стороны красных и частями белых.

Фото: Александр Гафуров

Пулемет и подвода для «трупов»

Для того, чтобы организовать мероприятие, активисты обратились к участникам военно-исторических реконструкторских клубов, занимающихся периодом Гражданской войны.

- Искали в ВК их контакты, потом они один пригласил другого к обсуждению, практически с января месяца с ними общались, уточняли моменты организационные, – вспоминает Ирина.

Всего реконструировать Юринское убоище будут более 40 человек, которые приедут из Димитровграда, Уфы и Самары.

- Все реконструкторы очень скрупулезно, начиная с января с момента их приглашения, изучают все документы, которые можно найти. Мы предоставляем имеющуюся у нас информацию, - поделилась организатор.

Для воспроизведения сражения уже заготовили 3 тыс. холостых патронов и планируют привезти пулемет.

- Сейчас решаем вопрос, чтобы одна подвода была для вывоза «трупов» белых. По рассказам местных жителей, после этого кровопролитного боя более 1500 белогвардейцев были убиты, чтобы их похоронить, подводы собирали со всех ближайших деревень,- рассказывает организатор.

Фото: Александр Гафуров

Мероприятие бесплатное, для зрителей выделили безопасную зону. На месте реконструкции будут работать интерактивные площадки клубов, выставочная экспозиция Сарапульского музея-заповедника.

- Туалеты, стоянка для транспорта, сувенирная продукция, - все это обеспечено, - говорит Ирина.

«Это было страшно, больно и трагично для каждого»

Идея проведения реконструкции принадлежит Александру Гафурову, историку по профессии и призванию. Очень большую помощь в поиске исторических материалов оказал Сергей Простнев, председатель Воткинского отделения Российского Военно-Исторического Общества. На просьбу о помощи откликнулись администрации Сарапульского района и муниципального образования (МО) Юринское.

- Александр Гафуров и Александр Овчинников - глава МО «Юринское». У них очень бережно в Юрино хранят эту историю, - поделилась Ирина.

В будущем организаторы хотели бы установить памятник павшим в этой битве.

- Необходимо уже примирить эти враждующие стороны - никто не виноват, все пострадали, и это было страшно, больно и трагично для каждого,- уверена Ирина.

Схема площадки

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ

8.00-11.30 - размещение своих интерактивных площадок на поле боя, подготовка к сражению

11.30-12.00 - обед на поле (полевая кухня)

12.00 – торжественное открытие

12.30 -14.00 - бой

14.00 – 15.00 - подведение итогов, закрытие, вручение благодарностей,

15.00 – 16.00 - сбор имущества клубами с поля боя

СПРАВКА

Сто лет назад в результате Сарапуло – Воткинской наступательной операции (25 мая-12 июня 1919г.) Красной армией был сорван план наступления Сибирской армии, разгромлены ее 3-й и 4-й корпуса, занят большой агро-промышленный район с двумя крупными заводами. Местом эвакуации белых частей был выбран Сарапул. Потери в непрерывных боях отступающих при подходе к городу действительно были большими. Так доставленный белой флотилией в Николо-Березовку личный состав 58-го Акмолинского стрелкового полка насчитывал в своем составе лишь 340 штыков и два полевых орудия.