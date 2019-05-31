Ремонт на Центральной площади, общение с чиновниками и дизайн-код: о чем рассказал глава Удмуртии в прямом эфире «Комсомолки»

30 мая на радио «Комсомольская правда»-Ижевск» (12+) прошло очередное «Утро с главой». Гостем студии стал Александр Бречалов. Мы собрали самые важные темы, которые прозвучали в эфире.

ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

Ремонт Центральной площади идет полным ходом. Напомним, что участок восстанавливают в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». На первом этапе работы коснутся территории до моста и эспланады.

- Работы идут по графику. Для тех, кто хочет убедиться во всех процессах с точки зрения документации или прийти на объект - готовы организовать, - рассказал Александр Бречалов.

Отметим, что до 31 августа забор, который стоит на площади, должны будут убрать.

- Помимо Центральной площади мы говорим про парк на улице Оружейника Драгунова, сквер Калашникова, Рябиновый сквер на улице 9 Января и сквер Школьный около ДШИ №9. Это точно то, что сделаем в этом году. Особенно мне нравится проект, который разработали для парка на Оружейника Драгунова, - сообщил Александр Бречалов.

Эфир с главой Удмуртии состоялся 30 маяФото: Сергей ГРАЧЕВ

О ДЕТСКОМ ОТДЫХЕ И ТРУДЕ

Больше 100 тысяч детей Удмуртии отдохнут в различных учреждениях в 2019 году. На это выделили 374 млн рублей. Выделили деньги и на трудоустройство подростков - более 11 млн рублей.

- В том году мы планируем трудоустроить за счет бюджета не менее 1300 человек. А совместно с финансированием муниципальных образований и частников - порядка 5 тысяч человек, - рассказал глава Удмуртии. - Работая в режиме неполного рабочего дня, можно получить порядка 6 тыс. рублей.

О «ЛЕТЕ В ПАРКАХ»

В рамках Года здоровья в Ижевске стартует проект «Лето в парках». С 1 июня до 28 августа в парках, скверах и зонах отдыха будут проходить бесплатные занятия по зумбе, скандинавской ходьбе, танцам, кроссфиту и др. Присоединиться к ним может любой желающий, при этом уровень физической подготовки не имеет значения.

1 июня (суббота):

10:00-11:00 - Зумба от «Динамо». В парке им. Кирова;

17:00-18:00 - Хип-хоп от NextPro. Площадка «Открытый сад» (за администрацией города);

4 июня (вторник):

17:00-18:00 - Карате от «Динамо». Площадка СITY fest (перекресток ул. К. Маркса и ул. Кирова).

6 июня (четверг):

17:00-18:00 - Скандинавская ходьба. Площадка «Открытый сад» (за администрацией города);

17:00-18:00 - Детская гимнастика от ФОК «Аксион». Летний сад им. М. Горького;

17:50-18:40 - Хип-хоп от Next Pro. Набережная Ижевского пруда.

Подробное расписание есть на сайте годздоровья.рф.

СКАЗАНО

Александр Бречалов об опасном сухом дереве, которое растет около детской площадки в Сарапуле.

- Я обращаю внимание дорогих чиновников - вас много, делайте обход, не ленитесь. Здоровее будете. И вот таких дурацких ситуаций, как в нашем случае, не будет. Если в следующий раз у меня будут такие сообщения, то будем делать другие выводы. Это недопустимо.

Ответ главы Удмуртии на заявление о том, что «у нас нет заводов и экономики, одни торговые центры»:

- Друзья, заводов у нас много. Слава богу, почти все они с программой развития. Если сравнивать с советским периодом, то времена, когда на предприятии 40 тысяч человек работало, прошли безвозвратно. И конкуренция за рынок идет за счет эффективного труда и новых технологий. Заводы работают, развиваются и платят там достойную зарплату. Средняя - 40 тысяч рублей. Да, есть 32 тысячи, 55, есть специалисты, которые 70 тысяч получают. Поэтому уговаривать себя, что все развалилось и остались только ТЦ, не нужно. А вот что касается ТЦ. На них есть спрос! И этот спрос формируете вы. Вы ходите туда. Если бы его не было, то и торговых центров бы не было. Мы за цивилизованную и прозрачную торговлю во всех ее форматах. Поэтому в этой сфере тоже будем наводить порядок.

Из-за ведения дизайн-кода обнажился фасад старых зданийФото: Диля Ахмадишина

Ответ Александра Бречалова на критику в адрес дизайн-кода и его внедрения.

- Пожалуй, это попадет в топ самых нелепых законов Ижевска. Если вы имеете бизнес в центре города, начните стремиться быть обычными <…> Теперь вы обязаны забыть об уникальности, цепляющим глаз дизайне, собственном цветовом решении. Среди полуразрушенных серых стен как минимум ваша вывеска должна быть не менее серой и тусклой, - написал один из жителей Александру Бречалову.

- Ижевск, безусловно, уже находится в топе городов по нелепости, уродливости своих вывесок. И если вы считаете, что реклама шуб или чего-то еще на все пять этажей дома - это тот самый дизайн, то мне очень жаль, - ответил Александр Бречалов.

НАПОМНИМ

Проблема была в том, что из-за ведения дизайн-кода обнажился фасад старых зданий. Но выход нашли. В 2019 году фасады 12 домов, где уже привели в соответствие вывески, будут восстановлены. 10 зданий на улице Пушкинской, один дом на Советской и один - на Лихвинцева. Напомним, что до 30 июня дома в центральной части города должны привести в соответствие с правилами.