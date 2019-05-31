Жительницы Ижевска перевоплотились в Покахонтас, Лару Крофт и Арью

Жительницы Ижевска перевоплотились в популярных персонажей фильмов, сериалов и мультиков. Таким было одно из заданий фотоконкурса «FM Ижевск». Кто-то из участников выбрал себе образ воинственной Китаны из игры «Мортал Комбат» (18+), другие решили покорять зимние поля, как в «Игре Престолов» (18+), третьи очаровали образом Джессики Рэббит из мультфильма «Кто подставил кролика Роджера?» (6+).

Насколько хорошо у девушек получилось вжиться в образы? «Комсомолка» считает, что отлично!

Лара Крофт. Автор фото: Meiko Inoe

Лара Крофт. Автор фото: Meiko Inoe

Покахонтас. Автор фото: Meiko Inoe

Покахонтас. Автор фото: Meiko Inoe

Китана из «Мортал Комбат». Автор фото: Meiko Inoe

Китана из «Мортал Комбат». Автор фото: Meiko Inoe

Джессика Рэббит. Автор фото: Meiko Inoe

Джессика Рэббит. Автор фото: Meiko Inoe

Алиса из игры «Алиса: безумие возвращается» (18+). Автор фото: Дмитрий Фоменков

Алиса из игры «Алиса: безумие возвращается» (18+). Автор фото: Дмитрий Фоменков

Сериал «Игра Престолов». Автор фото: Светлана Вельгас

Сериал «Игра Престолов». Автор фото: Светлана Вельгас

Галадриэль из фильма «Властелин колец» (12+). Автор фото: Аня Алашеева

Галадриэль из фильма «Властелин колец» (12+). Автор фото: Аня Алашеева

Джессика Джонс, персонаж комиксов Marvel. Автор фото: Александр Лежанкин

Джессика Джонс, персонаж комиксов Marvel. Автор фото: Александр Лежанкин

Арья из сериала «Игра Престолов». Фотограф Вячеслав Ложкин

Арья из сериала «Игра Престолов». Фотограф Вячеслав Ложкин

Харли Квинн, «Отряд самоубийц» (16+). Автор фото: Светлана Решетникова

Харли Квинн, «Отряд самоубийц» (16+). Автор фото: Светлана Решетникова

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