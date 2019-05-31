Жительницы Ижевска перевоплотились в Покахонтас, Лару Крофт и Арью
Жительницы Ижевска перевоплотились в популярных персонажей фильмов, сериалов и мультиков. Таким было одно из заданий фотоконкурса «FM Ижевск». Кто-то из участников выбрал себе образ воинственной Китаны из игры «Мортал Комбат» (18+), другие решили покорять зимние поля, как в «Игре Престолов» (18+), третьи очаровали образом Джессики Рэббит из мультфильма «Кто подставил кролика Роджера?» (6+).
Насколько хорошо у девушек получилось вжиться в образы? «Комсомолка» считает, что отлично!
Лара Крофт. Автор фото: Meiko Inoe
Лара Крофт. Автор фото: Meiko Inoe
Покахонтас. Автор фото: Meiko Inoe
Покахонтас. Автор фото: Meiko Inoe
Китана из «Мортал Комбат». Автор фото: Meiko Inoe
Китана из «Мортал Комбат». Автор фото: Meiko Inoe
Джессика Рэббит. Автор фото: Meiko Inoe
Джессика Рэббит. Автор фото: Meiko Inoe
Алиса из игры «Алиса: безумие возвращается» (18+). Автор фото: Дмитрий Фоменков
Алиса из игры «Алиса: безумие возвращается» (18+). Автор фото: Дмитрий Фоменков
Сериал «Игра Престолов». Автор фото: Светлана Вельгас
Сериал «Игра Престолов». Автор фото: Светлана Вельгас
Галадриэль из фильма «Властелин колец» (12+). Автор фото: Аня Алашеева
Галадриэль из фильма «Властелин колец» (12+). Автор фото: Аня Алашеева
Джессика Джонс, персонаж комиксов Marvel. Автор фото: Александр Лежанкин
Джессика Джонс, персонаж комиксов Marvel. Автор фото: Александр Лежанкин
Арья из сериала «Игра Престолов». Фотограф Вячеслав Ложкин
Арья из сериала «Игра Престолов». Фотограф Вячеслав Ложкин
Харли Квинн, «Отряд самоубийц» (16+). Автор фото: Светлана Решетникова
Харли Квинн, «Отряд самоубийц» (16+). Автор фото: Светлана Решетникова
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ИСТОЧНИК KP.RU
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