Девять примеров, которые доказывают, что Ижевск – это город контрастов
Порой на улицах Ижевска соседствуют полные противоположности – современные новостройки и старинные здания, детские площадки и питейные заведения, и многое другое. «Комсомолка» собрала несколько примеров, которые в очередной раз докажут, насколько наш город многогранен.
Досуг может быть разным. Не случайно рядом с национальной библиотекой имени Ленина располагается магазин интимных товаров.
Фото: Архив
Фото: Архив
О пище духовной и не только: недавно открытое кафе «Макдоналдс» на улице Ленина теперь на фоне храма Иверской иконы Божией Матери.
Фото: Архив
А вновь прибывшие в военный комиссариат Удмуртии призывники могут тут же отправиться в бар, что на улице Зенитная.
Фото: Архив
По улице 4-я Подлесная многие замечают контраст между ветхостью и новизной.
Фото: Архив
«Досуг» для детей и взрослых: детская площадка и бар на Воровского. Кажется, эти вещи немного не совместимы.
Фото: Архив
Как и автошкола на Кирова с алкомаркетом.
Фото: Архив
Статность и красота монумента «Дружбы народов» особенно выделяется на фоне недостроенной части набережной.
Фото: Архив
Фото: Архив
На фоне маленьких частных домов многоэтажные новостройки смотрятся особенно внушительно.
Фото: Архив
На улице Удмуртская тоже есть интересное соседство – как нельзя кстати с Ледовым Дворцом «Ижсталь» расположился фаст-фуд.
Фото: Архив
Бонус – вот такую картину иногда наблюдают жители Сарапула!
Фото: Morkovkina19san
А какие вы замечали контрасты в Ижевске? Расскажите о них в комментариях.
ИСТОЧНИК KP.RU
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