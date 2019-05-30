Это увлечение на всю жизнь: истории ижевчан, которых шахматы привели к успеху

В преддверии традиционных детских шахматных соревнований «Кубок Корпорации «Центр», «Комсомолка» побеседовала с героями, которые большую часть своего детства провели за шахматной доской и нисколько не жалеют об этом. Несмотря на то, что у каждого сложилась своя судьба, в одном наши герои сошлись единогласно: шахматы повлияли на их жизнь как ничто другое.

Единственная женщина-гроссмейстер

Пожалуй, самым ярким примером трудолюбия и целеустремлённости является ижевчанка Зоя Северюхина, ставшая в 2012 году первым Международным – и до сих пор единственным гроссмейстером в Удмуртии.

1. Амир Гилязов, Член наблюдательного совета Российской Шахматной Федерации, вручает Зое Северюхиной сертификат Международного ГроссмейстераФото: Архив «КП» в Ижевске

В 16 лет Зоя Северюхина выиграла Кубок России среди женщин, в 22 года, будучи студенткой, получила звание Международного Гроссмейстера, а к 27 годам объездила Европу, представляя Россию на шахматных турнирах.

Играть в шахматы Зоя начала в пять лет, глядя на деда, отца и брата, увлекающихся этим видом спорта. Несмотря на увлеченность этим сложным видом спорта и постоянные соревнования, она прекрасно училась – закончила с серебряной медалью школу и получила высшее экономическое образование в ИжГТУ.

Зоя получила значок Международного ГроссмейстераФото: Архив «КП» в Ижевске

Сейчас Зоя Северюхина основную часть времени посвящает семье, воспитывая маленького сына. Ему пока рано учиться играть в шахматы, но, по словам мамы, на фигуры он уже смотрит с большим интересом.

- Сейчас я уже мало играю, но начала тренировать ребят, - рассказывает спортсменка. - Мои ученики теперь принимают участие в турнирах, которые организует шахматная школа – как я сама играла когда-то. Они уже занимали призовые места. Очень хорошо, что сейчас у детей есть возможность приезжать, играть, учиться. Шахматы очень дисциплинируют, учат принимать верные решения в короткие сроки и тренируют мышление. Даже если ребенок не сделает спортивной карьеры, в жизни ему эти навыки обязательно пригодятся.

3.Зоя Северюхина и исполнительный директор Шахматной федерации Удмуртии Александр ВатлинФото: Архив «КП» в Ижевске

Шахматы и математика

О том, как шахматы пригодились ему в жизни, с удовольствием рассказал человек, упорно занимавшийся всю юность, но не выбравший спортивной карьеры - Олег Рязанов, начальник управления финансов и кредита ПАО «Ижсталь».

- Любовь к шахматам нам с братом привил отец. В свое время он был чемпионом Можги. Сейчас ему 80 лет, но он до сих пор принимает участие в турнирах ветеранов. Было время, когда мы втроем участвовали во всех соревнованиях. Например, в конце 90-х возле дворца культуры «Металлург» проводились турниры «64 на 64» – выставлялись 64 доски, и 128 шахматистов одновременно садились за игру. Примерно в 1980 году я стал чемпионом среди юношей, а также добился кандидата в мастера спорта; отец и брат имели твердый первый разряд.

Олег Рязанов с отцом Виктором Рязановым (фото: личный архив героя)

Играть в шахматы Олег Рязанов начал в раннем детстве - вспоминает, как в пятилетнем возрасте не просто уже знал, как переставлять фигуры, но и учил этому мать.

- Здесь очень многое зависит от родителей, - объясняет он. – Сначала смотришь, как в шахматы играют дома, потом замечаешь, что и в гостях, в компании старшие с интересом разыгрывают партии... Если бы не папа, я бы, можете, и не заинтересовался шахматами. Но он в каждые выходные тратил свое время, приводил меня в секцию, чтобы я мог заниматься с другими ребятами. А сам в это время тоже решал какие-то задачи.

Олег Рязанов увлекался и другими видами спорта. Он даже признался, что был период, когда больше хотелось играть в футбол и хоккей, но, тем не менее, для шахмат всегда находилось время. В детстве шахматы воспринимались даже не как спорт, а как дополнительный, очень интересный школьный предмет, где нужно думать и разбираться. Тем не менее, каждый успешный результат настраивал на дальнейшие победы. А особое влияние на развитие интереса к игре оказало то, что начинающему шахматисту удалось поучиться у заслуженного тренера и мастера спорта Иоганесса Вельтмандера.

