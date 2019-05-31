2019-05-31T11:37:51+03:00
Общество

Жительницы Ижевска перевоплотились в Покахонтас, Лару Крофт и Арью

Иногда сходство девушек с персонажами даже пугает
Ирина БУРЦЕВА
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Автор фото: Meiko InoeАвтор фото: Meiko Inoe

Жительницы Ижевска перевоплотились в популярных персонажей фильмов, сериалов и мультиков. Таким было одно из заданий фотоконкурса «FM Ижевск». Кто-то из участников выбрал себе образ воинственной Китаны из игры «Мортал Комбат» (18+), другие решили покорять зимние поля, как в «Игре Престолов» (18+), третьи очаровали образом Джессики Рэббит из мультфильма «Кто подставил кролика Роджера?» (6+).

Насколько хорошо у девушек получилось вжиться в образы? «Комсомолка» считает, что отлично!

Лара Крофт. Автор фото: Meiko Inoe

Лара Крофт. Автор фото: Meiko Inoe

Лара Крофт. Автор фото: Meiko Inoe

Лара Крофт. Автор фото: Meiko Inoe

Покахонтас. Автор фото: Meiko Inoe

Покахонтас. Автор фото: Meiko Inoe

Покахонтас. Автор фото: Meiko Inoe

Покахонтас. Автор фото: Meiko Inoe

Китана из «Мортал Комбат». Автор фото: Meiko Inoe

Китана из «Мортал Комбат». Автор фото: Meiko Inoe

Китана из «Мортал Комбат». Автор фото: Meiko Inoe

Китана из «Мортал Комбат». Автор фото: Meiko Inoe

Джессика Рэббит. Автор фото: Meiko Inoe

Джессика Рэббит. Автор фото: Meiko Inoe

Джессика Рэббит. Автор фото: Meiko Inoe

Джессика Рэббит. Автор фото: Meiko Inoe

Алиса из игры «Алиса: безумие возвращается» (18+). Автор фото: Дмитрий Фоменков

Алиса из игры «Алиса: безумие возвращается» (18+). Автор фото: Дмитрий Фоменков

Алиса из игры «Алиса: безумие возвращается» (18+). Автор фото: Дмитрий Фоменков

Алиса из игры «Алиса: безумие возвращается» (18+). Автор фото: Дмитрий Фоменков

Сериал «Игра Престолов». Автор фото: Светлана Вельгас

Сериал «Игра Престолов». Автор фото: Светлана Вельгас

Сериал «Игра Престолов». Автор фото: Светлана Вельгас

Сериал «Игра Престолов». Автор фото: Светлана Вельгас

Галадриэль из фильма «Властелин колец» (12+). Автор фото: Аня Алашеева

Галадриэль из фильма «Властелин колец» (12+). Автор фото: Аня Алашеева

Галадриэль из фильма «Властелин колец» (12+). Автор фото: Аня Алашеева

Галадриэль из фильма «Властелин колец» (12+). Автор фото: Аня Алашеева

Джессика Джонс, персонаж комиксов Marvel. Автор фото: Александр Лежанкин

Джессика Джонс, персонаж комиксов Marvel. Автор фото: Александр Лежанкин

Джессика Джонс, персонаж комиксов Marvel. Автор фото: Александр Лежанкин

Джессика Джонс, персонаж комиксов Marvel. Автор фото: Александр Лежанкин

Арья из сериала «Игра Престолов». Фотограф Вячеслав Ложкин

Арья из сериала «Игра Престолов». Фотограф Вячеслав Ложкин

Арья из сериала «Игра Престолов». Фотограф Вячеслав Ложкин

Арья из сериала «Игра Престолов». Фотограф Вячеслав Ложкин

Харли Квинн, «Отряд самоубийц» (16+). Автор фото: Светлана Решетникова

Харли Квинн, «Отряд самоубийц» (16+). Автор фото: Светлана Решетникова

Харли Квинн, «Отряд самоубийц» (16+). Автор фото: Светлана Решетникова

Харли Квинн, «Отряд самоубийц» (16+). Автор фото: Светлана Решетникова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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