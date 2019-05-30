2019-05-30T13:21:38+03:00
Общество

Девять примеров, которые доказывают, что Ижевск – это город контрастов

Порой на улицах нашего города соседствуют полные противоположности
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив

Порой на улицах Ижевска соседствуют полные противоположности – современные новостройки и старинные здания, детские площадки и питейные заведения, и многое другое. «Комсомолка» собрала несколько примеров, которые в очередной раз докажут, насколько наш город многогранен.

Досуг может быть разным. Не случайно рядом с национальной библиотекой имени Ленина располагается магазин интимных товаров.

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

О пище духовной и не только: недавно открытое кафе «Макдоналдс» на улице Ленина теперь на фоне храма Иверской иконы Божией Матери.

Фото: Архив

Фото: Архив

А вновь прибывшие в военный комиссариат Удмуртии призывники могут тут же отправиться в бар, что на улице Зенитная.

Фото: Архив

Фото: Архив

По улице 4-я Подлесная многие замечают контраст между ветхостью и новизной.

Фото: Архив

Фото: Архив

«Досуг» для детей и взрослых: детская площадка и бар на Воровского. Кажется, эти вещи немного не совместимы.

Фото: Архив

Фото: Архив

Как и автошкола на Кирова с алкомаркетом.

Фото: Архив

Фото: Архив

Статность и красота монумента «Дружбы народов» особенно выделяется на фоне недостроенной части набережной.

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

Фото: Архив

На фоне маленьких частных домов многоэтажные новостройки смотрятся особенно внушительно.

Фото: Архив

Фото: Архив

На улице Удмуртская тоже есть интересное соседство – как нельзя кстати с Ледовым Дворцом «Ижсталь» расположился фаст-фуд.

Фото: Архив

Фото: Архив

Бонус – вот такую картину иногда наблюдают жители Сарапула!

Фото: Morkovkina19san

Фото: Morkovkina19san

А какие вы замечали контрасты в Ижевске? Расскажите о них в комментариях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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