2019-06-02T17:18:26+03:00
Происшествия

5 самых страшных ДТП недели в Удмуртии

Три человека погибли и восемь получили травмы
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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Несколько серьезных ДТП произошло в Удмуртии за уходящую неделю. Подробности «Комсомолка» узнала в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии.

В понедельник, 27 мая, на 227 км автодороги «Ижевск - Пермь» «М7 Волга» перевернулся автомобиль: 53-летний водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Травмы получил и он, и его пассажир.

Во вторник, 28 мая, две машины столкнулись в Ижевске, на улице Клубной. 25-летняя девушка, управлявшая автомобилем «Хендэ-Акцент», не уступила при повороте налево «Ленд Ровеур». В результате, 12-летняя пассажирка виновницы аварии получила травмы.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

29 мая, в среду, также в Ижевске, на улице Промышленной, произошло смертельное ДТП. Водитель машины ВАЗ-2115, 19-летний молодой человек, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Газелью». Его 17-летний пассажир погиб на месте, а сам водитель получил травмы.

А в четверг, 30 мая, на улице 10 лет Октября столкнулись сразу четыре машины. Виновником ДТП стал пьяный водитель машины «Фольксваген». Пострадало три человека.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

В субботу, 1 июня, еще одно ДТП со смертельным исходом произошло на Можгинском тракте. Ранним утром водитель автомобиля БМВ X6M не справился с управлением, машину вынесло на встречную полосу. Произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 21214, водитель и пассажир которого погибли. Водитель БМВ получил травмы, сообщается, что он был трезвым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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