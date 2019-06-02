Погода в Ижевске: будет тепло, но дождливо

По данным республиканского Гидрометцентра и сервиса «Яндекс. Погода», предстоящая неделя в столице Удмуртии будет достаточно теплой, но дождливой.

В понедельник, 3 июня, ожидается температура около +22°С и дождь. Ветер будет южным, со скоростью 4 м/с. Ночью также пройдет небольшой дождь, температура воздуха понизится до +8°С, ветер изменится на западный и будет иметь скорость 5 м/с.

4 июня, во вторник, днем прохладно, +16°С. Дождя синоптики не обещают, ожидается переменная облачность. Ветер северо-западный, 6 м/с. Ночью также переменная облачность и всего +6°С. Направление ветра не изменится, но скорость снизится до 4 м/с.

В среду, 5 июня, опять начнется потепление. Днем на термометрах ожидается +18°С, возможны небольшие дожди. Ветер северо-западный, 4 м/с. В ночное время продолжатся дожди. Температура +10°С, ветер северный, 2 м/с.

С четверга, 6 июня, в Ижевск еще немного потеплеет: до +22°С. Ожидается переменная облачность, небольшой дождь и северо-западный ветер скоростью 5 м/с. Ночью около +9°С, переменная облачность и северный ветер 4 м/с.

7 июня, в пятницу, днем +20°С , небольшой дождь и северный ветер скоростью 6 м/с. Ночью по-прежнему +9°С и дождь. Ветер утихнет до 3 м/с.

В субботу, 8 июня, днем ожидается +22°С, а также переменная облачность, но уже без дождей, и северный ветер скоростью 5 м/с. Ночью ясно, +14°С и слабый северный ветер - 2 м/с.

Воскресенье, 9 июня, обещает быть особенно теплым. Днем температура воздуха поднимется до +26°С. Ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, скоростью 2 м/с. Ночью будет +15 и также переменная облачность. Направление и скорость ветра не изменятся.

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