Детский турнир по шахматам 2018 годаФото: Сергей ГРАЧЕВ

- Лично мне шахматы довольно-таки серьезно помогли в плане науки, математики, - рассказывает Олег Рязанов. - Она давалась мне легко и в школе, и при поступлении в институт. Это, несомненно, потом пригодилось в карьере. Но человек, работающий с финансами, должен не только уметь хорошо считать, ему необходимы такие качества характера, как усидчивость и внимательность. Этому также учат шахматы. Еще они учат правильно мыслить, считать на несколько ходов вперед, продумывать ситуацию. Это, кстати, перекладывается и на жизненные варианты. Даже при вождения автомобиля, когда умение просчитывать ситуации может очень пригодиться.

Олег Рязанов занимает руководящие должности более 20 лет, его отец 35 лет проработал главным бухгалтером на заводе «Ижсталь», а брат в настоящее время является предпринимателем

- Я много раз участвовал в соревнованиях, которые организовывала наше шахматная школа – еще в то время, когда она являлась простым клубом, - вспоминает Олег Рязанов. - Играл сначала в команде ИжГТУ, затем за «Ижсталь», когда пришел туда работать. Сейчас в школе шахмат периодически проводят соревнования среди руководства предприятий, и я тоже всегда стараюсь участвовать. К сожалению, на шахматы сейчас остается очень мало времени.

«Жизнь постоянно ставит нам задачи…»

Шахматы – игра сильных, целеустремленных и ответственных людей, не боящихся сложных задач. Таких, как Михаил Харин, полковник ФСБ в отставке. Свое юношеское увлечение шахматами он вспоминает с благодарностью, ведь именно эта стратегическая игра стала для него незаменимой тренировкой важнейших навыков, без которых не обойтись на государственной службе.

Михаил Харин за шахматной партией (фото: личный архив героя)

- Любой спорт формирует характер и воспитывает стремление побеждать, - рассказывает полковник. – В спорте есть ты и есть соперник, у которого необходимо выиграть. И поэтому ты стремишься преодолевать трудности, быть сильнее соперника – это в итоге укрепляет силу воли. А шахматы к тому же тренируют логику, память и усидчивость. Вдумайтесь: серьезная партия может идти 4-5 часов, и все это время нужно оставаться полностью погруженным в игру – именно эту игру, отличающуюся от других. Достаточно тяжело сохранять в таких условиях концентрацию.

А еще, по мнению Михаила Харина, игра в шахматы прекрасно развивает способность к анализу и прогнозированию различных ситуаций, математический навык, умение держать в уме сразу несколько путей развития событий. Полковник признает: все это значительно помогало сначала в учебе, а затем и в сложной, достаточно опасной карьере.

В этом году «Кубку корпорации «Центр» исполняется 10 лет

- Жизнь постоянно ставит нам задачи, решение которых нужно тщательно продумывать, - объясняет Михаил Харин. – Это справедливо и для повседневности, и для работы. Особенно, если речь о работе в федеральной службе безопасности. В течение долгого времени я служил в подразделении, которое занимается раскрытием экономических преступлений. У нас были очень сложные дела. Тут нельзя, что называется, «встал и побежал» - чтобы раскрыть преступление, сперва нужно понять логику преступника, просчитать его дальнейшие ходы. Одном словом, те навыки, которые я смог развить благодаря шахматам, здесь очень пригодились.

Играть в шахматы Михаила научил отец - заядлый любитель этого вида спорта, - когда сыну еще не было и восьми лет. На любительском уровне отлично играл и его дед.

- Классе в третьем или четвертом я записался в шахматную секцию Дворца пионеров, - вспоминает Михаил Харин. – Начал усердно заниматься, появились первые успехи. В 10 классе я даже стал чемпионом республики среди юношей. Правда потом начался институт, взрослые дела – стало немножко не до шахмат.

Тем не менее, династия продолжается. Учить сына играть в шахматы Михаил начал с пяти лет. Сейчас мальчик ходит в шахматную школу. Недавно его команда заняла первое место в республиканском турнире «Белая ладья», и теперь ребята отправляются на всероссийский турнир, который в этом году пройдет в Дагомысе. Пожелаем юным шахматистом удачи!